哥吉拉佔領高雄！大立百貨「GODZILLA POP-UP STORE」，《哥吉拉−0.0》日本雕像來台，限定周邊買起來

隨著經典怪獸電影話題不斷，高雄大立百貨再度迎來重量級快閃店！「GODZILLA POP-UP STORE」不僅誠意十足地引進日本GODZILLA STORE專門店的多款人氣周邊，更配合電影上映，首度在台灣公開展示日本工作室打造的《哥吉拉−0.0》專屬雕像。展期一路橫跨聖誕與農曆新年，透過豐富的商品陣容與階段性更新，成功打造全台哥吉拉粉絲朝聖的全新熱點。
怪獸之王哥吉拉正式震撼降臨高雄！「GODZILLA POP-UP STORE」自10月28日起至2027年2月28日，於高雄大立百貨A館4樓期間限定盛大登場。本次快閃店集結了多款日本GODZILLA STORE專門店的人氣商品，從歷代經典造型到最新系列周邊一次完整呈現，讓台灣的哥吉拉粉絲不用專程飛日本，也能近距離感受怪獸之王的強大收藏魅力。
《哥吉拉−0.0》日本專屬雕像首度在台亮相
配合最新電影《哥吉拉−0.0》在台上映，本次快閃店特別為粉絲帶來巨大驚喜，首度在台灣公開展示由日本工作室精心打造的《哥吉拉−0.0》專屬雕像，並於電影上映當天正式亮相。粉絲不僅能夠近距離欣賞新作哥吉拉獨特的造型輪廓與精緻細節，更能從不同角度感受實體雕像帶來的震撼氣勢，留下難得的朝聖紀念畫面。
日本專門店人氣周邊與電影新品齊發
除了限定雕像吸睛度破表外，現場也引進了多款日本GODZILLA STORE專門店的精選商品，涵蓋歷代哥吉拉經典造型、人氣系列及各類特色收藏周邊。無論是資深老粉或是因新電影而剛認識哥吉拉的新粉絲，都能在店內找到心儀的收藏。隨著電影上映，多款相關新品也將陸續引進台灣，豐富店內的商品陣容。快閃店展期一路橫跨聖誕節及農曆新年，將透過不同階段的商品更新與展示內容，帶給粉絲持續探索的收藏樂趣，喜愛哥吉拉的粉絲千萬別錯過這場年度盛會。
【GODZILLA POP-UP STORE 高雄期間限定店】
時間：2026年10月28日 — 2027年2月28日
地點：高雄大立百貨A館4樓
重點懶人包：
首度在台公開展示由日本工作室打造的《哥吉拉−0.0》專屬雕像
引進多款日本GODZILLA STORE專門店人氣商品、歷代經典造型與收藏周邊
配合電影上映陸續引進相關新品，展期橫跨聖誕與農曆新年提供階段性商品更新
注意事項： ・更多商品販售資訊、雕像展示與活動內容請以官方粉絲專頁最新公告為準
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