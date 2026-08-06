中山站鏈鋸人快閃店！免費逛鏈鋸人蕾潔篇快閃新光南西，波奇塔、蕾潔周邊新品。

中山站鏈鋸人快閃店免費入場！全台首場劇場版《鏈鋸人蕾潔篇》快閃店在新光南西一館，編輯鄭亦庭表示：超萌波奇塔新周邊、蕾潔周邊新品都要收。
鏈鋸人快閃店在新光南西免費逛！全台首場劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》快閃店即日起至9月1 日，在新光三越台北南西一館9樓玻璃屋登場，本次以劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》故事線為核心，現場還原蕾潔篇經典劇照場景，更首賣多款全新周邊商品、鏈鋸人角色小卡機台，動漫粉快衝中山站買爆。
全台首場鏈鋸人蕾潔篇快閃店必拍打卡點本次作為全台首個劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》主題快閃店，門口設有淀治與蕾潔對戰立牌，店內更有淀治、蕾潔、真紀真、早川秋等主要角色一字排開，讓粉絲近距離合照，現場必拍打卡點絕對是「夏日花火約會燈箱區」，透過夜空、煙火設計重現難忘橋段，另一面燈箱呈現對戰畫面，一旁還有淀治、真紀真約會立牌，直接喚醒粉絲們的記憶。
鏈鋸人快閃店周邊必買波奇塔系列周邊首次以劇場版蕾潔篇打造的鏈鋸人快閃店也推出多款全新周邊，推薦必買超可愛的異色波奇塔商品，包括造型拖鞋、絨毛髮帶、斜背小包等；波奇塔周邊商品還有收藏用波奇塔迴力車，以及超可愛波奇塔抱枕毯、手機掛繩、擦手巾、萬用包、化妝包、針織托特包、地毯等實用系小物，讓粉絲們不論出門或待在家，都能有可愛的波奇塔陪伴。
中山站鏈鋸人快閃店周邊必買推薦除了波奇塔系列周邊，鏈鋸人快閃店也推出蕾潔長型抱枕、蕾潔雙面滑板與涼感抱枕等周邊，讓粉絲整套帶回家，鐵粉必收藏的還有燈箱鑰匙圈盲盒、明信片、角色鑰匙圈，以及淀治與蕾潔壓克力立牌等商品，現場更設有角色小卡抽卡機台，讓大家試試手氣，挑戰集齊所有鏈鋸人經典角色小卡。
《劇場版 鏈鋸人 蕾潔篇》主題快閃店 活動資訊日期：2026/8/6（四）－9/13（日）
地點：新光三越台北南西一館9樓玻璃屋
入場：免費
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