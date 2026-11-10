全高雄化身BTS浪漫紫海！防彈少年團世運開唱，高雄流行音樂中心、夢時代摩天輪、龍虎塔應援亮燈打卡地標一次看

隨著國際天團接連選定高雄世運主場館開唱，高雄展現出極具成熟度的城市級動員力。本次配合BTS演出，市府與在地商場、港灣地標及捷運站點跨域合作，將整座城市夜景染上代表性的防彈紫。這種將大型展演與城市觀光、夜間景點深度串聯的作法，不僅成功炒熱追星氛圍，也為高雄帶來極高的觀光聲量與旅遊吸引力。

韓國知名音樂團體BTS防彈少年團即將於11月19日、11月21日以及11月22日，連續三天強勢登上高雄世運主場館舉辦大型演唱會，讓全台與各地的ARMY粉絲早已引頸期盼這場音樂盛宴。為了盛大迎接國際頂級天團降臨，高雄市正式啟動全城應援模式，跨界攜手港灣地標、著名建築與大型購物商場，共同點亮代表BTS的專屬夢幻紫色燈光，使整座港都在為防彈少年團熱情應援。



▲高雄流行音樂中心最具代表性的蜂巢建築染上夢幻紫光，耀眼的紫色燈光映照在沉靜的港灣水面上，形成極具質感的紫色倒影，是來到高雄絕不能錯過的經典朝聖視角。 （攝影：楊婷雅）

▲高雄浪漫地標夢時代摩天輪也化身為巨大的紫色幸運輪，轉動著璀璨迷人的紫色光芒，無論是在遠處街角偶遇還是近距離仰望，都能感受到港都全城動員的滿滿浪漫。 （攝影：楊婷雅）

亞灣區港灣夜景全面點亮璀璨防彈紫光

為了迎接防彈少年團到來，整個高雄瞬間化身為充滿浪漫氛圍的BTS城。以防彈紫為核心主題的亮燈應援活動，讓高雄獨有的夜間港灣風情展現出截然不同的視覺魅力。包含夢時代摩天輪、高雄流行音樂中心、FOCUS 13珊瑚廣場、大港橋、高雄港旅運中心等亞灣區重點地標，以及在地旅宿如城市商旅等皆同步點亮璀璨紫光。其中高雄流行音樂中心最具代表性的蜂巢造型建築，在紫色燈光的映照下顯得格外耀眼，搭配港灣海面的迷人倒影，成為阿米們捕捉最夢幻夜景的最佳去處。



▲全台首座旋轉景觀橋大港橋也換上專屬的防彈紫新裝，挺拔的白帆造型在紫光打亮下更顯優雅浪漫，漫步在橋上吹海風看夜景真的超級療癒。 （攝影：楊婷雅）



▲城市商旅外牆也點亮璀璨的紫色燈光，整座飯店在夜色中格外吸睛，讓入住的歌迷從遠處就能感受到濃濃的全城應援氛圍。 （攝影：楊婷雅）

高雄市區熱門地標與捷運站點同步加入應援行列

除了亞灣區沿岸的港灣風景外，這波壯觀的紫光應援更一路延伸至市區其他指標性景點與休閒場域。包含傳統觀光熱點左營龍虎塔，以及人潮聚集的捷運中央公園站等也同步加入BTS應援陣容。讓廣大歌迷在造訪高雄欣賞演唱會的同時，也能順道展開一場豐富的高雄旅遊行程，將各大浪漫景點拍好拍滿。



▲連左營經典觀光地標龍虎塔也同步加入應援陣容，整座雙塔建築在夜色中被夢幻的防彈紫燈光包覆，傳統地標碰撞出奇幻又浪漫的氛圍，絕對是歌迷來高雄必踩的超夯打卡點。 （攝影：楊婷雅）

▲大立精品百貨璀璨的流線外牆亮起優雅迷人的紫色光條，微醺般的紫光隨着建築曲線流轉，為高雄市區的街頭夜色注入滿滿的奢華時尚感。 （攝影：楊婷雅）

▲捷運中央公園站雄偉的電扶梯與雨庇廣場全被打上濃郁的紫色燈光，走進站內就像踏入夢幻的紫光隧道，隨手一拍都是氣場全開的追星大片。 （攝影：楊婷雅）

BTS高雄演唱會全城紫光應援懶人包

演唱會日期：11月19日、11月21日、11月22日

演唱會地點：高雄世運主場館

應援主題：全城防彈紫燈光應援

重點打卡地點：高雄流行音樂中心、大港橋、夢時代摩天輪、FOCUS 13珊瑚廣場、高雄港旅運中心、左營龍虎塔、捷運中央公園站、城市商旅

推薦玩法：夜間港灣賞紫燈、打卡景點踩點、順遊高雄在地觀光

注意事項： 夜間拍攝請注意自身安全與周邊交通狀況 ，並維護環境整潔並遵守現場導引

BTS世運開唱！高雄全城應援防彈少年，BTS高雄活動、優惠一次看

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