哥吉拉佔領高雄！大立百貨「GODZILLA POP-UP STORE」，《哥吉拉−0.0》日本雕像來台，限定周邊買起來

隨著經典怪獸電影話題不斷，高雄大立百貨再度迎來重量級快閃店！「GODZILLA POP-UP STORE」不僅誠意十足地引進日本GODZILLA STORE專門店的多款人氣周邊，更配合電影上映，首度在台灣公開展示日本工作室打造的《哥吉拉−0.0》專屬雕像。展期一路橫跨聖誕與農曆新年，透過豐富的商品陣容與階段性更新，成功打造全台哥吉拉粉絲朝聖的全新熱點。

怪獸之王哥吉拉正式震撼降臨高雄！「GODZILLA POP-UP STORE」自10月28日起至2027年2月28日，於高雄大立百貨A館4樓期間限定盛大登場。本次快閃店集結了多款日本GODZILLA STORE專門店的人氣商品，從歷代經典造型到最新系列周邊一次完整呈現，讓台灣的哥吉拉粉絲不用專程飛日本，也能近距離感受怪獸之王的強大收藏魅力。



▲位於高雄大立百貨A館4樓的「GODZILLA POP-UP STORE」空間寬敞明亮，一踏入店內就能看見氣勢十足的巨型哥吉拉雕像與整排豐富的模型周邊。 （攝影：楊婷雅）



▲由日本工作室打造的《哥吉拉−0.0》專屬雕像首度在台灣公開亮相，銳利的背鰭與極具張力的咆哮姿態近看超級震撼，絕對是粉絲必拍的打卡焦點。 （攝影：楊婷雅）

《哥吉拉−0.0》日本專屬雕像首度在台亮相

配合最新電影《哥吉拉−0.0》在台上映，本次快閃店特別為粉絲帶來巨大驚喜，首度在台灣公開展示由日本工作室精心打造的《哥吉拉−0.0》專屬雕像，並於電影上映當天正式亮相。粉絲不僅能夠近距離欣賞新作哥吉拉獨特的造型輪廓與精緻細節，更能從不同角度感受實體雕像帶來的震撼氣勢，留下難得的朝聖紀念畫面。



▲現場引進多款日本GODZILLA STORE專門店的可愛絨毛玩偶吊飾，Q版造型的哥吉拉與王者基多拉排排掛在牆上，萌度爆表讓人想整組帶回家。 （攝影：楊婷雅）



▲超人氣的三麗鷗聯名系列也買得到！酷洛米與彼安諾換上呆萌的怪獸連身裝化身精緻鑰匙圈，反差萌的可愛模樣讓少女心瞬間融化。 （攝影：楊婷雅）

日本專門店人氣周邊與電影新品齊發

除了限定雕像吸睛度破表外，現場也引進了多款日本GODZILLA STORE專門店的精選商品，涵蓋歷代哥吉拉經典造型、人氣系列及各類特色收藏周邊。無論是資深老粉或是因新電影而剛認識哥吉拉的新粉絲，都能在店內找到心儀的收藏。隨著電影上映，多款相關新品也將陸續引進台灣，豐富店內的商品陣容。快閃店展期一路橫跨聖誕節及農曆新年，將透過不同階段的商品更新與展示內容，帶給粉絲持續探索的收藏樂趣，喜愛哥吉拉的粉絲千萬別錯過這場年度盛會。



▲資深模型控絕對會尖叫！快閃店內展售多款精緻的哥吉拉可動與收藏公仔，從皮膚紋理到背鰭細節都還原得淋漓盡致，收藏價值滿分。 （攝影：楊婷雅）



▲創意滿分的哥吉拉泡麵蓋模型也現身展區，紅蓮哥吉拉與經典造型的半身雕像霸氣趴在碗蓋上，既實用又充滿趣味性。 （攝影：楊婷雅）

【GODZILLA POP-UP STORE 高雄期間限定店】

時間：2026年10月28日 — 2027年2月28日

地點：高雄大立百貨A館4樓

重點懶人包：

首度在台公開展示由日本工作室打造的《哥吉拉−0.0》專屬雕像

引進多款日本GODZILLA STORE專門店人氣商品、歷代經典造型與收藏周邊

配合電影上映陸續引進相關新品，展期橫跨聖誕與農曆新年提供階段性商品更新

注意事項： ・更多商品販售資訊、雕像展示與活動內容請以官方粉絲專頁最新公告為準

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