愛之味經典升級！「3重營養蛋白20g牛奶花生」美味更有蛋白質，一次收服4位創作者的「神」級美味點心！

下午肚子咕嚕叫，或是運動後想補充點蛋白質嗎？愛之味全新推出的「3重營養蛋白牛奶花生」，絕對是你日常補給的完美新選擇！這款經典升級的美味，結合了大豆、牛奶與花生三種優質蛋白來源。一開罐就能聞到熟悉的濃郁香氣，不僅吃得到柔軟綿密的飽滿花生顆粒，免沖泡、隨開即食的便利性，更完美融入下班健身、下午解饞或早晨趕出門的各種時刻。炎炎夏日放進冰箱冰過再吃，更是清爽又過癮！



▲愛之味「3重營養蛋白牛奶花生」蛋白質補給的神隊友，好吃又超享受

這款兼具營養與口感的「神」級美味，不僅是日常解饞的好幫手，更一次收服了四位生活風格截然不同的創作者！無論是講究飲食比例的「營養師塔塔」、尋找無負擔點心的「李姚」、在日本九州旅居的「山谷谷」，還是熱愛夏日海灘陽光的「Becca」，都紛紛將這罐升級版的牛奶花生列為他們的私藏名單。 究竟它有什麼樣的魅力，能成為他們心中的「神」級首選？一起來看看他們的真實分享吧！

營養師塔塔的高蛋白美味神選擇！





▲這罐經典升級的美味完全擄獲了塔塔的心

能通過營養師的認可，肯定不一般！營養師塔塔提到，運動後除了蛋白質，適量碳水也非常重要，能幫助補充消耗、提升恢復效率。這完美的「碳蛋比例」，是不是讓人想馬上來一罐？愛之味新推出的「三重營養蛋白牛奶花生」，結合三種優質蛋白來源，不僅滿足日常營養，更完美契合營養師對飲食的嚴格標準。塔塔特別分享：「最喜歡的是裡面的花生顆粒口感，冰冰喝真的超涮嘴！有時候下午忙到沒時間吃東西，我也會直接來一罐，方便又有飽足感。」這罐經典升級的美味完全擄獲了塔塔的心！平日裡幫大家規劃著各種嚴格菜單的她，現在自己的清單裡也多了一項美味營養的新選擇，甚至直接成為她專屬的冰箱常備點心！

李姚運動後的無罪惡感神點心！

▲不管是當早餐、下午嘴饞，還是出門運動前隨手放一罐在包包裡當作快速補給都超方便

開始運動後李姚才發現，最難的不是運動本身，而是運動完到底要吃什麼！吃太油、太甜充滿罪惡感，完全不吃肚子又真的超餓。最近她找到一個完美神隊友——愛之味「3重營養蛋白牛奶花生」！它不再只是印象中的傳統甜湯，而是被做成了更適合日常補給的營養點心，隨開即食，完全不用再麻煩地搖蛋白粉！一罐就含有 20克蛋白質，結合大豆、牛奶、花生三種優質蛋白來源，花生顆粒飽滿又香濃，吃起來有滿滿的飽足感卻不會甜到膩。不管是當早餐、下午嘴饞，還是出門運動前隨手放一罐在包包裡當作快速補給都超方便！分享給正在養成運動習慣、尋找無負擔美味補給的你！

山谷谷的九州戶外探險神補給！

▲不論泛舟還是爬完山，運動後來上一罐真的超級滿足，是谷谷最近最喜歡的健康系罐頭點心

對目前在日本九州旅居、熱愛大自然的谷谷來說，只要天氣好就想往戶外跑！不論是去球磨川泛舟，還是去爬市房山看千年杉木，每次大量消耗體力後肚子真的都超餓！總想好好補充蛋白質，又想吃點有口感、能療癒身心的東西。剛好朋友來日本找她玩，特別帶來了愛之味「3重營養蛋白牛奶花生」，讓她在國外不僅能品嚐到最感動的台灣味！重點是花生吃起來軟軟綿綿，甜度也非常剛好，裡面更含有 20g 的三重營養蛋白（包含大豆蛋白質、乳清蛋白等優質蛋白），一次就能輕鬆到位！不論泛舟還是爬完山，運動後來上一罐真的超級滿足，是谷谷最近最喜歡的健康系罐頭點心！

Becca的夏日海灘斷電神救援！

▲戶外運動完斷電後，吃著愛之味「3重營養蛋白牛奶花生」補充能量

對常常在外探險、熱愛海灘陽光的 Becca 來說，保持著一顆充滿能量與富足的心比什麼都重要！在這次充滿驚喜的旅途中，不僅巧遇老朋友，還和新朋友們一起打沙灘排球、衝進浪裡。運動完斷電後，吃著愛之味「3重營養蛋白牛奶花生」補充能量！能夠帶著最熟悉經典的美味，還是升級成擁有 20g 蛋白質的全新版本，這份踏實又料多的美味，真的會讓人在消耗體力後，體會到最直接的快樂！