中山站鏈鋸人快閃店！免費逛鏈鋸人蕾潔篇快閃新光南西，波奇塔、蕾潔周邊新品。

中山站鏈鋸人快閃店免費入場！全台首場劇場版《鏈鋸人蕾潔篇》快閃店在新光南西一館，編輯鄭亦庭表示：超萌波奇塔新周邊、蕾潔周邊新品都要收。

鏈鋸人快閃店在新光南西免費逛！全台首場劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》快閃店即日起至9月1 日，在新光三越台北南西一館9樓玻璃屋登場，本次以劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》故事線為核心，現場還原蕾潔篇經典劇照場景，更首賣多款全新周邊商品、鏈鋸人角色小卡機台，動漫粉快衝中山站買爆。



▲中山站鏈鋸人快閃店免費入場！全台首場劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》快閃店即日起於新光三越台北南西一館 9樓玻璃屋免費入場。(攝影：鄭亦庭)



▲新光南西鏈鋸人快閃店開賣多款全新首賣波奇塔周邊、蕾潔周邊，設有鏈鋸人小卡機台供粉絲體驗。(攝影：鄭亦庭)





全台首場鏈鋸人蕾潔篇快閃店必拍打卡點

▲中山站鏈鋸人蕾潔篇快閃店！必拍打卡點夏日花火約會燈箱區，以夜空、煙火設計重現劇場版難忘橋段。(攝影：鄭亦庭)





鏈鋸人快閃店周邊必買波奇塔系列周邊

▲中山站鏈鋸人快閃店周邊必買！波奇塔手機掛繩、異色波奇塔斜背小包等周邊。(攝影：鄭亦庭)





中山站鏈鋸人快閃店周邊必買推薦

▲蕾潔粉衝中山站鏈鋸人快閃店！蕾潔長型抱枕、蕾潔雙面滑板與涼感抱枕周邊，超大蕾潔打卡強必拍。(攝影：鄭亦庭)



▲中山站鏈鋸人快閃店周邊必買！波奇塔擦手巾、萬用包、化妝包、針織托特包等。(攝影：鄭亦庭)





本次作為全台首個劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》主題快閃店，門口設有淀治與蕾潔對戰立牌，店內更有淀治、蕾潔、真紀真、早川秋等主要角色一字排開，讓粉絲近距離合照，現場必拍打卡點絕對是「夏日花火約會燈箱區」，透過夜空、煙火設計重現難忘橋段，另一面燈箱呈現對戰畫面，一旁還有淀治、真紀真約會立牌，直接喚醒粉絲們的記憶。首次以劇場版蕾潔篇打造的鏈鋸人快閃店也推出多款全新周邊，推薦必買超可愛的異色波奇塔商品，包括造型拖鞋、絨毛髮帶、斜背小包等；波奇塔周邊商品還有收藏用波奇塔迴力車，以及超可愛波奇塔抱枕毯、手機掛繩、擦手巾、萬用包、化妝包、針織托特包、地毯等實用系小物，讓粉絲們不論出門或待在家，都能有可愛的波奇塔陪伴。除了波奇塔系列周邊，鏈鋸人快閃店也推出蕾潔長型抱枕、蕾潔雙面滑板與涼感抱枕等周邊，讓粉絲整套帶回家，鐵粉必收藏的還有燈箱鑰匙圈盲盒、明信片、角色鑰匙圈，以及淀治與蕾潔壓克力立牌等商品，現場更設有角色小卡抽卡機台，讓大家試試手氣，挑戰集齊所有鏈鋸人經典角色小卡。

《劇場版 鏈鋸人 蕾潔篇》主題快閃店 活動資訊

超人氣IP台北快閃店也給你

日期：2026/8/6（四）－9/13（日）地點：新光三越台北南西一館9樓玻璃屋入場：免費

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更多 《劇場版 鏈鋸人 蕾潔篇》主題快閃店 照片：

▲中山站鏈鋸人快閃店周邊必買！波奇塔抱枕毯當抱枕、毯子都超可愛。(攝影：鄭亦庭)



▲中山站鏈鋸人快閃店周邊必買！異色波奇塔周邊新品必買，波奇塔造型拖鞋、絨毛髮帶、斜背小包等。(攝影：鄭亦庭)



▲新光南西鏈鋸人快閃店開賣多款鏈鋸人蕾潔篇明信片。(攝影：鄭亦庭)



▲中山站鏈鋸人快閃店免費入場！全台首場劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》快閃店即日起於新光三越台北南西一館 9樓玻璃屋免費入場。(攝影：鄭亦庭)

