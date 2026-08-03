獵人飲料杯帥爆！老賴茶棧13款獵人聯名杯登場，新品「白桃烏龍」喝的到果肉。

編輯 鄭雅之 表示，身為獵人鐵粉決定帶環保杯去買飲料！紙杯收藏起來～

炎炎夏日總想來杯涼爽手搖飲消暑解渴，老賴茶棧特別在8月3日發動年度最強聯名，首度攜手日本熱門動漫「獵人」，同步推出全新的「白桃烏龍」系列飲品。只要購買冷飲就能隨機獲得13款角色限定杯身，果香茶韻與動漫魅力完美結合，為全台獵人迷帶來兼具視覺與味覺的夏季全新享受。



▲老賴茶棧聯名獵人推出13款經典角色限定杯身，冷飲隨機發送熱血開搶。

▲盛夏果香茶飲帶來粉嫩新選擇，老賴茶棧全新推出白桃烏龍系列。





老賴茶棧Ｘ獵人聯名飲料杯超帥

這次聯名最讓人熱血沸騰的亮點，莫過於老賴茶棧將小傑、奇犽、酷拉皮卡以及雷歐力，就連幻影旅團成員也都出現在飲料杯上，共有13位經典靈魂角色的特製杯身，只要在門市購買冷飲就能免費獲得1款隨機杯身，店家門市還同步掛上角色布條讓大家拍照打卡，未來更預計推出第2波全新角色杯身與限量周邊，可以好好期待一下。



▲首度攜手日本經典動漫獵人，全台老賴茶棧門市推出限定隨機杯身。





新飲料白桃搭配烏龍超消暑

除了視覺效果滿分，研發團隊更在風味上帶來驚喜，首次打造以烏龍茶為核心的「白桃烏龍」系列。品牌將頂級白桃清香與烏龍茶湯結合，特製蜜桃醬中還能咬到飽滿白桃丁，入口先感受甜蜜果香，隨後帶出順口茶韻，無論是單純品茶的「白桃烏龍」，或是加入果粒的「桃桃烏龍」，都能帶來心動享受。



▲嚴選白桃烏龍茶底加入蜜桃醬與白桃丁，來老賴茶棧點杯桃桃烏龍滿足果粒咀嚼感。





鹹甜奶蓋與濃郁奶香打造層次口感

喜歡濃郁口感的朋友絕對不能錯過奶茶與奶蓋選擇，新品「奶蓋桃桃烏龍」上方覆蓋綿密鹹甜奶蓋，搭配特製蜜桃醬讓乳香與果茶香完美交織。另一款「桃桃烏龍奶茶」將白桃烏龍與香醇奶香融合，再加入飽滿果粒，一口就能喝到茶香、奶香與咬感的三重享受，一次滿足獵人迷對果香與奶香的所有幻想。



▲新品奶蓋桃桃烏龍由老賴茶棧精心打造，鹹甜奶蓋搭配白桃烏龍與特製蜜桃醬，口感層次豐富。

▲桃桃烏龍奶茶完美融合茶香與香醇奶香，吃得到果肉也是老賴茶棧這次的滑順主打。

老賴茶棧Ｘ獵人聯名

開賣日期，2026年8月3日正式開賣

販售地點，全台老賴茶棧門市

聯名周邊：



8月3日起至全台門市購買冷飲，即可免費獲得第1波獵人隨機聯名杯身1個，數量有限送完為止。

聯名好康2，門市同步設置獵人經典角色布條供粉絲合照打卡。

預告彩蛋，第2波限定杯身與限量聯名周邊即將登場。





老賴茶棧 白桃飲料系列新品

白桃烏龍 45元

桃桃烏龍 70元

奶蓋桃桃烏龍 75元

桃桃烏龍奶茶 75元





強強聯名超療癒最新話題！

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