麻辣鍋也能變蛋黃酥？東京巴黎甜點青花椒麻酥震撼開賣，買六送一早鳥優惠搶先開跑。

東京巴黎甜點今年突破框架，首創將大紅袍青花椒入餡的黑莎青花椒麻酥，搭配熱銷蛋黃酥搶攻中秋商機。美食資深編輯李維唐表示，這種跨界辛香風味搭配精品級包裝，將成為今年中秋送禮最具話題的爆款首選。

每逢中秋時節，飄香的糕點總能喚起深藏在心中的節慶儀式感。許多人在挑選禮盒時，除了追求經典不敗的好滋味，更渴望在舌尖上體驗前所未有的驚喜感。近年來甜點圈不斷顛覆傳統想像，今年知名品牌東京巴黎甜點再次打破風味框架，將大眾熱愛的中式麻辣鍋靈魂香氣大膽融入傳統糕點中，打造出極具話題性的全新力作「黑莎青花椒麻酥」。這款甜點將麻辣鍋中的靈魂香氣與甜點工藝巧妙結合，同時集結狂銷數十萬顆的經典金莎菠蘿蛋黃酥，以及經過多年研發升級的月見鳳凰酥3.0，為今年中秋節帶來最具質感的奢華風味饗宴。即日起預購活動正式開跑，並祭出限時早鳥優惠，搶先掀起一波中秋採購熱潮。

▲禮盒內特別藏入一顆耀石黑包裝的黑莎青花椒麻酥，與經典金莎菠蘿蛋黃酥交織出八金一黑的限定組合。圖／東京巴黎甜點提供；窩客島編輯李維唐整理



麻辣鍋靈香完美翻轉傳統糕點，黑莎青花椒麻酥打造舌尖驚喜

誰說麻辣鍋的辛香只能出現在餐桌上的湯底？東京巴黎甜點團隊大膽跨界，首度將中式鍋物常見的大紅袍青花椒運用於糕點內餡。為了調配出完美優雅的香氣比例，研發團隊嚴選低溫焙炒的黑芝麻細磨成粉，並搭配以顆粒小巧且香氣濃郁著稱的台農9號花生，完整保留芝麻油脂與堅果醇香。接著加入帶有淡雅柑橘清香的大紅袍青花椒粉，經靜置48小時熟成後，製成獨樹一幟的青花椒麻餡心，最後以品牌招牌菠蘿酥皮完美包覆烘烤。一口咬下黑莎青花椒麻酥，金黃菠蘿外皮極致酥鬆，濃郁奶香與香脆口感隨即在口中散開。緊接而來的是青花椒細緻清香麻韻，與黑芝麻、花生的堅果濃香交織在一起。溫潤而不辣的麻感於舌尖慢慢綻放，風味層次極為豐盈，徹底顛覆大家對中秋月餅的傳統想像。單顆獨立包裝更採用沉穩且具耀石黑光澤的鋁箔紙張，完美展現低調奢華的精品質感。

▲金莎菠蘿蛋黃酥每顆均以亮眼金色鋁箔單獨包裝，猶如耀眼的黃金寶石。圖／東京巴黎甜點提供；窩客島編輯李維唐整理

十二道繁複工序鑄就經典，金莎菠蘿蛋黃酥狂銷八十萬顆

除了令人驚艷的新品，品牌旗下最具代表性的黃金代表作金莎菠蘿蛋黃酥同樣備受矚目。自2022年上市以來，這款蛋黃酥已累積熱銷約80萬顆，並榮獲2025台灣烘焙大賞TOP30的肯定。好吃的祕訣來自於對工序的極致堅持，每一顆蛋黃酥都歷經選、熬、熟，泡，醃、篩、分，桿、揉、捏、包，烤等12道獨家烘焙工序。原料特別挑選由台灣在地小農採動物福利友善飼養方式生產達XL等級的金黃蛋黃，經過30天日程熟成醃製，搭配綿密濃厚紅豆泥餡，再以蛋黃酥餅皮與外層菠蘿皮層層包覆。每一顆蛋黃酥皆以奢華典雅風格的金色鋁箔紙張包裝，宛如黃金般閃耀光彩。

