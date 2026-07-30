金山蹦火仔與石門茶香收入盒中，新北北海溫泉洲際酒店兩款中秋禮盒浪漫登場。

新北市北海溫泉洲際酒店今年推出兩款中秋月餅禮盒，除了應景外，特別選用北海岸獨有的蹦火仔百年漁火文化及在地名花及茶融入禮盒的設計中，別具意義。而兩個禮盒各有特色，一個是傳統月餅，另一個則是受大眾喜愛的芋頭酥。

坐落於山海交會處的北海溫泉洲際酒店，今年中秋將目光投向北海岸這片土地，以「月映北海・藏一份團圓心意」為主題，將在地獨有的百年漁火文化、金山名花和山林茶香揉合入盒，推出「蹦火映月」與「月映花藏」兩款中秋禮盒，帶領饕客品嚐精緻糕點，更以獨特的開盒體驗與3D立體紙雕，交織出一場專屬於北海岸的節慶文化之旅。

▲金山蹦火仔與石門茶香收入盒中，新北北海溫泉洲際酒店中秋禮盒浪漫登場。





百年蹦火仔打造「蹦火映月」酥香芋頭酥禮盒

金山擁有全台獨一無二的「蹦火仔」捕魚文化，夜幕低垂，漁民點燃火光瞬間迸發橘金巨響，成群青鱗魚躍出海面的景象是北海岸最迷人的夏夜景致。「蹦火映月」禮盒以此為設計發想，採用特殊層疊式結構設計外包裝，隨盒蓋緩緩開啟，宛如親眼目睹漁船點燃火焰的震撼瞬間，儀式感十足。

禮盒裡共有六顆細膩的芋頭酥，以層層酥香的外皮包裹綿密的芋泥內餡，入口溫潤順口、甜而不膩，完美呈現北海岸在地的質樸與真誠，非常適合中秋送禮。

▲共有六顆細膩的芋頭酥，以層層酥香的外皮包裹綿密的芋泥內餡，入口溫潤順口、甜而不膩。





以金山名花與山林茶香打造的「月映花藏」禮盒

月映花藏禮盒將山林的溫柔完美融入節慶氛圍中。禮盒嚴選由北海岸山海氣候培育出的石門在地「阿里磅紅茶」，茶韻甘潤醇厚，是整組禮盒的靈魂所在。內含淡雅花香與焙火茶韻的「桂花鐵觀音瓜仁月餅」兩個、「金萱巧克力流心月餅」兩個、一包石門阿里磅紅茶，除此之外還貼心附贈一組陶瓷茶壺，品嚐月餅也能沏一壺好茶。

禮盒內還附了一張3D立體紙雕祝福卡，以金山秋季盛開、象徵幸福喜樂的金花石蒜為靈感。打開卡片的瞬間花朵宛如精緻綻放，除了美味外還添加了藝術感，為節慶增色不少。

▲內含桂花鐵觀音瓜仁月餅兩個、金萱巧克力流心月餅兩個、一包石門阿里磅紅茶，除此之外還貼心附贈一組陶瓷茶壺。





限時早鳥優惠！中秋連假加碼在地手作體驗

新北北海溫泉洲際酒店推出9/25～9/27期間住客限定節慶體驗，活動包含月兔搗麻糬、柚子彩繪與冰皮月餅DIY等，相當應景。每房還將獲贈與金山在地品牌藷童瑤的「手作復古脆脆包」，不妨趁著假日安排一趟泡湯賞月微旅行，也能近距離體驗北海岸的魅力。

禮盒價格：月映花藏禮盒2,360 元、蹦火映月禮盒1,080 元

預購時間：即日起開放預購，早鳥優惠至8/31

提貨與宅配資訊：9/1～9/27開放取貨（常溫宅配每盒運費250 元，單一地址訂滿10盒免運）





中秋月餅禮盒盤點

推薦閱讀：林口亞昕福朋喜來登古法紅土鹹蛋黃蛋黃酥禮盒制霸飯店市場，早鳥9折優惠全攻略。

推薦閱讀：米其林一星天香樓首次跨界推中秋月餅禮盒，攜手藝術家Fafa打造奢華漆器風禮盒。

推薦閱讀：中秋送禮首選微熱山丘！限定禮盒早鳥預購9折起再享免運，造型月兔餅乾登場。