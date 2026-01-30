隱藏優惠送一斤文蛤！中山區港式火鍋「如嫦」新開，卜卜蜆 港式雞煲推薦。

台北中山區「如嫦」正式開幕，主打產地直送大尺寸文蛤卜卜蜆與一鍋兩吃港式雞煲，復刻道地香江大排檔風味。出示 Threads 貼文更享「免費加量一斤文蛤」隱藏優惠。

台北中山區近期迎來話題度極高的港式鍋物品牌「如嫦 卜卜蜆．港式雞煲」，鄰近捷運中山國中站，為如嬌餐飲團隊推出的全新力作。店內主打每日產地直送的九分大頂級文蛤，以及具備「一鍋兩吃」特色的港式麻辣雞煲，完美復刻香港大排檔的飲食靈魂。除了經典的鍋物選擇，更提供多款充滿香江色彩的手作熟食。為了吸引年輕客群，品牌除了常規的開幕送鮑魚活動，更在 Threads 上釋出隱藏版限時福利。透過復古霓虹燈與綠皮沙發的空間配置，打造出兼具視覺與味覺層次感的用餐環境。

▲隱藏版優惠，只要出示爆紅Threads 貼文，加送再加送「一斤文蛤」。(攝影：鄭雅之) ▲中山區新開港式火鍋「如嫦」2月底前，用餐即招待每人「活體鮮鮑魚」一隻。(攝影：鄭雅之)



將香港正宗美味搬到台北

「如嫦」的誕生源自於主理人許益豪多年的香港工作經歷，他在異鄉深刻體會到港式大排檔的飲食溫度與職人精神。回台後，他觀察到市場上雖有高端鍋物，但缺乏能將正宗卜卜蜆與港式雞煲融入大眾日常的親民聚點。為了重現記憶中那口甘甜且溫潤的滋味，特別邀請資深主廚陳家麒坐鎮，選用台灣在地精選食材結合港式手藝。品牌名稱中的「嫦」字，除了延續如字輩的優雅與女性美學，更巧妙運用諧音寓意「常來嚐」，期盼將這份熱騰騰的香江情懷轉化為台北街頭的自在美味，讓高品質鍋物成為隨手可得的生活型態。

▲中山區新開港式火鍋「如嫦」店內呈現傳統港式餐廳的氛圍。(攝影：鄭雅之)





卜卜蜆鍋嚴選雲嘉直送九分大文蛤

店內主打的卜卜蜆系列，核心在於選用雲嘉產地直供的優質文蛤，每鍋文蛤重量高達一斤半，且規格皆為九分以上的大尺寸。湯底基調採用老母雞、赤肉與豬排骨慢火熬製十小時，並添加炸蒜與生蒜製成的金銀蒜，用以強化湯頭的鮮甜層次感。除了廣受好評的招牌原味，亦提供融合在地發酵食材的西瓜綿酸白菜風味，藉由天然酸度平衡海鮮精華，更加清爽開胃。針對喜愛辛香風味的客群，則有粵式胡椒風味可供選擇，溫潤的層次感在冷冷冬天吃暖胃。

▲卜卜蜆系列選用雲嘉產地直供的優質文蛤，每鍋文蛤重量高達一斤半，且規格皆為九分以上的大尺寸。(攝影：鄭雅之)





隱藏版優惠加碼送一斤文蛤

因老闆在受訪影片中對文蛤（ㄏㄚˊ）的讀音，在社群平台 Threads 網友貼文中意外引發破五千人點讚的熱烈討論。老闆對此也展現大方作風，親自留言、並加碼隱藏版福利，只要出示此篇爆紅Threads 貼文，加送再加送「一斤文蛤，此優惠活動目前無限期，想吃到爆量文蛤記得先把脆文截圖，到現場提前告知店員。

▲如嫦 卜卜蜆‧港式雞煲在Threads 貼文爆紅，老闆霸氣推出隱藏版優惠。(截圖自Threads cabbage.rain貼文)

▲中山區新開港式火鍋「如嫦」，主打正宗卜卜蜆與港式雞煲。(攝影：鄭雅之)





