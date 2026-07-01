中秋送禮首選微熱山丘！限定禮盒早鳥預購9折起再享免運，造型月兔餅乾登場。

中秋節將至，微熱山丘推出多款限定禮盒，收錄鳳梨酥與限定造型餅乾。資深編輯李維唐表示，今年品牌將在地食材結合創意食玩造型與精緻茶飲，不僅提升送禮質感，早鳥預購9折更大幅增加買氣。

每到中秋這個適合賞月與吃月餅的節日，找個時間把心意親手送到重要的人手上，總讓人心裡感到特別踏實。生活節奏越來越快，平常大家習慣用通訊軟體傳訊息，或者在社群上分享照片，時間久了反而更讓人懷念親自見面聊天的那份溫度。不管是久未重逢的家人、經常聯繫的好友，還是平時各自忙碌的工作夥伴，都能趁著中秋聚在一起，在笑聲與閒聊當中留下一段溫暖的節日回憶。

▲山丘芭娜娜推出限定中秋切割造型，成為聚會桌上增添歡樂話題的食玩點心。圖／微熱山丘提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲嚴選台灣土產鳳梨細心烘焙的鳳梨酥，口感紮實且香氣濃郁。圖／微熱山丘提供；窩客島編輯李維唐整理

台灣在地食材與意象包裝的完美融合

微熱山丘一直相信，真材實料帶來的風味不只是美味，更包覆著滿滿的人情味與共同回憶。今年品牌繼續秉持「真食美味」的精神，挑選天然食材用心烘焙，把來自台灣土地的好味道做成節令禮盒。經典的風味勾起大家過去相處的回憶，紮實甜美的點心更代表著滿滿的祝福。包裝盒面把台灣山脈的線條與月兔姿態融入金黃月亮裡面，層疊起伏的山巒巧妙連結了經典鳳梨的紋理，看起來就像月兔在月光下穿梭，奔向每一次難得的相聚時刻。

▲微熱山丘鳳梨酥10個裝禮盒，搭配平日版盒與黃色月亮意象的中秋布提袋。圖／微熱山丘提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲微熱山丘中秋限定禮盒，以經典美味傳遞親手遞給親友的真誠祝福。圖／微熱山丘提供；窩客島編輯李維唐整理

匯聚經典甜點與嚴選茶飲的中秋頂級禮盒

為了滿足送禮、親友走動還有平常分享的各種需求，品牌準備了多款限定禮盒。這次主打的中秋頂級禮盒一次收錄3款熱銷點心，包含用台灣土產鳳梨烘焙的鳳梨酥、選用日本青森縣紅玉蘋果做的蘋果酥，以及用台灣中部山坡慢養山蕉搭配可可脂做成的山丘芭娜娜。禮盒內還貼心附上烏龍茶包與中深焙咖啡，讓收禮的人能在賞月時一邊喝茶品咖啡，一邊細細品嚐由時間與土地熟成出來的精緻美味。

▲微熱山丘中秋頂級禮盒一次開箱鳳梨酥、蘋果酥、山丘芭娜娜與嚴選茶咖啡。圖／微熱山丘提供；窩客島編輯李維唐整理



兼具美味與趣味的限定切割造型食玩點心

除了經典的酥餅之外，山丘芭娜娜今年還推出了中秋限定切割造型，把節日巧思藏在餅乾裡。當大家圍坐在月光下打開禮盒，盒面上奔馳在星空裡的月兔還有可愛山蕉造型立刻映入眼簾。這款結合美味與互動樂趣的食玩點心，讓大人小孩都忍不住拿起來把玩，自然而然變成聚會桌上最熱絡的話題，拉近了大家的距離，也為月圓的夜晚帶來許多意想不到的歡笑聲。

▲中秋團聚時刻品嚐美味點心，山丘芭娜娜造型餅乾為親友歡聚增添互動趣味。圖／微熱山丘提供；窩客島編輯李維唐整理





微熱山丘中秋限定禮盒早鳥預購活動

活動時間： 即日起至8月23日止（指定8月24日至9月19日到貨；8月24日全系列正式上市）

活動內容： 推出多款中秋限定禮盒早鳥預購，指定禮盒享有折扣優惠與滿額免運服務。

活動優惠整理：

早鳥折扣： 預購「中秋頂級禮盒」與「微熱經典禮盒」享9折早鳥優惠。

免運優惠： 單筆訂單滿3000元即享免運費服務。

活動限定商品售價與內容：

中秋頂級禮盒： 售價1320元，內含鳳梨酥6個、蘋果酥6個、山丘芭娜娜4片、烏龍茶4包、中深焙咖啡3包，搭配中秋頂級盒與中秋布提袋。

微熱經典禮盒： 售價855元，內含鳳梨酥5個、蘋果酥5個、山丘芭娜娜5個，搭配中秋精裝盒與中秋布提袋。

鳳梨酥蘋果酥禮盒： 售價630元，內含鳳梨酥5個、蘋果酥5個，搭配中秋精裝盒與中秋布提袋。

鳳梨酥15個裝： 售價825元，內含鳳梨酥15個，搭配中秋精裝盒與中秋布提袋。

鳳梨酥10個裝： 售價550元，內含鳳梨酥10個，搭配平日版盒與中秋布提袋。

蘋果酥10個裝： 售價650元，內含蘋果酥10個，搭配平日版盒與中秋布提袋。

山丘芭娜娜12片裝： 售價520元，內含山丘芭娜娜12片，搭配平日版盒與中秋布提袋。





微熱山丘

官方網站： https://shop.sunnyhills.com.tw/index





吃完這款令人懷念的經典糕點，你是不是也想探訪更多全台精選的中秋送禮名店呢？

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