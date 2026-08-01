限時一天美廉社咖啡買2送3！全新榛果拿鐵登場小資族必讀省錢攻略。

美廉社推出三商咖啡日限時優惠，不僅新品榛果拿鐵登場享買2送1，濃萃美式與精品可可更祭出買2送3。資深編輯李維唐表示，這類高 CP 值的隨買隨取促銷，能有效帶動小資族的剛性消費需求。

早晨被陣陣濃香喚醒是許多上班族與小資族的日常儀式感，全台巷弄好鄰居美廉社推出強檔活動，在每月3號固定登場的三商咖啡日加碼推出重量級新成員，讓咖啡愛好者在忙碌的生活步調中獲得療癒。這次活動將風味層次豐富的榛果拿鐵納入優惠陣容，滿足廣大消費者對特調飲品的熱烈期待。無論是需要高濃度咖啡因開啟清晰思維的早晨，或是想要來一杯香甜可可舒緩壓力的下午茶時光，都能在這次限定活動中找到專屬的優閒體驗。

▲美廉社推出三商咖啡日限時優惠，不僅新品榛果拿鐵登場享買2送1，濃萃美式與精品可可更祭出買2送3。圖／美廉社提供；窩客島編輯李維唐整理



美廉社APP限定促銷全新榛果拿鐵買2送1大升級

為回饋廣大會員支持，本月三商咖啡日誠意滿滿。只要在8月3日當天的指定時間內，透過美廉社APP隨買隨取功能購買全領域新品大杯榛果拿鐵，即可輕鬆享有買2送1優惠。這款榛果風味濃萃拿鐵原價買5杯特價140元，溫潤的榛果香氣結合濃郁奶香與深焙咖啡豆，讓口感更加滑順豐富。習慣提早規劃省錢計畫的消費者，只要提前下載APP並在當天下單訂購，就能將這份美味鎖在手機裡隨時兌換。

濃萃美式與精品可可買2送3兌換期限延長至8月24日

除了榛果拿鐵買2送1外，深受黑咖啡迷喜愛的大杯濃萃美式咖啡，買5杯只要100元。口感豐厚綿密的濃萃鮮奶拿鐵買5杯只要120元，而香純濃郁的喬名精品迦納可可買5杯也只要110元，上述品項在8月3日當天全面享有買2送3超殺優惠。所有隨買隨取的飲品兌換期限皆延長至2026年8月24日，讓消費者不必擔心短期內喝不完。若在門市兌換時自備環保杯，每杯還能額外再折抵5元，讓日常消費變得更加划算且兼具環保意識。

好友推薦禮加碼送衛生紙折價券與會員點數

美廉社為提升會員互動體驗，即日起至2026年8月18日止特別推出APP好友推薦禮活動。會員只要成功推薦好友下載並註冊APP，推薦人與新朋友皆可各自獲得Simple Life抽取式衛生紙30元折價券3張。新註冊成功的新朋友還能額外獲得3000點會員點數，點數會在次一工作日自動發送到帳戶中。這項好康活動讓大家在享受香濃咖啡的同時，連日常生活用品也能同步輕鬆省下一筆開銷。

▲美廉社門市前手拿兩杯 Simple Mart Café 咖啡，非常適合揪朋友一起享受隨買隨取促銷優惠。圖／美廉社提供；窩客島編輯李維唐整理





美廉社三商咖啡日限定促銷優惠

活動時間： 2026年8月3日（兌換期限至2026年8月24日）

活動內容：

APP隨買隨取優惠： 大杯榛果拿鐵享買2送1。大杯濃萃美式、大杯濃萃拿鐵、喬名精品迦納可可享買2送3。

環保折抵優惠： 門市兌換自備環保杯每杯再折抵5元。

APP好友推薦禮（即日起～2026/8/18）： 成功推薦好友註冊，雙方各得Simple Life抽取式衛生紙30元折價券3張，新用戶再拿3000點會員點數。





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