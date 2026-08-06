爸爸也很重要！金色三麥免費送6吋BAC蛋糕、UMAMI爸爸獨享免費升級波士頓龍蝦，德式豬腳限時半價狂省。

炎炎夏日迎來8月歡聚季節，不論是犒賞辛苦一整年的父親，或是暑假期間同學朋友歡聚，選一家氣氛熱絡又划算的餐廳總能讓聚會加分。金色三麥餐飲集團在2026年8月推出一系列門市限定優惠方案，從令人期待的父親節精緻驚喜，到每週小週末的降價折扣，再到專屬學生的夜間限定福利以及壽星專屬禮遇，以滿滿誠意幫大家省荷包，帶來豐富多樣的餐飲享受。

▲BAC父親節限定「焙茶巧克力蛋糕」，以濃郁焙茶與溫潤巧克力打造優雅紳士風味。圖／金色三麥提供；窩客島整理



節慶儀式感滿點帶爸爸用餐免費送6吋BAC蛋糕或享美酒加價購

迎接父親節，用精緻甜點鎖住一家人的溫馨時光最是溫暖。金色三麥在2026年8月1日至8月9日特別推出父親節限定歡聚方案，只要至門市內用點購父親節套餐，就能直接獲贈知名品牌6吋BAC父親節蛋糕乙顆。如果爸爸更喜歡微醺暢飲的熱鬧氛圍，也可以選擇以NT$888加價優惠將蛋糕更換為3公升精釀啤酒。這項貼心設計讓各個家庭能自由決定甜點或美酒，輕鬆打造專屬的歡慶記憶。預備前往用餐的民眾需要特別注意，此優惠活動必須在用餐日前3天完成預訂，餐點與細節均以門市現場及官方公告為準。

奢華海鮮饗宴精緻美饌門市爸爸獨享免費升級波士頓龍蝦

偏好精緻優雅氛圍的家庭，走進質感奢華的UMAMI金色三麥格外有氣氛。UMAMI門市在2026年8月7日至8月9日限時3天推出專屬父親節特別獻禮，只要帶爸爸至門市內用點購指定「尊享套餐」，父親本人的套餐就可以免費升級為美味升級的嫩焗波士頓龍蝦。肥美龍蝦搭配精緻烹調，讓平時默默付出的爸爸成為全場主角，享受頂級海鮮饗宴。相關套餐內容與活動規範均依官方公告為準。

小週末歡聚新選擇每週三會員獨享人氣德式豬腳半價優惠

除了父親節檔期之外，金色三麥從2026年8月起全新推出「金色星期三」企劃，固定於每個月的週三規劃限定優惠，邀請大家在小週末卸下工作壓力放鬆相聚。2026年8月期間的所有星期三，金色三麥會員只要至門市內用消費，就能以半價優惠點購招牌人氣菜色「德式豬腳」乙份，每桌限享優惠乙份。金黃酥脆的皮蛋豬腳搭配精釀啤酒，是小週末舒壓絕配。這項優惠僅限內用且50人以上團體訂位不適用，亦不可與其他優惠併用，UMAMI金色三麥微風南山店則不適用此活動。

▲金色三麥招牌酥炸德式豬腳，外酥內嫩的誘人滋味是小週末微醺時刻的最佳拍檔。圖／金色三麥提供；窩客島整理

學生專屬夜間小酌好康晚間指定時段憑學生證啤酒買一送一

針對廣大年輕學生族群與暑假聚會需求，金色三麥在2026年7月1日至9月15日期間推出強打學生專屬福利。每日晚間8時至10時指定時段，只要年滿18歲之學生內用消費並出示本人有效學生證，就能享有「杯裝啤酒買一送一」超值優惠。不論是課後聊天還是暑假夜晚好友聚會，都能在冰涼啤酒的陪伴下感受夏日歡聚熱情。活動須符合法定飲酒年齡，不適用於50人以上團體訂位，亦不可與其他優惠併用，金色三麥嘉義耐斯店與UMAMI金色三麥微風南山店不參與此活動。

