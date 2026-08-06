米其林指南推薦酒店的中秋禮盒竟然能變身居家可愛小夜燈，早鳥預購還有優惠。

送禮就應該要送到心坎裡，榮獲米其林指南推薦的瀚寓酒店今年中秋推出兩款好吃又實用的禮盒，一款「流金雙抱月廣式月餅禮盒」裡有奶黃流沙和香芋麻糬；領一款輕巧版的「澄金鳳梨酥禮盒」則選用台灣金鑽鳳梨及芬蘭極光奶油製成。除了美味外，這兩款禮盒外包裝都可以再利用，兼具實用的完美設計。

中秋節如何送一份美味又有品味的禮品變成一大課題，榮獲米其林指南推薦的瀚寓酒店，今年以「一盒月餅，一盞暖光，一輪明月」為靈感，推出兩款兼顧美味與收藏價值的中秋禮盒，巧妙將建築光影與國際藝術插畫融入外包裝，讓節慶禮盒吃完後還能化身為生活中充滿質感的藏品，送禮的全新亮點。

▲瀚寓酒店以一盒月餅，一盞暖光，一輪明月為靈感，推出兩款兼顧美味與收藏價值的中秋禮盒。





減糖減油廣式月餅演繹雙重經典風味，品嚐後秒變極致美學小夜燈

今年主打的「流金雙抱月廣式月餅禮盒」堅持不添加防腐劑，採用減糖、減油配方並添加無水奶油製作，兼顧食感與健康。禮盒裡有鹹甜內餡交融的奶黃流沙，入口香濃順口、清爽不甜膩；還有綿密芋泥融合Q彈麻糬製成的香芋麻糬，層層堆疊出濃郁芋香與豐富口感。

別出心裁的外盒以瀚寓酒店建築外觀設計，濃縮於細緻的鏤空木盒設計之中，禮盒內建 USB 接頭線，只需接上電源，即可點亮柔和的暖黃色燈光，透過鏤空紋理映照出迷人光影，瞬間將禮盒重塑為極具設計感與實用性的居家暖光燈飾。

▲流金雙抱月廣式月餅禮盒不添加防腐劑，採用減糖、減油配方並添加無水奶油製作，兼顧食感與健康。





金鑽鳳梨與芬蘭極光奶油打造，再攜手國際插畫家打造童趣藝術木盒

為了滿足輕巧送禮需求則推出了精緻的「澄金鳳梨酥禮盒」，嚴選台灣在地金鑽鳳梨，以慢火熬製成鳳梨內餡，保留果香與酸甜層次；餅皮則搭配來自芬蘭的極光奶油，為外皮增添濃郁乳香與細緻酥鬆口感，酸甜平衡且同樣不添加防腐劑。

外盒特別融入斯洛維尼亞國際插畫家Maja Lubi的經典畫作，以溫暖且充滿童趣的插畫風格打造藝術木盒，品嚐完香酥鳳梨酥後，木盒還能作為小物收納盒，極具收藏價值。

▲澄金鳳梨酥禮盒嚴選台灣在地金鑽鳳梨，餅皮搭配來自芬蘭的極光奶油，酸甜平衡且同樣不添加防腐劑。





限時早鳥優惠 85 折起，預購與販售資訊總整理

即日起至8/31前預購，皆可享有85折早鳥優惠。今年中秋，以瀚寓酒店這份匠心之作，向珍視的親友表達最暖心的祝福吧。

流金雙抱月廣式月餅禮盒

商品內容：奶黃流沙 4 顆、香芋麻糬 4 顆，附LED暖光裝置及USB接頭線

售價資訊：1,288元，8/31前預購享早鳥優惠價1,095元

澄金鳳梨酥禮盒

商品內容：金鑽鳳梨酥8顆，搭配Maja Lubi 藝術插畫木盒

售價資訊： 498元，8/31前預購享早鳥優惠價423元





2026中秋禮盒怎麼買

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