▲全新品項黑莎青花椒麻酥採用質感耀石黑光澤包裝，展現極具話題的精品風格。圖／東京巴黎甜點提供；窩客島編輯李維唐整理



耀石黑與奢華金視覺交織，黑金禮盒一次收藏經典與創新

今年東京巴黎甜點在禮盒設計上展現巧思，將全新研發的黑莎青花椒麻酥巧妙藏進九入裝禮盒中，以8顆經典金莎菠蘿蛋黃酥搭配1顆新品黑莎青花椒麻酥，打造出令人眼睛一亮的「8金1黑」限定組合。讓消費者每次開盒都像發現驚喜一般，也象徵品牌在經典與創新之間取得完美平衡。包裝上，耀石黑光澤的黑莎青花椒麻酥與延續經典金色鋁箔包裝的金莎菠蘿蛋黃酥形成鮮明視覺對比，外盒另搭配精美紅色燙金印花緞帶，大幅提升送禮品質與心意，無論是企業採購還是親友送禮都極具面子。

▲圖九：嚴選低溫焙炒黑芝麻與大紅袍青花椒調配成的麻香內餡，展現極致細膩的口感層次。圖／東京巴黎甜點提供；窩客島編輯李維唐整理

歷經多年研發全面升級，月見鳳凰酥3.0展現極致鹹甜平衡

針對喜愛傳統鳳梨酥風味的消費者，今年同步升級登場的月見鳳凰酥3.0絕對不容錯過。歷經多年研發調整，產品從餅皮、內餡到鹹甜比例皆進行全面優化。外皮選用日本鑽石牌低筋麵粉，融合紐西蘭及法國諾曼第發酵無水奶油，打造出乳香濃郁且極致酥鬆的餅皮。內餡則嚴選台灣2號與3號鳳梨，保留天然果香及果肉纖維，更將醃製滿熟成30天的屏東紅土鹹鴨蛋以獨家工法均勻融入鳳梨餡中。這樣的設計讓每一口都能感受到鹹蛋黃與鳳梨天然酸甜交織的完美滋味，同時調降整體甜度，讓天然果香更加突出，完全符合現代人對於清爽低負擔飲食的偏好。

▲月見鳳凰酥3.0嚴選日本鑽石牌低筋麵粉與發酵奶油，搭配金色鳳凰圖騰獨立包裝，展現酥鬆濃郁的細膩品質。圖／東京巴黎甜點提供；窩客島編輯李維唐整理



中秋預購優惠限時搶購，早鳥方案買六送一超划算

想要品嚐極致風味或安排中秋送禮的消費者可要把握時間。東京巴黎甜點中秋禮盒預購活動即日起至9月25日止，於官方網站、南京門市、大安門市、遠東SOGO台北忠孝館專櫃、IFG遠雄廣場百貨專櫃及微風南京百貨專櫃同步展開，取貨期間為9月1日至9月30日。蛋黃酥系列推出5入裝售價538元與9入裝售價908元兩種選擇，月見鳳凰酥10入裝售價458元。即日起至8月6日下單享買六盒送一盒，8月7日至9月5日享買十盒送一盒早鳥優惠，優惠方案僅限同規格禮盒使用，商品數量有限售完為止。

▲圖六：脫去包裝後的黑莎青花椒麻酥與金莎菠蘿蛋黃酥，展現出不同外皮層次與誘人金黃色澤。圖／東京巴黎甜點提供；窩客島編輯李維唐整理

東京巴黎甜點2026中秋禮盒預購優惠活動

活動時間：即日起至2026年9月25日止，取貨期間為9月1日至9月30日。

活動內容：

第一波早鳥優惠： 即日起至8月6日，下單蛋黃酥系列禮盒享買六盒送一盒優惠。

第二波早鳥優惠： 8月7日至9月5日，下單蛋黃酥系列禮盒享買十盒送一盒優惠。

優惠備註： 優惠方案僅限同規格禮盒使用，5入裝與9入裝無法合併計算，數量有限售完為止，宅配運費另計。

官方網站與社群

官方網站：https://www.tokyoparisdessert.com

官方粉絲團：https://www.facebook.com/tokyoparisledessert/

官方LINE ID：@tokyoparis









除了這盒話題度爆棚的麻辣風味蛋黃酥，今年還有哪些令人驚艷的限定甜點？帶你一次掌握。

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