這間位在虎尾的「後院houyuan」是一間老屋改造而成的咖啡廳，也可以說是一間餐酒館，因為從早午餐開始的帕尼尼、咖啡和各式飲料甜點一直到精釀啤酒都有，營業時間從接近中午到午夜，可以滿足不同客群的需求，而餐廳位置就如同名字的後院一樣，是在馬路上的一條小路走進去才會看到，如果沒有特別尋找或是注意到最外面的小招牌，根本不會發現這裡有間隱藏的咖啡廳，因此而錯過這間店的精緻飲品跟餐點。

餐廳資訊

後院 名稱 : 後院 houyuan

電話 : 無(不接受訂位)

地址 : 雲林縣虎尾鎮忠孝路2號

營業時間(Cafe) : 週一~週二、週五~週日 10:30-18:00

營業時間(Bar) : 週一~週二、週五~週日 19:30-01:00

營業時間(公休) : 週三~週四公休

粉絲專頁 : 後院houyuan

Instagram : 後院houyuan (@houyuan__)

開車的話可以從國道一號240斗南或243雲林系統交流道下來，到平面道路後再開約10分鐘左右就可抵達

餐廳環境

在入口處只有一個生鏽的小招牌，如果沒有特別注意真的會忽略掉這間店，不過旁邊就是「築間幸福鍋物(虎尾店)」，可以以這間餐廳當定點來找會比較快

站在這間店往馬路拍過去就真的像是在後院一樣

整間店是用老屋改建而成，設計的方式走工業風卻也能感覺到老屋本身的魅力

旁邊都有種許多植物，有些是可以當作餐點的食材來用

店內的燈光比較昏暗一點，讓用餐的氛圍感更加明顯

一進門主要是吧台區的座位，可以直接看到店員餐點跟飲品的準備過程

吧台上有展示各式各樣的啤酒，不過酒類相關的飲品都是晚上Bar開放時間為主

往後走還有其他長桌跟圓桌的座位，店內的空間滿寬敞舒適的

餐具跟飲用水在最裡面的位子旁邊，可以自由去取用

菜單

餐點的內容有咖啡、牛奶、蜂蜜、蘇打跟茶相關的飲品，內用低消是一杯飲品

主餐的部分有帕尼尼、比薩跟鹹派等，不過我們這次是以下午茶的蛋糕為主

蛋糕的部分是直接到櫃台點餐時一起點

餐點介紹

這次是過年的聚餐，人比較多剛好可以多點幾款不同的飲品跟甜點，一共點了八種飲品跟四種甜點，下面就會慢慢依序介紹

飲品介紹

第一杯飲品是「拿鐵(熱)」，喝起來味道香濃溫順，牛奶的甜味恰到好處

第二杯是「美式(熱)」，喝起來有咖啡豆專屬的苦澀味，入口的尾韻會有回甘的感覺

第三杯是「鐵觀音拿鐵(熱)」，上面有撒上些許的鐵觀音茶葉，喝起來前面是拿鐵的香味，中間喝到鐵觀音茶葉後茶的香氣就會慢慢出來

第四杯是「卡布奇諾(熱)」，這款也是我們點的咖啡中除了美式外沒有拉花的，喝起來的咖啡味會比拿鐵在濃一點香氣也更多

第五杯是「榛果巧克力牛奶(熱)」，喝起來奶香味十足，巧克力的香氣跟甜味剛剛好不會搶走牛奶的味道

第六杯是「紅茶拿鐵(熱)」，一開始端上來還以為點到熱牛奶，喝起來茶香味比想像中的多，吞下去後奶香味的口感非常滑順

第七杯是「抹茶拿鐵(熱)」，上面還有撒上抹茶粉，喝起來抹茶非常濃郁口感香醇

第八杯是「蜂蜜檸檬汁(冰)」，光用聞的就能聞到檸檬的香氣，喝起來更是酸涼過癮，記得喝之前要先攪拌，不然那個酸度絕對會感覺異常的濃烈

甜點介紹

第一樣盤是「巴斯克乳酪蛋糕」，切下去就能感受到蛋糕的紮實綿密感，吃起來乳酪奶香濃郁還有淡淡的焦香味

第二盤是「檸檬蛋糕」，一開始看到蛋糕的樣子以為是蓬鬆型的，沒想到切下去紮實感比巴斯克還要明顯，吃起來厚實的口感中帶有檸檬的香氣

第三盤是「成人の提拉米蘇」，看到成人兩個字非常引人好奇，吃一口才知道原來是有加酒在裡面，除了提拉米蘇本身的綿密口感外還有淡淡的酒香散發在嘴中

第四盤是「可麗露」，旁邊跟巴斯克乳酪蛋糕一樣都有鮮奶油，奶香味非常濃郁完全跟印象中的鮮奶油布一樣，可麗露本身紮實Q彈，味道在咀嚼的過程中不斷冒出來，這應該也是我第一次吃到口感這麼飽滿的可麗露

結語

一間餐廳同時有咖啡廳跟酒吧也是我第一次遇到，雖然晚上時刻的場景沒有見到，但下午的下午茶時間藉由飲品跟甜點讓我十分印象深刻，點完餐需要等上一小段時間餐點才會送上來，但每一樣都做得非常細心細緻，來這裡不能趕時間，而是要花時間慢慢品嚐這裡的餐點跟享受店裡的氛圍，還能跟親朋好友好好聊天，享受完後還能在附近逛逛，餐廳的後面就是有名的「白宮影城」，也是一間在地有名的老電影院，不過目前也關閉營業，沒辦法親眼看到曾經的光景。

餐廳資訊 名稱 : 後院 houyuan

電話 : 無(不接受訂位)

地址 : 雲林縣虎尾鎮忠孝路2號

營業時間(Cafe) : 週一~週二、週五~週日 10:30-18:00

營業時間(Bar) : 週一~週二、週五~週日 19:30-01:00

營業時間(公休) : 週三~週四公休

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