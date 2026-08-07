頂呱呱炸雞免費吃！升級版「青花椒鹹酥雞PLUS」尬角嗨，DIY調酒超過癮。

編輯 鄭雅之 表示，頂呱呱聯名三得利角瓶，以青花椒鹹酥雞搭配角嗨，這組合也太罪惡、太療癒！

炎炎夏日高溫悶熱讓不少饕客食慾不振，頂呱呱特別跨界攜手三得利角瓶威士忌，將居酒屋經典「角嗨」與升級版青花椒鹹酥雞組合成強勢消暑開胃新提案，於即日起至8月31日帶給炸雞控一口炸雞、一口沁涼調酒的極致饗宴，享受微醺冰涼的療癒時光。

▲指定通路購買700毫升三得利角瓶威士忌乙瓶，即可加碼獲得頂呱呱「青花椒鹹酥雞PLUS」免費兌換券乙張。 ▲凡購買任一頂呱呱聯名套餐，即可享有59元超值加購招牌呱呱包優惠，澎湃炸雞美食組合讓人大呼過癮。





升級版青花椒鹹酥雞香麻層次立體

本次亮點「青花椒鹹酥雞PLUS」，團隊特別嚴選香氣鮮明的青花椒強化辛香比例，使每一口嚼香都伴隨立體誘人的麻香，外皮金黃酥脆且完美鎖住內部豐富肉汁，呈現極具記憶點的豐富層次風味，一口炸雞一口特調調酒，讓人直呼超過癮。

▲全新登場的「青花椒鹹酥雞PLUS」單點售價89元，嚴選頂級青花椒精準調配辛香比例，呈現香麻酥脆立體風味。





微醺必吃角嗨椒香餐贈送獨家周邊

老饕指名點購的「角嗨椒香餐」特價289元，組合包含青花椒鹹酥雞與經典地瓜薯條及甜甜包，並貼心附上180毫升角瓶與氣泡水，讓消費者親自體驗手作調酒的樂趣，隨餐還加碼贈送極具收藏價值的限量角嗨攪拌棒與兌換券，一次滿足舌尖美味與儀式感。

▲微醺必點「角嗨椒香餐」特價289元，內含青花椒鹹酥雞PLUS、地瓜薯條、甜甜包、角瓶與限量角嗨攪拌棒。





無酒精雙雞餐與呱呱包加購超澎湃

不喝酒的朋友則推薦179元的「就嗨雙雞餐」，套餐內含青花椒鹹酥雞與經典原味雞腿及地瓜薯條與氣泡水，氣泡水亦可更換40元飲品，此外購買任意聯名套餐還可以享有59元超值加購招牌呱呱包的優惠，讓澎湃度瞬間升級，非常適合與閨蜜好友共同享用。

▲專為不喝酒炸雞控打造的「就嗨雙雞餐」特價179元，一次爽吃青花椒鹹酥雞PLUS與經典原味雞腿及地瓜薯條。





指定通路買角瓶加碼送鹹酥雞兌換券

除了全台門市套餐外，角瓶也加碼推出通路獨家回饋，消費者只要在指定合作通路購買700毫升角瓶乙瓶，就能輕鬆獲得頂呱呱「青花椒鹹酥雞PLUS」兌換券乙張，邀請喜愛微醺美食的饕客在炎爽夏日裡，隨心所欲打造專屬自己的日常療癒美食時光。

▲凡購買任一頂呱呱聯名套餐，即可享有59元超值加購招牌呱呱包優惠，澎湃炸雞美食組合讓人大呼過癮。

▲頂呱呱首度跨界聯名三得利角瓶，重磅推出「角嗨椒香餐」與「就嗨雙雞餐」，強勢搶攻夏日微醺炸雞商機。

頂呱呱Ｘ角瓶威士忌聯名

活動期間：2026年8月6日至2026年8月31日，全台頂呱呱門市適用，桃園機場與松山機場門市除外。

新品：

青花椒鹹酥雞PLUS 單點售價89元

角嗨椒香餐 特價289元

內含青花椒鹹酥雞、地瓜薯條、甜甜包、180毫升角瓶、氣泡水、角嗨攪拌棒與角嗨兌換券，限年滿18歲者憑有效證件購買。

內含青花椒鹹酥雞、地瓜薯條、甜甜包、180毫升角瓶、氣泡水、角嗨攪拌棒與角嗨兌換券，限年滿18歲者憑有效證件購買。 就嗨雙雞餐 特價179元

內含青花椒鹹酥雞、原味雞腿、地瓜薯條與氣泡水，氣泡水可更換40元飲品。

優惠：

購買任意聯名套餐可享59元加購呱呱包乙入。

指定合作通路購買700毫升角瓶乙瓶即可獲得「青花椒鹹酥雞PLUS」兌換券乙張。





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