2026文博會懶人包！超過1200攤9大主題區攻略，海綿寶寶吉娃娃、咖波新品推薦必買。

2026文博會搶先看！超過1200攤即日起至8月12日於南港展覽館開展，編輯鄭亦庭表示：海綿寶寶變種吉娃娃、虎爺虎嚕娃娃要買。

2026文博會搶先看！2026臺灣文博會即日起至8月12日於南港展覽館開展，一般民眾於8月8日正式開放入場，今年文博會展出超過1200個攤位，場地規模、參展品牌、攤位數量都創下歷年最大紀錄，超人氣貓貓蟲咖波、黃阿瑪、變種吉娃娃等 IP都推出周邊新品，現場還能買到GD貓貓ZOA、日本SUNSUN、吉伊卡哇等人氣角色IP周邊，超多種類攤位快來文博會一次逛個夠。



▲2026臺灣文博會搶先看！超過1200攤即日起連7天在南港展覽館登場，規模創下歷年最大紀錄。(攝影：鄭亦庭)



▲2026文博會集結咖波、黃阿瑪、變種吉娃娃、GD貓貓ZOA等超人氣IP，超萌周邊新品必收。(攝影：鄭亦庭)





2026文博會品牌商展超過1200攤開逛

▲2026文博會品牌商展以「未來日常式」為主題，集結超過1200個超萌IP、風格小物攤位。(攝影：鄭亦庭)





文博會必逛黑潮星樂園

▲文博會必逛黑潮星樂園！超過36個展位、45家企聯合展出，結合IP角色、動畫、VR與大型打卡點。(攝影：鄭亦庭)





2026文博會必買海綿寶寶變種吉娃娃、咖波周邊新品一次逛

▲2026文博會必買周邊推薦！變種吉娃娃海綿寶寶聯名系列新品，海綿寶寶、派大星、章魚哥都要收。(攝影：鄭亦庭)



▲2026文博會必買周邊推薦！貓貓蟲咖波收藏展示娃娃新品，背上還背著珍奶。(攝影：鄭亦庭)





超人氣SUNSUN、GD貓貓周邊也買得到

▲2026文博會必買周邊推薦！LINE Friends展區打造巨型GD貓貓ZOA打卡點，並開賣耳朵會動的ZOA貓貓圍巾帽等週邊。(攝影：鄭亦庭)



▲2026文博會必買周邊推薦！三貝多攤位首度開賣卡娜赫拉X萌蛙匹克，更有屁屁造型吉伊卡哇、日本超人氣SUNSUN周邊。(攝影：鄭亦庭)





2026文博會首次登場品牌必買周邊推薦

▲2026文博會首次登場品牌推薦！衝嘉義城隍廟虎爺文創IP「虎嚕」，超可愛大小虎嚕娃娃必收。(攝影：鄭亦庭)



▲2026文博會首次登場品牌推薦！韓國品牌JOLLYGEE STUDIO推出衣服、頭巾、壓克力鑰匙圈等新品。(攝影：鄭亦庭)





2026文博會品牌商展以「未來日常式」為主題，集結超過870家品牌、1200個攤位，主要劃分成IP授權展區、文創品牌展區、新銳品牌展區，編號分別為J、K、S 區，想找可愛IP周邊、風格插畫周邊就衝J區、S區；如果想找特色家居、質感生活用品，就衝K區文創品牌展區，各種風格小物、超萌IP周邊讓人逛到腿酸。文博會必逛主題館「黑潮星樂園－幻奇星劇院」，以奇幻劇院概念打造，結合IP角色、動畫、VR與大型打卡點，超過36個展位、45家企聯合展出，打造「宇宙、異想、饗食、娛樂、文旅」5 大主題劇場，怪奇事物所、阿喵菜市場、露咖貓等IP一次看，今年也新增「星映廳」、「星幻廳」影視科技體驗區，播放《奇談島航》與《極樂》前導片，還能體驗兩部VR作品，帶大家進行沉浸式旅程。2026文博會集結國內外超人氣IP，包括黃阿瑪的後宮生活、貓貓蟲咖波、KINGJUN、MIND.A.DAY，甚至STAYREAL、木棉花、野獸國等品牌也同步展出，各攤位推出周邊新品、文博會限定優惠等，推薦必買變種吉娃娃全新海綿寶寶聯名系列，海綿寶寶、派大星、章魚哥版吉娃娃通通都要收，咖波則推出超萌收藏展示娃娃，背上還背著珍珠奶茶超可愛。今年文博會LINE Friends攤位打造巨型熊大、GD貓貓ZOA打卡點，現場展示穿著GD演唱會服裝的ZOA 貓貓娃娃，也有販售ZOA絨毛拖鞋、棒球帽、耳朵會動的圍巾帽、穿著韓服ZOA娃娃等周邊，鐵粉絕對要衝，而三貝多攤位開賣首度來台的卡娜赫拉X萌蛙匹克絨毛娃娃，超萌屁屁造型吉伊卡哇、日本超人氣SUNSUN周邊也都搬到文博會。2026文博會新登場攤位必衝嘉義城隍廟虎爺文創IP「虎嚕」，超可愛大小虎嚕娃娃文博會展場限定7折優惠，還有虎嚕招財包、虎嚕刺繡平安符等文博會新品，另外，IG超人氣薯餅薯泥是橘貓、香港創作Emo Neko Club與POKO ポコ大王等也都是首次參展，其中韓國品牌JOLLYGEE STUDIO推出衣服、頭巾、壓克力立牌、燈箱等新品周邊，來文博會絕對要來逛逛。

2026臺文博會 品牌商展 展覽資訊

2026臺文博會 品牌商展 9大主題展區

展覽地點：南港展覽館1館1樓（臺北市南港區經貿二路1號）專業買家日：日期：8月6日（四）至8月7日（五）10:00-18:00一般民眾入場：日期：8月8日（六）至8月9日（日）10:00-20:00日期：8月10日（一）至8月12日（三）10:00-18:00I黑潮星樂園J1原創角色J2插畫與藝術圖像應用J3國際授權與代理K1風格生活K2工藝與文化傳承K3文創禮品K4島嶼風尚S新銳品牌

超人氣IP台北快閃店快跟上

更多 2026文博會 照片：

▲2026文博會必買周邊推薦！STAYREAL新品恐龍裝蘿蔔玩偶吊飾超可愛。(攝影：鄭亦庭)

▲2026文博會集結咖波、黃阿瑪、變種吉娃娃、GD貓貓ZOA等超人氣IP，超萌周邊新品必收。(攝影：鄭亦庭)



▲2026文博會必買周邊推薦！三貝多攤位開賣屁屁造型吉伊卡哇、日本超人氣SUNSUN周邊等。(攝影：鄭亦庭)



▲2026臺灣文博會搶先看！超過1200攤即日起連7天在南港展覽館登場，規模創下歷年最大紀錄。(攝影：鄭亦庭)

▲2026文博會首次登場品牌推薦！韓國品牌JOLLYGEE STUDIO推出衣服、頭巾、壓克力立牌等新品。(攝影：鄭亦庭)



▲2026文博會必買周邊推薦！LINE Friends展區巨型熊大打卡點要拍。(攝影：鄭亦庭)

