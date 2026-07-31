連葷食者都讚不絕口！養心茶樓重磅推出10多道跨界新菜，剝皮辣椒燒賣與雪花豆腐奶驚豔登場。

養心茶樓推出跨界新菜，將經典台菜與精緻港點完美融合。資深編輯李維唐表示，這次新菜突破傳統素食框架，透過大火快炒與精細手工，呈現連葷食者都會驚豔的極致風味。

現代人對飲食的追求早已超越單純的飽足感，更講究食材原味、健康清爽與口感層次。作為台北指標性蔬食港點餐廳，養心茶樓自2013年創立以來，便以深厚的中菜功底與精緻的手工港點，顛覆大眾對素食料理的傳統刻板印象，甚至連許多葷食者也為之驚豔。2026年7月，養心茶樓再度帶來令人矚目的全新菜色，將台灣熟悉的家鄉味記憶、經典中菜靈魂與精緻港式點心，巧妙融合異國調味概念與現代蔬食思維，為喜愛美食的饕客打造一場兼具視覺與味覺的驚喜饗宴。

▲養心茶樓重磅推出跨界新菜，主打異國調味與深厚火候技法，呈現豐富的蔬食新風貌。 圖／養心茶樓提供；窩客島編輯李維唐整理

養心茶樓跨界新菜登場，以大火火候與頂級炒功淬鍊蔬食香氣

料理的核心在於對食材特性的精準掌握與極致技法。養心餐飲集团廚藝總監詹昇霖表示，這次的新菜研發並非單純將肉類替換成素料，而是重新回歸蔬菜本體，探尋蔬菜獨有的鮮甜、香氣與多元質地。在中菜快炒與乾鍋料理中，火候控制、翻炒速度與收汁時間決定了整道菜餚的成敗。



其中「金銀樂排燕麥沙拉」以金黃色玉米與茭白筍巧妙象徵金銀財寶，將玉米塑造出如肋排般的趣味造型，搭配鮮嫩蘿蔓、小番茄與燕麥片，淋上由燕麥奶、薑黃與腰果精心調製的金陽醬汁，運用西式沙拉的輕盈呈現，賦予在地食材明亮清爽的異國風味。「乾鍋醬燒什錦」則發想自乾燒牛雜概念，選用草菇與素毛肚，融合青龍椒、花生糖與經典中式乾鍋醬香，展現出東南亞甜辣與台式鹹甜相間的多重層次，在大火快炒下精準收汁，使醬汁緊密包覆食材，同時維持菇類與青龍椒的脆嫩口感。



重現經典名菜靈魂的「銀月桂花翅」，則從傳統桂花魚翅汲取靈感，以素魚翅結合香濃蛋汁炒製成金黃桂花形態，加入銀芽、芹菜與薑黃咖哩提香，展現鬆軟、爽脆且不出水的絕妙口感。人氣王「麻婆臭豆腐」選用有機臭豆腐融合全素麻婆醬，藉由精準火候讓豆腐吸飽麻、辣、鮮、香、燙、嫩的多重醬汁，同時鎖住完整嫩滑的質地。

▲展現猛火快炒功力的「干炒牛河」，以植物肉片搭配豆干與芽菜，鑊氣十足且口感爽脆有層次。 圖／養心茶樓提供；窩客島編輯李維唐整理

▲新菜「乾鍋醬燒什錦」以草菇與素毛肚快炒收汁，融合青龍椒與甜辣醬香，鹹甜交織極具風味。 圖／養心茶樓提供；窩客島編輯李維唐整理

▲招牌「麻婆臭豆腐」選用有機臭豆腐吸飽全素麻婆醬，完美展現麻、辣、鮮、香、嫩的多重滋味。 圖／養心茶樓提供；窩客島編輯李維唐整理

台灣家鄉味記憶入菜，溫暖湯品與台菜元素深植人心

除了跨界創新，台灣人記憶中最溫暖的家鄉味也是這次菜單升級的重要主軸。「梅菜筍耳豆腐燴」嚴選有客家黑金美譽的梅干菜，搭配福菜、竹筍、白川耳與嘉義有機豆腐，滾煮出甘甜鹹香的濃厚古早味。「家鄉芋頭炊粉」以傳統芋頭米粉湯為基底，改用濃郁的豆奶與燕麥奶精心熬煮雪濃湯頭，加入手工米粉、綿密芋頭、香菇、冬菜、金針花、銀芽與菜脯，起鍋前灑上素肉燥油蔥與蛋酥，呈現香濃而不油膩的溫潤口感。溫補湯品「忘憂百花翠玉羹」則以金針花、海菜、蟲草花與枸杞入湯，運用天然食材呈獻 traditional 養生食補概念，喝下一口便能感受暖胃清香。

