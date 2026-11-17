編輯 鄭雅之 表示：可不可連飲料杯都換上BEAMS DESIGN單寧杯誒！拿在手上有夠潮～

日常喝手搖飲也能展現滿滿個人穿搭態度，人氣品牌可不可熟成茶行正式宣布與日本BEAMS DESIGN展開期間限定跨界合作，將於11月24日全台同步登場。這次雙方把日系美式休閒的丹寧元素融入茶飲體驗，不僅推出3款濃厚和風的限定新品，更同步祭出5款限量潮流周邊加購與免費刺繡盲包好禮，準備攻佔潮流迷與手搖控的社群版面。



▲可不可攜手BEAMS DESIGN推出極上焙茶烏龍奶、白玉紅豆烏龍歐蕾與黑葉荔枝烏龍3款冬季限定日系茶飲。(攝影：鄭雅之)

▲撞色飲料提袋結合深色丹寧與帆布材質並附卡片收納袋，單筆買滿4杯飲品加購價438元。(攝影：鄭雅之)





日本皇室御用焙茶領軍與大福系紅豆歐蕾溫暖味蕾

針對此次聯名飲品風味，團隊特別研發3款充滿日系底蘊的茶作，首推選用日本皇室御用茶園滿壽多園靜岡焙茶的「極上焙茶烏龍奶」，將超細研磨焙茶融合中深焙烏龍，喝起來帶有溫潤焦糖堅果香氣。喜歡咀嚼口感的人必點「白玉紅豆烏龍歐蕾」，把綿密紅豆泥與軟Q白玉結合鮮奶茶，宛如品嚐整顆日式大福。偏好清爽果香則推薦「黑葉荔枝烏龍」，淡雅茶花香搭配每日特製「荔枝凍」，層次豐富又順口。



▲可不可冬季限定焙茶烏龍系列11月24日起全台上市，買2杯聯名新品還可免費獲贈刺繡布貼盲包。(攝影：鄭雅之)





BEAMS DESIGN丹寧聯名周邊加購

除了飲品讓人驚豔，這次聯名在周邊設計上也展現十足誠意，將可不可經典藍色與BEAMS DESIGN標誌橘色巧妙碰撞，運用深色丹寧布料與精緻鎖鏈刺繡工藝，打造5款兼具實用與造型感的限量單品。包含750毫升大容量「不鏽鋼吸管隨飲杯」、撞色「飲料提袋」、街頭風「單肩刺繡托特包」、百搭「丹寧刺繡棒球帽」與輕便「可調節斜背零錢包」。活動期間只要單筆消費滿4杯飲品，就能以398元起加購，單筆最多可帶走7件。



▲撞色飲料提袋結合深色丹寧與帆布材質並附卡片收納袋，單筆買滿4杯飲品加購價438元。(攝影：鄭雅之)





6款專屬BEAMS丹寧飲料杯超潮

為了讓整趟購買體驗更有儀式感，全台門市同步換上全新聯名視覺包裝，共推出4款700毫升與2款500毫升的專屬杯身，並搭配2款限定杯膜。杯身巧妙還原丹寧布料紋理與美式復古標語，讓每一杯手搖飲都化身為街拍的時尚配件。此外，品牌更特別邀請插畫家繪製12款「年曆活動店卡」，以充滿生活感的潮流穿搭日常為主題，免費放在門市提供給粉絲索取蒐集，陪伴大家迎接新的一年。



▲聯名專屬杯身將深色丹寧紋理與美式復古標語完美結合，展現濃厚街頭潮流穿搭態度。(攝影：鄭雅之)



▲可不可經典藍與BEAMS DESIGN標誌橘色打造2款限定杯膜，連封口細節都充滿精緻鎖鏈刺繡元素。(攝影：鄭雅之)

買新品免費送刺繡布貼盲包

想搶先體驗這波聯名熱潮的消費者，千萬別錯過期間限定的雙重優惠活動。自11月24日起至12月21日止，只要在門市單筆購買2杯聯名新品，就直接贈送設計感十足的「刺繡布貼盲包」1個，共有4款造型隨機發送且買越多送越多。針對品牌會員也祭出專屬寵粉福利，11月24日至12月7日期間可於系統領取電子優惠券，購買指定焙茶新品即可享有免費升級歐蕾或燕麥奶的超值折扣。



▲自11月24日起至12月21日止，凡於可不可門市單筆購買2杯聯名新品，即免費贈送刺繡布貼盲包1個且可累贈。(攝影：鄭雅之)

▲單筆買滿4杯飲品即可加購聯名周邊，包含750毫升不鏽鋼吸管隨飲杯加購價880元，以及單肩刺繡托特包加購價638元。(攝影：鄭雅之)

可不可熟成茶行 X BEAMS DESIGN 聯名飲料

活動時間：11月24日起期間限定販售

聯名飲品售價（街邊門市價／商場店價）：

極上焙茶烏龍奶：中杯55元、大杯70元／大杯80元（加10元升級歐蕾）

極上焙茶烏龍歐蕾：中杯65元、大杯80元／大杯90元

白玉紅豆烏龍歐蕾：中杯70元、大杯85元／大杯95元（加10元升級燕麥奶）

白玉紅豆烏龍燕麥奶：中杯80元、大杯95元／大杯105元

黑葉荔枝烏龍（含荔枝凍）：中杯55元、大杯65元／大杯75元

期間限定加料荔枝凍：全品項加購價15元





可不可熟成茶行 X BEAMS DESIGN 聯名加購周邊

限量周邊加購資訊：單筆購買任意4杯飲品即可加購，單筆限購7個

周邊商品：

可調節斜背零錢包（藍、米兩色）：加購價398元

撞色飲料提袋（藍、米兩色）：加購價438元

丹寧刺繡棒球帽：加購價588元

單肩刺繡托特包：加購價638元

不鏽鋼吸管隨飲杯（750毫升）：加購價880元





可不可熟成茶行 X BEAMS DESIGN 聯名優惠活動

買新品送盲包：11月24日至12月21日，門市單筆購買2杯新品，贈刺繡布貼盲包1個（共4款隨機，可累贈，送完為止）。

會員首週免費升級：11月24日至12月7日，會員系統發放專屬優惠券，門市購買極上焙茶烏龍奶可免費升級歐蕾，購買白玉紅豆烏龍歐蕾可免費升級燕麥奶（每品項限領1張，單筆最高折抵1杯）。

免費年曆店卡：共12款穿搭插畫年曆店卡，隨機分配至全台門市供消費者免費索取。





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▲可調節斜背零錢包提供藍、米雙色選擇，消費滿4杯飲品即可用398元輕鬆加購帶回家。(攝影：鄭雅之)

▲白玉紅豆烏龍歐蕾融合綿密紅豆與軟Q白玉，黑葉荔枝烏龍則以淡雅茶花香搭配每日特製滑嫩荔枝凍。(攝影：鄭雅之)

▲極上焙茶烏龍奶嚴選日本皇室御用滿壽多園靜岡焙茶，雙重焙火交織出焦糖堅果般的溫潤茶韻。(攝影：鄭雅之)