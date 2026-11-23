編輯 鄭雅之 表示：喝飲料就是要喝買一送一啊！

迎接溫馨的11月感恩節，知名手搖飲品牌CoCo都可特別規劃連續4天的平日限定優惠，要替忙碌的上班族與手搖控加油打氣。從11月23日週一開始，先由多款人氣咖啡買一送一打頭陣，緊接著11月25日週三再由經典奶茶接力登場，超有誠意的兩波好康讓大家整個週一到週四都能輕鬆省荷包。

▲CoCo咖啡醒腦日活動於11月23日至24日登場，購買西西里手搗檸檬美式、紅柚香檸美式享同價位買一送一。 ▲迎接溫馨感恩節，CoCo都可推出大杯日焙珍珠奶茶買一送一優惠，2杯特價65元且每人最多可領2張優惠券。





人氣果咖買一送一

每逢週初總需要咖啡因幫忙開機，CoCo都可針對每週一、週二推出常態性的咖啡醒腦日活動，只要在11月23日與24日前往門市或透過都可訂線上點單，購買「職人美式」、「西西里手搗檸檬美式」、「紅柚香檸美式」及「生椰拿鐵系列」，同價位飲品直接享買一送一，果香與咖啡醇厚交織，提神之餘更兼顧高CP值。

▲CoCo週一週二咖啡醒腦日指定生椰拿鐵系列同價位買一送一，透過門市臨櫃或都可訂線上點餐皆可享有優惠。





日焙珍珠奶茶第二杯0元

喝完提神咖啡別急著休息，11月25日至26日CoCo都可更將人氣週三好友日擴大為兩天感恩回饋。民眾只要在活動期間打開官方LINE領取專屬優惠券並進行線上點購，即可享有大杯「日焙珍珠奶茶」買一送一，換算下來2杯只要65元。焙火茶香融合滑順奶香與Q彈珍珠，每人最多可領2張券，相當適合揪同事好友一起共享。

▲CoCo感恩節加碼週三好友日優惠，11月25日至26日上官方LINE領券購買大杯日焙珍珠奶茶享買一送一。

CoCo咖啡醒腦日 優惠活動

活動日期：2026年11月23日至11月24日（每週一、週二適用）

活動內容：職人美式、果咖美式（包含西西里手搗檸檬美式、紅柚香檸美式）、生椰拿鐵系列，同價位享買一送一

購買管道：全門市臨櫃購買、都可訂線上點餐（商場門市及部分門市未販售，品項以現場供應為準）





CoCo感恩節好友日加碼活動

活動日期：2026年11月25日至11月26日（每日00：00起開放線上領券預訂）

活動內容：透過CoCo都可官方LINE領券並線上點購，日焙珍珠奶茶（大杯）享買一送一，2杯優惠價65元，每人限領2張券，糖度與溫度皆可自由調整

購買管道：全門市適用（商場門市及部分門市未販售，依各門市實際供應為準，數量有限售完為止）





飲料控都要喝過的新品！

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