壽星專屬尊榮禮遇生日當天消費滿額免費送6吋蛋糕

生日歡聚同樣不可缺少金色三麥的真心祝福。不論是當日壽星還是當月壽星，都有專屬驚喜。當日壽星至門市內用消費滿NT$1,000，即可免費獲得「金色三麥經典蛋糕」6吋乙顆。當月壽星會員內用消費則免費贈送指定甜點乙份，如果當月壽星點購4人套餐，壽星禮還能直接升級為6吋經典蛋糕乙顆。壽星優惠須於用餐日前3天預訂並加入會員，蛋糕款式依門市現場供應為準。UMAMI金色三麥微風南山店則提供獨家壽星方案，4人以上用餐贈送6吋蛋糕，1至3人用餐贈送指定甜點，讓每位壽星都能感受滿滿歡慶氛圍。

▲金色三麥芒果慶生蛋糕，酸甜新鮮芒果搭配綿密鮮奶油，為生日歡聚增添甜蜜儀式感。圖／金色三麥提供；窩客島整理







金色三麥父親節限定優惠

活動名稱： 點購套餐贈6吋BAC父親節蛋糕

活動時間： 2026年8月1日至8月9日

活動內容： 至金色三麥門市內用，點購父親節套餐即贈6吋BAC父親節蛋糕乙顆（或享3公升啤酒優惠加購價NT$888）。須於用餐日前三天完成預訂。

全台金色三麥門市 官方訂位網站：https://member.sunmaigroup.com/page/reservation

UMAMI金色三麥父親節限定優惠

活動名稱： 爸爸套餐免費升級為波士頓龍蝦

活動時間： 2026年8月7日至8月9日

活動內容： 至UMAMI金色三麥門市內用，帶爸爸點購「尊享套餐」，爸爸本人套餐免費升級為嫩焗波士頓龍蝦。

UMAMI金色三麥微風南山店 官方網站：https://www.lebledor.com/news/2026-umamifathersday

金色星期三德式豬腳半價

活動時間： 2026年8月每個星期三

活動內容： 金色三麥會員於門市內用消費，即享招牌「德式豬腳」半價優惠乙份（每桌限乙份，50人以上團體不適用，UMAMI微風南山店不適用）。

全台金色三麥指定門市 活動詳情：https://www.lebledor.com/news/202608-goldenwednesday

暑假學生優惠 杯裝啤酒買一送一

活動時間： 2026年7月1日至9月15日（每日晚間8時至10時）

活動內容： 年滿18歲之學生出示本人有效學生證且內用消費，即享杯裝啤酒買一送一優惠（50人以上團體不適用，嘉義耐斯店及UMAMI微風南山店不適用）。

全台金色三麥指定門市 活動詳情：https://www.lebledor.com/news/2026-svbeer

金色三麥生日優惠

活動名稱： 當日與當月壽星專屬禮遇

活動時間： 全年常態供應

活動內容： 當日壽星內用消費滿NT$1,000贈「金色三麥經典蛋糕」6吋乙顆；當月壽星會員內用贈指定甜點乙份（消費4人套餐可升級為6吋經典蛋糕乙顆）。須於用餐日前三天完成預訂。

全台金色三麥及UMAMI門市 微風南山店：4人以上用餐贈6吋蛋糕；1至3人用餐贈指定甜點





享受完滿滿的優惠饗宴後，緊接著為您整理近期最受矚目的美食話題與限定好康延伸閱讀

推薦閱讀：貓迷準備衝台北華山！貓咪大戰爭13週年聯名華山町餐酒館，限量貓罐頭蛋糕與造型馬克杯必搶。

推薦閱讀：買一送一限時搶！瀨戶內檸檬蛋糕熱銷破萬顆北上快閃SOGO，限定隱藏版只送不賣。

推薦閱讀：最大泡芙市集免費逛！2026泡芙節超過50家快閃松菸，杜拜開心果、薄巧泡芙先吃。