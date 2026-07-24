最強肉桂捲Cinnabon開幕菜單！草莓起司肉桂捲限量30顆，赤峰街甜點必排。

美國最強肉桂捲Cinnabon插旗赤峰街，正式開幕推限量草莓起司肉桂捲！編輯 鄭雅之 表示，有分大小尺寸超貼心的。

台北文青聖地赤峰街又添超狂甜點！被譽為最強美式經典肉桂捲Cinnabon正式進駐大同區，試營運期間就憑著現烤的飄香旋風掀起朝聖潮，不僅有道地美式風味，開幕當天更推出每日僅限量30顆的限定「草莓起司肉桂捲」新品，搶攻廣大甜點控的夢幻口袋名單，成為文青巷弄裡的極致療癒地標。



▲Cinnabon提供「經典肉桂」、「巧克力肉桂捲」與「焦糖胡桃肉桂捲」三款招牌口味，(攝影：鄭雅之)

▲美式肉桂捲霸主Cinnabon台灣首店隆重插旗台北市大同區赤峰街商圈，(攝影：鄭雅之)





最強肉桂捲Cinnabon插旗赤峰街

Cinnabon靈魂賣點全靠獨家的特製Makara肉桂，高雅溫潤又有著蜂蜜焦糖般的甜美氣息，完全翻轉傳統辛辣苦澀的印象，每顆麵包體都是當天現打發酵且現場烘烤，再厚厚抹上招牌奶油乳酪糖霜，即使帶回家重新加熱，融化的糖霜滲入紋理後，口感依然保持溫熱濃郁與濕潤。



▲店員現場手工擀製麵團並均勻抹上Cinnabon獨家Makara肉桂糖餡，堅持每日新鮮現做，(攝影：鄭雅之)





經典原味到堅果一次滿足

Cinnabon店內主打三種不同口味並提供兩種尺寸選擇，最招牌的「經典肉桂」只需130元就能輕鬆享用，苦甜交織的可可迷則不能錯過「巧克力肉桂捲」，至於想要豐富層次的饕客，強烈推薦淋上焦糖醬與堅果香的「焦糖胡桃肉桂捲」，無論個人享用或帶去聚會分享，外型賣相與極致風味都超級加分。



▲剛出爐的肉桂捲抹上Cinnabon招牌奶油乳酪糖霜，完美呈現道地美式濃郁風味，(攝影：鄭雅之)





超涮嘴的肉桂捲脆脆大推

除了現烤熱騰騰的肉桂捲，Cinnabon還有越嚼越香的「肉桂捲脆脆」可以隨手帶著走，更是辦公室下午茶的解饞神物，飲品部分除了充滿奶香的「經典肉桂拿鐵」之外，最出乎意料的熱銷冠軍竟是「淇淋巧酥」，濃郁沁涼的冰沙口感搭配酥脆餅乾碎片，直接成為解膩搭配熱騰騰甜點的完美黑馬。而酸甜滋味的草莓冰沙也是店裡大推的飲品。



▲特製草莓冰沙搭配淋醬與鮮奶油，口感沁涼酸甜是搭配現烤肉桂捲的熱門飲品，(攝影：鄭雅之)

▲全新「草莓起司肉桂捲」搭配特調草莓冰沙組合，搶攻赤峰街甜點控的夢幻口袋名單，(攝影：鄭雅之)





夢幻草莓起司肉桂捲限量開搶

慶祝Cinnabon台灣首店正式隆重登場，特別祭出風靡美國的夢幻口味「草莓起司肉桂捲」，將明亮酸甜的草莓果香結合特製起司糖霜，入口宛如草莓起司蛋糕般驚艷又帶有溫熱麵包香，因為工序繁複且為了維持最高品質，每日僅限量供應30顆，想搶鮮的肉桂捲控絕對要提早前去排隊。



▲慶祝台灣首店開幕推出限定「草莓起司肉桂捲」，酸甜草莓醬搭配起司糖霜每日限量30顆，(攝影：鄭雅之)

▲「草莓起司肉桂捲」能看到紮實麵包體與濃郁抹醬，層次豐富且香氣十足，(攝影：鄭雅之)

Cinnabon Taiwan中山赤峰街 店家資訊

門市地址：台北市大同區赤峰街49巷20號

營業時間：12:00至21:00，無店休日

開幕活動：限定新品草莓起司肉桂捲自開幕日起販售，經典捲售價145元，迷你捲售價110元，每日僅限量供應30顆。





Cinnabon Taiwan菜單

招牌肉桂捲（經典尺寸）：招牌原味130元、巧克力145元、焦糖胡桃160元，加購奶油乳酪糖霜另計

招牌肉桂捲（迷你尺寸）：招牌原味95元、巧克力110元、焦糖胡桃125元

歡聚分享盒（經典尺寸）：Combo 1二入禮盒250元、Combo 2二入禮盒260元、Combo 3四入禮盒510元

歡聚分享盒（迷你尺寸）：Combo 4四入禮盒385元、Combo 5九入禮盒850元

隨享點心：隨享肉桂杯120元、肉桂捲脆脆90元

精品咖啡：美式咖啡中杯90元與大杯100元、拿鐵中杯120元與大杯130元、招牌摩卡飲中杯130元與大杯140元、卡布奇諾中杯120元與大杯130元、經典肉桂拿鐵中杯140元與大杯150元、濃縮咖啡單份70元與雙份80元

非咖啡飲品：紅茶中杯90元與大杯100元、綠茶中杯90元與大杯100元、檸檬萊姆茶中杯100元與大杯110元

沁涼冰沙：招牌摩卡中杯150元與大杯160元、淇淋巧酥中杯150元與大杯160元、草莓中杯140元與大杯150元

優惠組合：招牌原味經典捲搭中杯美式咖啡195元、招牌原味迷你捲搭中杯美式咖啡165元、隨享肉桂杯搭中杯招牌摩卡冰沙250元

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