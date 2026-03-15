好玩程度不輸斗六！雲林虎尾一日遊，逛百年糖廠、眷村老屋與三合院咖啡。

說到雲林旅遊，虎尾其實藏著不少特色景點。從復古糖廠、眷村聚落，到在地人氣小吃，一日就能將歷史文化、美食甜點全攻略。

近期雲林新開幕的「虎珍堂森之院」，在社群上已掀起不少討論，也讓人重新看見虎尾的迷人之處！這座小鎮不只有百年糖廠、眷村聚落，還藏著不少文青咖啡與在地美食，其魅力完全不輸斗六。安排一趟虎尾一日遊，慢慢走訪小鎮角落，深掘雲林意想不到的旅行樂趣。

▲近期「虎珍堂森之院」成為雲林的人氣新景點，也讓更多人重新看見虎尾小鎮的迷人魅力。（圖／虎珍堂提供；窩客島整理）

▲來到虎尾也別錯過在地小吃，香氣濃郁的當歸鴨麵線與料多實在的肉羹，都是雲林人從小吃到大的經典美味。（部落客：螞蟻幫的櫥櫃/曉帆、紫色微笑）

走訪虎尾糖廠，復古糖業文化景點

位於虎尾鎮中心的「虎尾糖廠」，是全台僅存2座仍在製糖的糖廠之一，相當適合作為虎尾行旅的首站。這座擁有百年歷史的糖廠，曾是台灣重要的製糖基地，標誌性的日式建築與高聳煙囪，以及空氣中飄散的蔗糖香氣，都能深度感受雲林的糖業風華。





虎尾糖廠

地址：雲林縣虎尾鎮中山路2號1之3號

電話：05-6321540

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▲從虎尾驛望向「虎尾糖廠」，可見園區內的五分車與高聳煙囪，將虎尾昔日的糖業風貌予以保存。（部落客：Ann‧榜哥‧生活事務所）

走訪阿世香菇肉羹，虎尾人氣老店

來到虎尾市區，不少人會推薦這間老字號的「阿世香菇肉羹」。店內主打香菇肉羹與各式麵食，濃郁湯頭搭配紮實肉羹，口感滑順又帶有香菇香氣，是許多在地人從小吃到大的經典味道，不少旅人到虎尾也會特地來上一碗。





阿世香菇肉羹

地址：雲林縣虎尾鎮華南路31巷1號

電話：05-6331233

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▲「阿世香菇肉羹」湯頭香濃甘甜，勾芡濃度恰到好處，搭配軟嫩肉羹、香菇與筍絲，口感層次豐富。（部落客：紫色微笑）

漫步虎尾建國眷村，老屋文創聚落

接著，不妨走訪歷史氛圍濃厚的「虎尾建國眷村」，這裡完整保留著獨特的防空洞遺跡，宛若時光在此凝結。近年園區透過修復與活化，成為結合展覽、文創與小店的文化聚落。在小小眷村中，總能與驚喜的風景不期而遇，值得花上1到2小時細細品味、走逛。





虎尾建國眷村

地址：雲林縣虎尾鎮建國一村55號

電話：05-6323197

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▲「虎尾建國眷村」戶外可見保存下來的防空洞與地下碉堡，重現早年軍事防禦設施樣貌；園區內還展示國民政府軍的螺旋槳飛機模型，如今已相當少見。（部落客：踢賴旅遊）

探訪虎珍堂森之院，日式庭園咖啡館

午後，最適合到「虎珍堂森之院」享用甜點。這間咖啡館自百年三合院改建而成，並以日式庭園風格，營造淡雅靜謐的禪意氛圍。坐在戶外或窗邊位置，愜意品嚐咖啡與限定地瓜甜點、冰品，使其成為許多旅人駐足停靠的療癒景點。





虎珍堂森之院

地址：雲林縣虎尾鎮31號

電話：05-6220633



▲「虎珍堂森之院」的招牌「地瓜豆腐冰」配料豐富，再淋上香甜地瓜醬，口感綿密又有層次，是虎尾必吃的甜品。（圖／虎珍堂提供；窩客島整理）

▲「虎珍堂森之院」以流水、石景與木棧道打造靜謐空間，整體氛圍禪意濃厚。（圖／虎珍堂提供；窩客島整理）

走進後院houyuan，老宅文青咖啡空間

品完甜點，記得鑽進以「廢墟」聞名的「後院 houyuan」。由閒置廢墟老宅改建而成的後院。隱蔽的入口彷彿與世隔絕，內部的紅磚牆與大量綠植，交織出獨特的廢墟工業風格。點杯咖啡小歇片刻，將是這趟旅途中最浪漫的留白。





後院houyuan

地址：雲林縣虎尾鎮忠孝路2號

電話：05-6327516

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▲「後院 houyuan」由閒置多年的老宅改造而成，保留原有結構並融入工業風設計，打造復古又率性的咖啡空間。（部落客：踢賴旅遊）

▲「後院」的檸檬蛋糕外觀看似蓬鬆，切下去卻相當紮實，清新的檸檬香氣搭配咖啡更顯迷人。（部落客：踢賴旅遊）

品味王家當歸鴨，大嗑在地古早味

行程的最後，別忘了來碗「王家當歸鴨」。濃郁甘甜的當歸湯頭，搭配燉煮至軟嫩的鴨肉，香氣四溢且溫潤順口。只需銅板價就能品嚐到傳承數十年的美味，簡單卻經典的一碗熱湯，便能深深撫慰整日的旅途疲憊。





王家當歸鴨

地址：雲林縣虎尾鎮民生路37-8號37-9號

電話：05-6314629

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▲「王家當歸鴨」以清香甘甜的當歸湯頭聞名，鴨肉份量十足、肉質軟嫩，在地飄香已超過50年。（部落客：螞蟻幫的櫥櫃/曉帆）

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