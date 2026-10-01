高雄萬豪酒店住宿29折太狂！雙人房5,500元含早餐、4人家庭房7,700元，吃到飽715元起線上搶

高雄萬豪酒店旅展優惠開搶，雙人住宿29折只要5,500元，自助餐715元起。窩客島資深編輯李維唐提醒，10月26日線上旅展先開賣，想省住宿與聚餐預算可提前比較方案。

高雄萬豪酒店住宿29折真的可以先搶！2026 ITF台北國際旅展還沒正式登場，飯店就搶先端出年度住宿與餐飲優惠，雙人入住經典客房含早餐只要5,500元，4人家庭住宿7,700元，自助餐最低平均每人715元就能吃，連餐券買10送2、餐飲禮券滿千送百也一起推出。這次線上旅展從10月26日率先開賣，不用等到11月6日實體旅展開幕，想安排高雄小旅行、家庭度假，或是提前囤好聚餐優惠券，都能趁這波旅展價格一次規劃。

▲想住得更有度假感，高雄萬豪酒店「萬豪臻選天倫」家庭套房絕對值得關注。寬敞空間搭配大片景觀窗，躺在床上就能欣賞高雄城市風景，旅展優惠價18,888元，還包含4位行政酒廊禮遇。圖／高雄萬豪酒店提供；窩客島整理



高雄萬豪酒店住宿29折！雙人房5,500元含早餐

想找個週末到高雄住一晚，這次高雄萬豪酒店推出的「萬豪雙人行」可以列入住宿清單。原價19,129元的住宿方案，旅展直接降到5,500元，換算約29折，包含經典客房住宿1晚，以及豪享自助餐廳早餐2客。雙人出遊不用另外安排隔天早餐，起床就能直接到餐廳用餐，省下安排早晨行程的麻煩。

高雄萬豪酒店的客房設有大片落地窗，將高雄城市景色帶進房間，部分景觀可欣賞愛河之心或凹子底森林公園。白天可以出門探索高雄，回到飯店就能放慢腳步，享受房間裡的休息時間。對於想安排雙人住宿，又希望兼顧飯店設施與預算的旅客來說，這次5,500元含雙人早餐的方案相當值得關注。

▲高雄雙人住宿5,500元就能住萬豪。簡約質感客房搭配柔和色調，大片窗景讓高雄城市天際線成為房內最吸睛的風景。這次「萬豪雙人行」旅展下殺29折，還附2客自助早餐，情侶約會或週末小旅行都很適合。圖／高雄萬豪酒店提供；窩客島整理

高雄萬豪家庭房7,700元！雙人吃午晚餐或4人含早餐任選

帶家人出遊也有適合的選擇。高雄萬豪酒店這次推出「超豪氣雙人行」與「萬豪闔家歡」2款住宿券，原價分別為21,945元及26,708元，旅展通通特價7,700元，最特別的是採用一券兩用的彈性設計，可以依照實際出遊人數與用餐需求，選擇適合自己的住宿組合。

如果是情侶或夫妻安排雙人度假，可以選擇入住豪華家庭客房1晚，搭配豪享自助餐廳午餐及晚餐各2客，讓飯店住宿直接升級成美食假期。若是全家大小一起出遊，也能改選4人入住豪華家庭客房1晚，附上4客豪享自助早餐。相同7,700元的價格，就能在雙人美食度假與4人家庭住宿之間彈性選擇，對於還沒決定同行人數的旅客來說，也多了一種安排方式。

▲想住得更有度假感，高雄萬豪酒店「萬豪臻選天倫」家庭套房絕對值得關注。寬敞空間搭配大片景觀窗，躺在床上就能欣賞高雄城市風景，旅展優惠價18,888元，還包含4位行政酒廊禮遇。圖／高雄萬豪酒店提供；窩客島整理



高雄萬豪家庭套房18,888元！4人行政酒廊禮遇一次享有

想把住宿規格再往上升級，高雄萬豪酒店還有限量推出「萬豪臻選天倫」家庭套房住宿券。原價46,200元的方案，旅展優惠價18,888元，包含家庭套房住宿1晚，以及4位行政酒廊禮遇。

相較一般客房，家庭套房更適合想要享受寬敞住宿空間的旅客，加上行政酒廊禮遇，可以將更多時間留在飯店裡。無論是安排家庭旅行，或是想替重要假期挑選更有質感的住宿體驗，這次限量推出的家庭套房方案，也讓高雄萬豪酒店的旅展住宿選擇更加完整。

高雄萬豪豪享自助餐買10送2！午餐12張10,450元

吃到飽控這次也有優惠可以囤。高雄萬豪酒店旗下「豪享自助餐廳」推出平日午餐與晚餐買10送2方案，一次購買就能取得12張餐券，平日午餐套券旅展價10,450元，換算平均每張約871元，平日晚餐套券則為14,080元，平均每張約1,173元。

如果平常就喜歡安排飯店自助餐聚餐，這類套券很適合提前規劃家庭聚會或朋友聚餐。飯店還同步推出買20送5方案，換算約8折優惠，對於用餐需求較多的消費者，也能透過大量購券降低平均餐費。午餐、晚餐各有不同價格，購買前可以先確認自己平常最常使用的時段，再挑選合適的票券組合。