雞煲一鍋兩吃展現極致風味

港式雞煲則是店內另一項主力鍋物，展現出「先乾吃、後涮煮」的層次魅力。主廚選用仿土雞塊乾煎至表皮金黃，搭配牛油、二荊條及十餘種中藥材調製的獨門醬汁炒製，起鍋前噴灑紅露酒增添醇厚香氣。熱鍋後店員會下一大把香菜入鍋拌炒，可先享用醬香飽滿的乾鍋嫩雞，等雞肉吃的差不多後，就可以在倒入濃郁高湯化身二吃火鍋，用以涮煮台灣溫體牛、澎湖現抓小卷或鮮活波士頓龍蝦，但要注意辣度是麻辣等級。

▲一鍋兩吃的「港式雞煲」上桌會先加入一大把香菜入鍋拌炒。(攝影：鄭雅之) ▲一鍋兩吃的「港式雞煲」，吃到一半再加入高湯變成麻辣鍋，可以煮蔬菜、涮肉片。(攝影：鄭雅之)





職人手作熟食復刻香港情懷

為了完整呈現香港飲食文化，「如嫦」在熟食菜單上也展現極高的專業度。鹹蛋臭豆腐肉餅飯將溫體豬肉餅與嘉義老舖臭豆腐一同蒸炊，讓肉汁精華與臭豆腐風味達成和諧平衡。港式辣味咖哩雙蛋則以香港進口油咖哩為底，融入椰奶與淡奶，呈現絲滑且溫和的辛香感。其他如嬌鹽酸白菜脆皮肥腸，以及選用高比例鮮白蘿蔔製成的港式鹹蛋黃蘿蔔糕，均體現了職人手作的細膩品質。配合店內復古霓虹燈與綠皮沙發的氛圍營造，不僅滿足了味覺享受，更為顧客提供沉浸式的港島用餐體驗。

▲選用高比例鮮白蘿蔔製成的港式鹹蛋黃蘿蔔糕，搭東泉辣椒醬。(攝影：鄭雅之) ▲港式辣味咖哩雙蛋則以香港進口油咖哩為底，融入椰奶與淡奶，呈現絲滑且溫和的辛香感。(攝影：鄭雅之)





如嫦 卜卜蜆‧港式雞煲 店家資訊

門市地址： 台北市中山區民權東路三段60巷11號1樓

連絡電話： 02-25047777

營業時間： 週一至週五 17:00-23:30，週六至週日 12:00-23:30





如嫦 卜卜蜆‧港式雞煲 開幕優惠

開幕常規優惠： 即日起至2026年2月28日，用餐即招待每人「活體鮮鮑魚」一隻。

隱藏版限定優惠： 凡來店用餐出示 Threads 上有關「老闆文ㄏㄚˊ」之熱議貼文（脆），現場加碼贈送「一斤文蛤」招待。







如嫦 卜卜蜆‧港式雞煲 必吃菜推薦

嫦嫦正宗招牌卜卜蜆： 嚴選一斤半雲嘉直送九分大文蛤，搭配金銀蒜與十小時雞湯熬出極致鮮甜。

招牌港式麻辣雞煲： 仿土雞經秘製醬汁與紅露酒大火炒製，展現乾鍋與火鍋一鍋兩吃的層次饗宴。

麻辣花膠雞煲： 將頂級花膠融入香辣雞煲，口感彈牙且膠質豐沛，是極具質感的奢華風味。

鹹蛋臭豆腐肉餅飯： 溫體豬肉餅結合嘉義老舖臭豆腐蒸炊，肉汁與獨特香氣交織出強烈的味覺張力。

港式辣味咖哩雙蛋： 採用香港進口油咖哩融合椰奶調製，質地絲滑且溫和辛香，重現道地街頭風味。

嬌鹽酸白菜脆皮肥腸： 酥炸肥腸與酸白菜大火快炒，藉由酸爽解膩的特性達成絕佳的層次平衡。

港式鹹蛋黃蘿蔔糕： 高比例新鮮蘿蔔內餡搭佐臘腸碎與鹹蛋黃，每一口都能品嚐到細緻清甜的絲感。

嫦嫦蘿蔔絲酥餅： 遵循傳統工法打造分明酥皮，包裹水潤清甜的蘿蔔絲內餡，呈現輕盈優雅的點心質感。





