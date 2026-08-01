下班一定要吃！bb.q CHICKEN聯名醜萌褲褲兔，4款限量周邊加價購、打卡免費送貼紙。

現代人生活壓力大，下班後急需療癒！韓式炸雞品牌bb.q CHICKEN攜手日本人氣角色褲褲兔推出限量周邊。資深編輯李維唐表示，醜萌IP與美食結合能帶來顯著的情感紓壓效果，精準擊中上班族心聲。

現代生活節奏緊湊，許多人在職場與日常生活中默默承擔壓力，時刻提醒自己必須表現得體，成為他人期待中完美的大人。然而在經歷了一整天的疲憊與委屈之後，人們往往需要一個可以放下包袱、自在放空的角落。韓式炸雞品牌bb.q CHICKEN深刻體察到當代人的情感需求，特別在2026年8月1日至2026年8月31日期間，首度跨界攜手在日本擁有超高人氣的角色褲褲兔，限時打造下班俱樂部概念企劃，邀請所有辛苦奔波的民眾一起走進充滿溫暖的空間，品嚐香氣四溢的美味炸雞，享受無拘無束的療癒時光。

▲一次集齊「下班俱樂部」四大專屬入會裝備，包含髮帶、束口袋、鑰匙圈與情緒貼紙包。圖／bb.q CHICKEN提供；窩客島編輯李維唐整理



丑萌魅力席捲全台，褲褲兔用真實情感陪伴每個不完美的靈魂

近年在亞洲引發熱烈討論的日本角色褲褲兔，以其獨特的丑萌外型與令人心疼的角色設定深受喜愛。褲褲兔在日常生活中總是全力以赴，卻又常常面臨各種令人啼笑皆非的挫折與委屈，這種真實而不造作的形象，深深打動了許多在現實生活中努力拚搏的現代人。這次bb.q CHICKEN將這股溫暖的陪伴力量轉化為實體周邊商品，精心設計4款下班俱樂部專屬裝備，包含能夠擋下外界干擾的下班結界髮帶、幫助整理負面情緒的委屈打包束口袋、隨身攜帶展現會員身份的俱樂部鑰匙圈，以及充滿幽默感的情緒補丁貼紙包，讓可愛又令人心疼的褲褲兔隨時隨地為生活加油打氣。

▲線上平台與外送限定的「俱樂部套餐」，包含招牌去骨炸雞、炸地瓜薯條、金瑪莉冬粉捲與飲料。圖／bb.q CHICKEN提供；窩客島編輯李維唐整理

門市消費滿額加價購，享用韓式炸雞還能獲贈回訪優惠券

為了讓廣大消費者輕鬆收藏這些療癒小物，bb.q CHICKEN推出了極具吸引力的門市限定活動。在活動期間內，消費者只要在門市內用或外帶單筆消費金額滿499元，即可獲得加價購資格。其中可以250元加購下班結界髮帶或委屈打包束口袋，以109元加購共有3款隨機發送的俱樂部鑰匙圈，或是以29元加購情緒補丁貼紙包。每筆消費最多可加價購2項商品，數量有限售完為止。值得注意的是，只要參與加價購活動，還可以獲得乙張去骨蜂蜜蒜味炸雞小份兌換券，兌換期間為2026年9月1日至2026年9月30日，讓消費者在9月份能夠再次蒞臨門市，延伸這份美味與放鬆的幸福感。

▲戴上質感軟萌的「下班結界髮帶」，下班後一秒切換為自在放鬆模式。圖／bb.q CHICKEN提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲褲褲兔「委屈打包束口袋」陪伴上班族整理負面情緒，把今天的委屈通通打包走。圖／bb.q CHICKEN提供；窩客島編輯李維唐整理

拍照打卡任務同步登場，獨家人生好難貼紙只送不賣

除了周邊商品加價購之外，實體門市更推出令人驚喜的打卡贈禮活動。活動期間於bb.q CHICKEN門市單筆消費滿799元，並與店內的褲褲兔聯名裝置造景、打卡拍照區或是聯名周邊商品合影拍照，將照片分享至個人社群平台且成功標註指定帳號，向門市服務人員出示確認畫面，就能免費獲得限定款人生好難但炸雞很香貼紙乙份。這款充滿會心一笑對話感的情緒貼紙採取只送不賣方式發行，每人限領乙次且數量有限，極具收藏價值。

▲下班俱樂部活動優惠懶人包，門市滿499元可加價購限定周邊、滿799元拍照打卡免費送獨家貼紙。圖／bb.q CHICKEN提供；窩客島編輯李維唐整理



線上平台與外送專區同步開跑，美味與療癒直送家中

考量到許多上班族下班後希望直接回家休息的需求，bb.q CHICKEN特別打破空間限制，將下班俱樂部的體驗拓展至線上渠道。消費者可透過bb.q CHICKEN官方網站、享聚卡APP，或是使用Uber Eats與foodpanda等主流外送平台，進入褲褲兔俱樂部專區點購獨家推出的俱樂部套餐。這款售價499元的精選套餐包含了口味多樣的去骨炸雞，消費者可在蜂蜜蒜味、起司、韓式甘醬、辣味燒肉風味，或是加價40元升級的川麻椒香與江南醬燒等6種風味中任選乙份，同時搭配炸地瓜薯條、金瑪莉冬粉捲與汽水。透過線上點購指定套餐同樣能參與周邊商品加購，無論是在辦公室加班或是回到溫馨的家，都能零距離享受炸雞美食與褲褲兔的溫馨陪伴。

▲bb.q CHICKEN 與「內褲兔 OPANCHU USAGI」聯名推出的下班俱樂部外帶限定餐盒，粉嫩造型包裝十分吸睛。圖／bb.q CHICKEN提供；窩客島整理





bb.q CHICKEN × 褲褲兔「下班俱樂部 AFTER WORK CLUB」限定企劃

活動時間：2026年8月1日 至 2026年8月31日

活動內容：

門市滿額加價購： 門市內用/外帶單筆消費滿499元，即可以指定金額加價購聯名周邊（每筆限加購2項，數量有限售完為止）。

以250元加購「下班結界髮帶」或「委屈打包束口袋」

以109元加購「俱樂部鑰匙圈」（共3款，隨機出貨）

以29元加購「情緒補丁貼紙包」

加碼贈禮： 凡加價購任一聯名周邊，即贈「去骨蜂蜜蒜味炸雞（小份）」兌換券乙張（使用期間2026年9月1日至9月30日）。

門市拍照打卡贈： 門市單筆消費滿799元，與褲褲兔聯名佈置或周邊合影，公開分享至個人社群並@bb.q.chicken.taiwan，出示畫面即可免費獲得限定「人生好難但炸雞很香」貼紙乙份（數量有限，送完為止）。

線上/外送限定套餐： 於官方線上點餐、享聚卡APP、Uber Eats、foodpanda購買「俱樂部套餐」（售價499元起），內含去骨炸雞（口味6選1）、炸地瓜薯條、金瑪莉冬粉捲及汽水，即可同步享有加購周邊資格。

全台門市資訊： 全台共14家門市（包含台灣首間旗艦餐廳慶城店等），內用門市需另收10%服務費。

全家餐飲官網： https://familygourmet.com.tw/





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