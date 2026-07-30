萬波裝可愛！OSAMU GOODS聯名紙杯、加價購，再喝3款芒果飲回歸。

編輯 鄭雅之 表示：決定最近都喝萬波了！OSAMU GOODS飲料杯有夠可愛！

天氣熱爆就是要喝飲料，在各大飲料品牌中要脫穎而出，除了飲料本身之外，聯名話題當然少不了！萬波島嶼紅茶再次攜手日本可愛始祖「OSAMU GOODS」，以美好舊時光為主題推出驚喜聯名。於即日起登場，不只打造六款限定紙杯與四款封膜，更推出五款實用周邊商品，讓大家喝飲料也能被可愛到。同時，夏天必喝芒果系列也強勢回歸，陪伴大家度過療癒又消暑的夏日時光。



▲萬波全面換上OSAMU GOODS限定紙杯，經典角色搭配粉嫩格紋超好拍。(攝影：鄭雅之)

▲萬波聯名OSAMU GOODS推出時光磁吸保冷袋與狗勾伸縮卡套等多款可愛周邊。(攝影：鄭雅之)





盛夏消暑首選經典芒果飲品回歸

夏日高溫讓人口渴，萬波同步回歸高人氣芒果系列飲品。「椰芒紫米爽」以芒果冰沙搭配紫米與椰奶，層次豐富深受喜愛，中杯80元大杯90元。「百芒塩奶蓋」結合芒果香氣與鹹甜奶蓋，風味濃郁，大杯90元。「金黃百香綠」則兼具酸甜與茶香，清爽解膩，中杯50元大杯60元，是消暑首選。



▲萬波夏日人氣芒果系飲品回歸，椰芒紫米爽與百芒塩奶蓋帶來豐富消暑風味。(攝影：鄭雅之)





日本可愛始祖OSAMU GOODS超萌加價購

本次聯名周邊融合經典角色與粉嫩格紋，實用又療癒。消費者可以加購保冷保溫的「時光磁吸保冷袋」，或是遇冷變色的「魔法感溫變色杯」。另外還有CAT主題的「喵咪摺疊購物袋」、方便通勤的「狗勾伸縮卡套」，以及打造居家氛圍的「JACK與JILL磁吸小燈箱」，最低149元起。



▲萬波與OSAMU GOODS推出多款限定周邊商品，消費滿額即可享超值加購價。(攝影：鄭雅之)





紙杯、封膜都變成可愛主題

除了豐富的周邊商品，門市飲品包裝也換上新裝，包含六款限定紙杯與四款可愛封膜，滿滿夏日野餐風格超適合打卡拍照。於門市消費滿100元即可加購一款商品，滿200元加購兩款，單筆滿300元最多可加購五款周邊。數量有限售完為止，快來萬波感受美好的舊時光，把滿滿療癒帶回家。



▲JACK與JILL磁吸小燈箱以復古街角為靈感，為居家與辦公空間增添療癒感。(攝影：鄭雅之)

▲復古可愛風格的萬波聯名杯身，陪伴大家感受夏日美好舊時光。(攝影：鄭雅之)

萬波OSAMU GOODS聯名加價購

限定包裝：門市全面推出六款聯名紙杯與四款限定封膜。

門市加購：門市現場單筆消費滿100元可加購1個周邊，滿200元可加購2個，滿300元最多可加購5個，每人每單上限5個，僅限門市現場購買且數量有限售完為止。

聯名周邊：

時光磁吸保冷袋 加購價289元。

魔法感溫變色杯700毫 加購價149元。

喵咪摺疊購物袋 加購價299元。

狗勾伸縮卡套 加購價199元。

JACK與JILL磁吸小燈箱 加購價199元。





萬波 芒果飲料

椰芒紫米爽 中杯80元、大杯90元

百芒塩奶蓋 大杯90元

金黃百香綠 中杯50元、大杯60元





消暑就是要吃冰、喝飲料！

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