星巴克X泡泡瑪特聯名！「草莓布蕾星冰樂」搶先喝，6款MOLLY周邊售價先看。

編輯 鄭雅之 表示，星巴克新聯名是MOLLY！海洋精靈造型也太可愛，我要搶！

星巴克鐵粉、MOLLY控都要搶收藏！星巴克首度攜手潮玩品牌POP MART聯手，為了慶祝經典角色MOLLY問世20週年，驚喜推出亞太地區限定的聯名系列。這次不僅打造多款超高顏值的周邊商品，還推出粉紅夢幻風的「草莓布蕾星冰樂」。星禮程會員可以在8月10日搶先開喝，炎炎夏日喝一杯超消暑、療癒。

▲絕美漸層藍不鏽鋼杯，裝入星巴克冷飲讓POP MART MOLLY陪你消暑。 ▲星巴克萌度破表的POP MART MOLLY小熊玻璃杯，陪伴大家度過療癒辦公室日常。





星巴克MOLLY限定周邊

本次周邊融合藝術家、小天使及海洋精靈三款造型，推出「MOLLY馬克杯盤組」、「MOLLY手提袋」與多款不鏽鋼杯。最吸睛的亮點莫過於星巴克經典「Bearista小熊」首度與MOLLY同框亮相，充滿童趣感。這系列兼具實用與收藏價值，拿在手上隨手拍照都能成為焦點，無論擺在辦公桌還是外出攜帶都非常吸睛。

▲質感滿分的星巴克POP MART MOLLY聯名不鏽鋼杯與冷水杯，買咖啡順便秀出潮玩魅力。





MOLLY聯名夢幻星冰樂搶先喝

炎炎夏日少不了消暑飲品，同步推出的「草莓布蕾星冰樂」絕對是打卡首選。這款新品以粉嫩草莓奶霜結合滑順布蕾，頂層覆蓋綿密鮮奶油，口感豐富有層次。每一口都能嚐到草莓的淡雅花香與布蕾的香甜，滋味甜而不膩且十分清爽，視覺與味覺雙重滿足，讓人在暑氣中感受到滿滿的幸福感。

▲以POP MART MOLLY為靈感的草莓布蕾星冰樂，粉嫩多層次好看又好拍。

星巴克MOLLY聯名 草莓布蕾星冰樂

售價：草莓布蕾星冰樂 大杯190元

開賣日：

8月10日：星禮程會員搶先購，可優先購買聯名商品，並搶先體驗開喝草莓布蕾星冰樂。

8月11日：全台實體門市與線上門市正式上市，草莓布蕾星冰樂全門市同步開賣。





星巴克MOLLY聯名周邊販售通路、售價

MOLLY小熊TOGO玻璃冷水杯444毫升 1380元

MOLLY不鏽鋼把手杯1153毫升 1900元

MOLLY不鏽鋼杯488毫升 1680元

MOLLY不鏽鋼水壺399毫升 1680元

MOLLY手提袋 880元

MOLLY馬克杯盤組296毫升 880元

線上購買通路：星巴克線上門市、博客來星巴克旗艦店、康是美網購eshop、7-ELEVEN i預購、Yahoo購物中心星巴克旗艦店。





強強聯名都要跟上！

推薦閱讀：肯德基新世紀福音戰士聯名帥爆！無骨雞腿沾醬再送盲卡，這天免費吃。

推薦閱讀：獵人飲料杯帥爆！老賴茶棧13款獵人聯名杯登場，新品「白桃烏龍」喝的到果肉。

推薦閱讀：清心咖波飲料杯！送咖波保冷提袋，3款葡萄柚飲料消暑必喝。





看更多星巴克MOLLY聯名周邊

▲星巴克超大容量POP MART MOLLY把手杯，無論是上班還是出遊補水都超實用。 ▲潮人必備POP MART MOLLY雙色手提袋，外出提著走立刻成為全場焦點。

▲潮流迷必收夢幻周邊，星巴克攜手POP MART推出全套MOLLY商品超推。

▲精美海洋精靈造型的POP MART MOLLY馬克杯盤組，午茶隨手拍都美。