▲「家鄉芋頭炊粉」以傳統芋頭米粉湯為靈感，改用豆奶與燕麥奶熬煮香濃雪濃湯作為美味基底。 圖／養心茶樓提供；窩客島編輯李維唐整理



港點主廚細膩工藝突破，無肉餡料塑造多層次口感

港式點心講究的是極致精巧的手工技巧。養心茶樓港點主廚蔡政毅指出，蔬食港點少了傳統肉類的油脂與黏性，在內餡保水、塑形與口感黏合上極具挑戰性，必須依靠極其細緻的食材切工、黃金餡料比例與蒸炸火候來突破限制。



「潮州粉粿」運用Q彈透亮的水晶皮包裹菇丁、筍丁與花生，呈現軟中帶脆的傳統古早味。「香菜蘿蔔絲湯包」將人氣招牌蘿蔔絲酥餅的靈魂轉化為小籠湯包，融入香菜帶出清新香氣，打造出傳統港點與台灣在地風味的完美組合。「剝皮辣椒燒賣」由熱銷的養心燒賣皇升級而來，師傅以純手工捏製成精美百花造型，搭配極薄外皮與頂端蒟蒻仿明太子裝飾，剝皮辣椒的甘甜微辣讓整體口感更加軟潤清新。



程序極為繁複的「野菇炸脆奶」結合了春捲與炸鮮奶的特色，將馬蹄、海苔與三種蕈菇切丁，包入特製鮮奶凍，油炸後外皮香酥脆口，內餡洋溢著飽滿乳香與蕈菇鮮香。精致甜點「雪花豆腐奶」由炸豆腐奶演變而來，金黃外皮酥脆、內部如豆腐般柔軟綿密，交織濃郁起司與奶香，上桌前撒上細緻糖粉，以鹹甜相間的輕盈口感為饗宴劃下完美句點。

▲人氣港點「剝皮辣椒燒賣」與多款蒸籠點心，純手工捏製並結合甘甜微辣風味，展現細膩工藝。 圖／養心茶樓提供；窩客島編輯李維唐整理

▲養心茶樓精緻港點與甜品選擇豐富，從經典流沙包到創意點心，每道皆展現主廚的手工匠心。 圖／養心茶樓提供；窩客島編輯李維唐整理

傳承與創新並存，指標性蔬食品牌的永續魅力

除了吸睛的新菜，養心茶樓長年熱銷的多道經典菜餚依然穩定發揮廚藝底蘊。微辣爽口的「川味吉絲拉皮」、清新開胃的「松子起司鮮蔬捲」、重現蔬食版北京烤鴨風味的「京味醬燒杏菇」、滑嫩清香的「松露雪耳嫩蛋」以及鑊氣十足的「干炒牛河」，皆持續擄獲老饕的心。從堅守口碑經典到融入現代料理思維，養心茶樓在傳承與突破之間不斷探索，讓蔬食美味展現無限可能。 ▲開胃經典菜色「川味吉絲拉皮」，以Q彈水粉皮搭配特製芝麻醬與花生，微辣爽口非常開胃。 圖／養心茶樓提供；窩客島編輯李維唐整理





養心茶樓全新菜色上市發布

活動時間：2026年7月30日起盛大登場

活動內容：

養心茶樓廚藝總監詹昇霖與港點主廚蔡政毅攜手合作，推出結合台菜、經典中菜與港式點心的全新菜色。

菜色亮點包含「金銀樂排燕麥沙拉」、「乾鍋醬燒什錦」、「銀月桂花翅」、「麻婆臭豆腐」、「梅菜筍耳豆腐燴」、「家鄉芋頭炊粉」、「忘憂百花翠玉羹」等中菜新風貌；以及「潮州粉粿」、「香菜蘿蔔絲湯包」、「剝皮辣椒燒賣」、「野菇炸脆奶」、「雪花豆腐奶」等5款手工精緻港點，為饕客帶來豐富的蔬食饗宴。

養心茶樓 松江店

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