▲吃到飽控準備囤券了。高雄萬豪酒店「豪享自助餐廳」以寬敞用餐空間搭配多區取餐檯，從餐點到用餐環境都很有飯店聚餐氛圍。這次旅展平日午晚餐券買10送2，午餐12張10,450元，揪家人朋友聚餐更划算。圖／高雄萬豪酒店提供；窩客島整理

京享蔬食百匯715元起！買10送2再送500元餐飲券

不只一般自助餐有優惠，喜歡蔬食料理的消費者也可以注意「京享蔬食百匯餐廳」。這次推出平日與假日餐券買10送2方案，另外加贈500元餐飲禮券1張，讓原本就有優惠的套券再多一份餐飲回饋。

依照飯店公布的旅展換算價格，平日餐券平均每人715元，假日餐券平均每人752元，約享8折優惠。對於喜歡蔬食百匯、想帶家人一起聚餐，或是平常就有固定飯店用餐習慣的消費者，這次平假日都有對應優惠，不必只把聚餐時間安排在平日。

高雄萬豪餐飲券滿千送百！10間餐廳都能使用

除了指定自助餐廳套券，高雄萬豪酒店也推出全館餐飲禮券「滿千贈百」優惠，適用於館內10間餐廳。想吃中式料理、港式飲茶、日本料理、西式餐點，或是安排自助餐聚會，都可以依照自己的用餐喜好選擇。

這類餐飲禮券的特色，就是不必在購買當下決定要吃哪一家餐廳。想安排家庭聚餐，可以挑選適合多人共享的中式料理；朋友約會或假日聚會，也能依照當天心情選擇不同餐飲形式。對於喜歡飯店美食，又不想一次買下大量指定餐廳套券的消費者，滿千送百的方案提供了另一種選擇。

高雄萬豪酒店泳池、SPA免費使用！700間客房享受度假生活

高雄萬豪酒店坐落在愛河之心旁，鄰近捷運凹子底站及輕軌愛河之心站，搭乘大眾運輸也能輕鬆抵達。館內共有700間客房與套房、10間餐廳，除了住宿與餐飲選擇豐富，也提供多種休閒設施。

入住期間，房客可以免費使用健身中心、室內恆溫泳池、SPA水療區及兒童遊戲室。喜歡運動的旅客可以安排健身或游泳，帶小朋友出遊的家庭也能利用兒童遊戲室，讓住宿行程不只是回飯店睡覺，而是能直接把飯店當成度假目的地。加上周邊愛河之心與凹子底森林公園的城市景觀，安排高雄小旅行也能多一份悠閒感。

▲住高雄萬豪酒店，別只待在房間。大片落地窗搭配寬敞室內恆溫泳池，一邊游泳還能欣賞高雄城市景色，完全就是飯店度假的放鬆節奏。住宿期間房客可免費使用泳池，想運動、玩水或享受悠閒時光都很方便。圖／高雄萬豪酒店提供；窩客島整理



高雄萬豪線上旅展10月26日開賣！11月6日南港旅展登場

想搶高雄萬豪酒店這波住宿與餐飲優惠，不一定要親自跑旅展。飯店將於10月26日至11月9日推出線上旅展，讓消費者可以提前選購住宿券與餐券。實體「2026 ITF台北國際旅展」則於11月6日至11月9日在台北南港展覽館登場，高雄萬豪酒店展位編號為M116。

無論是鎖定5,500元雙人住宿、7,700元家庭房，還是想囤自助餐買10送2套券，都可以先確認各項方案內容與使用限制。住宿券的適用規範以券面說明為準，詳細資訊可洽高雄萬豪酒店訂房中心07 559 9168，或至飯店官方網站查詢，提前安排適合自己的高雄度假行程。





2026高雄萬豪酒店ITF旅展優惠活動條列整理

高雄萬豪酒店住宿29折優惠

活動時間：2026年10月26日至11月9日線上旅展

萬豪雙人行：原價19,129元，旅展價5,500元，約29折，含經典客房1晚與自助早餐2客。

超豪氣雙人行：原價21,945元，旅展價7,700元，可選雙人入住豪華家庭客房，享自助午餐及晚餐各2客。

萬豪闔家歡：原價26,708元，旅展價7,700元，可選4人入住豪華家庭客房，含自助早餐4客。

萬豪臻選天倫：原價46,200元，旅展價18,888元，含家庭套房1晚及4位行政酒廊禮遇，限量販售。

高雄萬豪豪享自助餐旅展優惠

活動時間：2026年10月26日至11月9日線上旅展

平日午餐買10送2：12張餐券10,450元，平均每張約871元。

平日晚餐買10送2：12張餐券14,080元，平均每張約1,173元。

買20送5：指定自助餐套券優惠約8折。

京享蔬食百匯旅展餐券優惠

活動時間：2026年10月26日至11月9日線上旅展

平日餐券買10送2：平均每人715元，另贈500元餐飲禮券1張。

假日餐券買10送2：平均每人752元，另贈500元餐飲禮券1張。

高雄萬豪餐飲禮券滿千送百

活動時間：2026年10月26日至11月9日線上旅展

餐飲禮券優惠：滿千贈百，適用全館10間餐廳。

適用餐飲類型：中式料理、港式飲茶、日本料理、西式料理及自助餐等。

2026 ITF台北國際旅展高雄萬豪展售資訊

想把旅費省得更有感，也可以比較其他飯店旅展住宿券與餐飲套票

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