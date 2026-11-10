全高雄化身BTS浪漫紫海！防彈少年團世運開唱，高雄流行音樂中心、夢時代摩天輪、龍虎塔應援亮燈打卡地標一次看

隨著國際天團接連選定高雄世運主場館開唱，高雄展現出極具成熟度的城市級動員力。本次配合BTS演出，市府與在地商場、港灣地標及捷運站點跨域合作，將整座城市夜景染上代表性的防彈紫。這種將大型展演與城市觀光、夜間景點深度串聯的作法，不僅成功炒熱追星氛圍，也為高雄帶來極高的觀光聲量與旅遊吸引力。
韓國知名音樂團體BTS防彈少年團即將於11月19日、11月21日以及11月22日，連續三天強勢登上高雄世運主場館舉辦大型演唱會，讓全台與各地的ARMY粉絲早已引頸期盼這場音樂盛宴。為了盛大迎接國際頂級天團降臨，高雄市正式啟動全城應援模式，跨界攜手港灣地標、著名建築與大型購物商場，共同點亮代表BTS的專屬夢幻紫色燈光，使整座港都在為防彈少年團熱情應援。
▲高雄流行音樂中心最具代表性的蜂巢建築染上夢幻紫光，耀眼的紫色燈光映照在沉靜的港灣水面上，形成極具質感的紫色倒影，是來到高雄絕不能錯過的經典朝聖視角。 （攝影：楊婷雅）
亞灣區港灣夜景全面點亮璀璨防彈紫光
為了迎接防彈少年團到來，整個高雄瞬間化身為充滿浪漫氛圍的BTS城。以防彈紫為核心主題的亮燈應援活動，讓高雄獨有的夜間港灣風情展現出截然不同的視覺魅力。包含夢時代摩天輪、高雄流行音樂中心、FOCUS 13珊瑚廣場、大港橋、高雄港旅運中心等亞灣區重點地標，以及在地旅宿如城市商旅等皆同步點亮璀璨紫光。其中高雄流行音樂中心最具代表性的蜂巢造型建築，在紫色燈光的映照下顯得格外耀眼，搭配港灣海面的迷人倒影，成為阿米們捕捉最夢幻夜景的最佳去處。
高雄市區熱門地標與捷運站點同步加入應援行列
除了亞灣區沿岸的港灣風景外，這波壯觀的紫光應援更一路延伸至市區其他指標性景點與休閒場域。包含傳統觀光熱點左營龍虎塔，以及人潮聚集的捷運中央公園站等也同步加入BTS應援陣容。讓廣大歌迷在造訪高雄欣賞演唱會的同時，也能順道展開一場豐富的高雄旅遊行程，將各大浪漫景點拍好拍滿。
BTS高雄演唱會全城紫光應援懶人包
演唱會日期：11月19日、11月21日、11月22日
演唱會地點：高雄世運主場館
應援主題：全城防彈紫燈光應援
重點打卡地點：高雄流行音樂中心、大港橋、夢時代摩天輪、FOCUS 13珊瑚廣場、高雄港旅運中心、左營龍虎塔、捷運中央公園站、城市商旅
推薦玩法：夜間港灣賞紫燈、打卡景點踩點、順遊高雄在地觀光
注意事項： 夜間拍攝請注意自身安全與周邊交通狀況 ，並維護環境整潔並遵守現場導引
BTS世運開唱！高雄全城應援防彈少年，BTS高雄活動、優惠一次看
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