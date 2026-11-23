Mr.Donothing華山快閃店免費逛！編輯鄭亦庭表示：厭世Mr.Donothing公仔、帆布袋、盲盒一次收。

Mr.Donothing華山快閃店免費入場！韓國超人氣厭世IP「Mr.Donothing」快閃台北華山玻璃屋，即日起至明年1月5日免費開放，玻璃屋現場打造超好拍的厭世打卡牆，更引進引起社畜共鳴的Mr.Donothing周邊、Mr.Donothing盲盒，上班族社畜們來華山耍廢、帶Mr.Donothing回家。



▲韓國人氣厭世IP「Mr.Donothing」快閃華山玻璃屋，即日起至明年1月5日免費入場。(攝影：鄭亦庭)



▲Mr.Donothing華山快閃店集結厭世打卡牆、厭世Mr.Donothing周邊，社畜下班就衝華山。(攝影：鄭亦庭)





Mr.Donothing快閃店在華山玻璃屋

▲Mr.Donothing華山快閃店展示印有Mr.Donothing癱倒插圖的折疊桌、衣服等，粉絲居家耍廢必收。(攝影：鄭亦庭)





Mr.Donothing周邊厭世插圖超欠收

▲Mr.Donothing華山快閃店販售馬克杯、帆布袋、盤子等實用周邊，厭世插圖設計讓上班族超有共鳴。(攝影：鄭亦庭)





Mr.Donothing盲盒周邊整套帶走

▲Mr.Donothing華山快閃店周邊！玩偶鑰匙圈盲盒包含浴袍、襯衫拿咖啡等款式。(攝影：鄭亦庭)



▲Mr.Donothing華山快閃店周邊！公仔盲盒推出警衣、睡衣、工裝與龐克電音等8款百變造型必抽。(攝影：鄭亦庭)





Mr.Donothing in 華山 1914

由韓國藝術家Heejae Cho創作的人氣角色品牌Mr.Donothing，從現代人忙碌日常中「今天什麼都不想做」的真實心境中誕生，用「什麼都不做也沒關係」的療癒哲學吸引大量粉絲，這次Mr.Donothing快閃店進駐華山玻璃屋，從遠處就能看見Mr.Donothing的耍廢身影，門口更搭配「不想上班」、「什麼都懶得做」、「不想出門」等標語，一秒說中社畜心聲。Mr.Donothing華山快閃店帶來一系列周邊商品，一踏入入口處就能看見印有癱倒在地Mr.Donothing插圖的超大毛毯、折疊桌，讓粉絲在家跟Mr.Donothing一起耍廢，現場也推出多款插圖海報、壓克力立牌、公仔擺飾等收藏周邊，以及公仔鑰匙圈、馬克杯、盤子與帆布袋等實用小物，每款都印上賴在沙發、懶得健身、不想工作的Mr.Donothing厭世插圖，讓人看了超有共鳴。盲盒收藏控也別錯過現場多款Mr.Donothing盲盒周邊，「Mr.Donothing公仔盲盒」共有穿著警衣、睡衣、工裝以及化身龐克電音等共8款造型，每款都逗趣十足，還有超萌「玩偶鑰匙圈盲盒」，不管是剛起床穿浴袍，或是穿著襯衫拿咖啡的厭世上班族模樣都讓人愛不釋手，快來華山把全套Mr.Donothing帶回家。快閃日期：即日起至2027/1/5快閃地點：華山文創園區 中3B 1F 玻璃屋快閃開放時間：11:00 ~ 21:00

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更多 Mr.Donothing華山快閃店 照片：

▲韓國人氣厭世IP「Mr.Donothing」快閃華山玻璃屋！Mr.Donothing公仔鑰匙圈、壓克力立牌等周邊一次逛。(攝影：鄭亦庭)



▲Mr.Donothing華山快閃店集結多款插圖Mr.Donothing海報。(攝影：鄭亦庭)

