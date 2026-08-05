最大泡芙市集免費逛！2026泡芙節超過50家快閃松菸，杜拜開心果、薄巧泡芙先吃。

編輯 鄭雅之 表示：泡芙控又到了大吃特吃的時候了！超過50攤會選擇障礙啊！

泡芙控注意了，一年一度泡芙節回來了！這次2026泡芙節選再次選在松菸文創園區熱烈展開，全區室內不怕酷暑、免費入場。現場特別集結超過50家知名甜點與手作品牌，從小吃美味到療癒小物通通應有盡有，絕對是今年夏天補充甜點能量、拍照打卡的最佳好去處。

▲beard papa’s於2026泡芙節推出夏日限定「薄荷巧克力泡芙」與無酒精「蘭姆葡萄泡芙」，帶來沁涼清爽的甜點饗宴。 ▲台北知名甜點「人性甜點」現身2026泡芙節，將台灣特色珍珠奶茶、芒果與法式甜點工藝融合，打造濃郁酥脆的法式卡士達泡芙。





必吃泡芙名店驚喜登場！杜拜開心果要吃

beard papa's帶來的涼感薄荷巧克力與無酒精蘭姆葡萄泡芙，曾創下搶購熱潮的高雄奧瑪烘焙重磅推出極致濃郁的「杜拜開心果生乳泡芙」，宜蘭金小焙泡芙用滿滿熱情堆疊出戀愛般甜美風味，昂舒巴黎與LADEARS更將超商熱銷爆餡甜點直送現場，滿足大家的甜點胃。

▲高雄烘焙名店奧瑪烘焙重磅回歸2026泡芙節，推出活動限定「杜拜開心果生乳泡芙」，以爆餡濃郁風味挑戰泡芙控的味蕾。





超狂創意口味登場！

今年許多品牌大玩創意，像是ㄊㄡㄊㄡ來把宜蘭紅心芭樂與超狂香菜花生包進泡芙，漂夢島甜點用酸甜草莓碰撞濃郁焙茶脆殼，貳拾貳日甜重現層次豐富的杜拜開心果風味，黑手甜點將熱門杜拜巧克力做成冰淇淋漢堡，小翹班甜事更有鹹香爆漿的「蛋沙拉酥皮泡芙」，口口都是驚喜。

▲宜蘭甜點品牌ㄊㄡㄊㄡ來於2026泡芙節大玩創意，推出「香菜花生泡芙」與選用宜蘭在地水果製作的「紅心芭樂生乳泡芙」。





不只泡芙！人氣甜點也同步快閃

不只有經典泡芙可選，Dream dessert夢夢家推出造型吸睛的「小貓雙色巴斯克」，BB貓甜點主打濃郁奢華的「杜拜巧克力軟餅乾」，日曜甜塔製造所打造喀滋爽脆的「杜拜開心可可塔」，田本家糾結人研究所則帶來「紅心芭樂青檸果醬」，多款特色精緻烘焙小點一次滿足味蕾。

▲BB貓甜點於2026泡芙節推出熱門「杜拜巧克力軟餅乾」，濃郁可可包裹開心果醬與酥脆酥皮絲內餡，打造多層次的奢華甜點風味。 ▲Greedy Beagle貪吃狗甜點於2026泡芙節推出大人系「提拉米蘇棒棒泡芙」，濃郁馬斯卡邦起司結合微苦可可，香醇不甜膩。





文創手作集點拿好禮

活動現場多位文創職人以泡芙為靈感打造手作飾品、羊毛氈包包、創作繪畫與個人似顏繪，讓美好回憶能隨身帶回家。民眾只要在任何攤位消費即可領取貼紙，集滿3張貼紙完成人氣票選就能抽限定好禮，包含了免費泡芙兌換券與品牌環保袋等豐富大獎，好玩又好拿。

▲2026泡芙節邀請手作職人發揮創意，將泡芙化身為戒指與鑰匙圈等可愛飾品，讓民眾把療癒的泡芙週邊一起帶回家。 ▲珍繪日常於2026泡芙節提供客製化似顏繪服務，將民眾與可愛寵物結合泡芙插圖呈現，留下獨一無二的甜蜜回憶。

2026泡芙節 in Taiwan 活動資訊

活動日期：8月15日至8月16日

活動時間：週六11:00至19:00，週日11:00至18:30

活動地點：松山文創園區一號倉庫

入場門票：免費入場





2026泡芙節 in Taiwan優惠

限量入場禮：每日開展時，鬍子爺爺現身親自發送限定入場禮，數量有限，送完為止。

許願抽甜點：至昂舒巴黎攤位完成甜蜜許願牆投票任務，即有機會免費獲得精選甜點一份，現場另提供全新甜點免費試吃。

消費集點送：於任一參展攤位消費不限金額即可獲得1張集點貼紙，集滿3張貼紙至服務台完成人氣泡芙票選，即可兌換活動限定禮品（包含人氣泡芙免費兌換券、品牌限定環保袋及限量週邊）。





甜點控要吃的新品！

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