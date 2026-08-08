成功召喚崔始源！新北「始源可停車」拒馬紅到本人來朝聖，親臨門口問：「停車可以嗎」笑翻網友。

崔．親民男神．始源又出招了！編輯王瀅瀅表示，哥可不可以不要這麼深入粉絲的生活！（稱讚意味）

南韓天團Super Junior與台灣的緣分向來極深，成員們頻繁來台就像走廚房一樣自然。其中成員崔始源近日為了拍攝最新台劇長住台灣。這段期間，幸運的民眾不僅曾在街頭直擊他在大太陽下熱血慢跑，也曾在火鍋店巧遇這位「鼎王鐵粉」。令人意想不到的是，這波親民作風竟然還有升級版！始源日前得知有粉絲在店家門口擺放寫著「始源可停車」的拒馬後，竟真的主動前往現場打卡，爆笑又溫馨的場面瞬間引爆熱議，讓大批網友與粉絲直呼這位男神簡直太親民了！

▲始源日前親自前往粉絲開設的店家打卡認證，超有溫度的寵粉舉動讓廣大E.L.F.感動又驚喜。

真的停在門口了！始源驚喜現身早餐店讓店長嚇到抱頭

這起逗趣事件源自於新北市泰山區的一家早餐店，店長特別在門口的拒馬貼上「請勿停車，始源可以」的搞笑告示。沒想到這張照片在粉絲圈瘋傳後，真的釣出了始源本人！他於日前親自搭車前往該早餐店，店長一看到偶像大駕光臨，當場嚇得驚呼尖叫、雙手抱頭不敢置信，始源還逗趣詢問：「停車可以嗎？」，場面相當爆笑。

▲新北泰山某早餐店門口擺放「始源可停車」的拒馬，沒想到真的召喚出崔始源本人親自現身。

隨後始源親切地與店長擊拳並合影留念，事後也在社群平台Threads上曬出與拒馬合影的照片，並以韓文及中文寫下：「因為這件事在粉絲之間很熱門，所以我一直很好奇，終於找到了！天氣很熱，請多保重身體，也請記得常常幫我換照片^^」貼文一出，大批網友紛紛朝聖留言笑喊「居然真的去停車了笑死」、「第一次看到成功召喚本人的案例」、「超好笑，沒想到召喚到始源本人」。

▲始源驚喜造訪讓早餐店店長嚇到雙手抱頭不敢置信，兩人最後擊拳留念並開心合照。

時隔多年再度來台長住拍戲，攜手台灣女星挑戰驚悚虐戀

事實上，始源早在2011年就曾為了拍攝偶像劇《華麗的挑戰》在台灣長住兩個多月，流利的中文與親切態度早已深植人心。這次他相隔多年再度回歸華語影壇，接拍了改編自超人氣線上漫畫的台劇《要是未曾相遇就好了》，將攜手《八尺門的辯護人》實力派新生代女星雷嘉汭。劇中他飾演備受矚目的韓國音樂劇導演，與飾演天才鋼琴少女的雷嘉汭在台灣展開一段跨越時空與道德邊界的驚悚虐戀，融合了噩夢與駭人命案等懸疑元素，也讓外界相當期待他這次在台灣拍攝的全新作品。在新戲上映前，粉絲不妨先去早餐店現場打卡，入手跟偶像同款的紀念照片吧！

▲始源這次攜手台灣女星雷嘉汭合作懸疑愛情劇《要是未曾相遇就好了》，再次於台灣展開拍攝行程。 「崔始源可以停車」早餐店家資訊

店家：晨間廚房泰山明志店

地址：新北市泰山區明志路二段319號





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