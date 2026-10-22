防颱補給看這篇！薔琵颱風4大超商防颱優惠，泡麵、咖啡買一送一要先搶

編輯 鄭雅之 表示：強颱薔琵颱風來襲！真的要先備好存糧乖乖待在家防颱啊～

因應薔琵颱風逐漸逼近，生活編輯特別為大家整理出最實用的防颱採買指南。全台四大超商這次備貨相當齊全，從民生必備的飲用水、衛生纸，到抗漲的生鮮蔬菜與熱騰騰泡麵都有優惠。這篇貼心懶人包能幫助大家在颱風天免去大賣場搶購，輕鬆在巷口超商備齊全家人的物資需求。



▲因應薔琵颱風來襲，7-11推出防颱優惠，農心辛拉麵韓式粉紅醬風味享買1送1超划算折扣，是居家囤貨泡麵首選。

▲萊爾富開賣富紐翠加拿大A級冷凍藍莓小包裝，獨享設計方便攜帶與保存，防颱期間享嚐鮮優惠價69元。





7-11生鮮鍋物與蘋果大特價

走進7-11就能感受到滿滿備貨量，這次特別針對飲用水與「農心辛拉麵」推出買一送一優惠，連「不倒翁切達起司風味炒麵」也有買一送一。生鮮區則有均一價50元的蔬菜，想吃熱食還有「饗喫鍋」專區提供「胡椒豬肚雞」等湯底，搭配特選肉片就能在家爽爽吃火鍋。





7-ELEVEN薔琵颱風防颱 優惠資訊

統一PH9.0鹼性離子水1450ml：買2送1（即日起至10/25）

韓國濟州SamDaSoo火山岩礦泉水：買10送10（即日起至10/25）

農心辛拉麵（包）辣白醬/韓式粉紅醬：買1送1（即日起至10/25）

不倒翁切達起司風味炒麵（包）：買1送1（即日起至10/25）

舒潔三層抽取衛生紙（6包*90抽）：買1串送2串（即日起至10/25）

沙威隆清爽抗菌濕巾10抽2入：特價25元（即日起至10/25）

指定米漢堡第2件半價、冷凍盒餐第2件7折（即日起至10/27）

Homeal紅燒牛肉湯餃：售價109元

安昕有機青江菜/小白菜/黑葉白菜/小松菜：均一價50元

「饗喫鍋」小菜籃有機小白菜/青江菜：均一價29元

「饗喫鍋」黃金玉米2入：49元

「饗喫鍋」安昕筊白筍：69元

「饗喫鍋」四神綜合湯：149元

「饗喫鍋」胡椒豬肚雞：179元

「饗喫鍋」麻辣燙牛：179元

「饗喫鍋」美國特選五花牛肉片/台灣豬梅花肉片：均一價129元

「i划算」日本青森土岐蘋果36規（250g/顆）：1盒2顆優惠價190元、門市團購6盒1070元（即日起至10/26）

ibon X 中華電信Hami Video【2026雙11限定優惠方案】：「影劇館+」及「電視運動館」365天訂閱1111元，兩館合購價1799元（約37折，即日起至11/18）

▲因應薔琵颱風襲台，7-11加強門市生鮮蔬菜備貨量，提供有機小白菜與青江菜等優質蔬菜，讓民眾颱風天免去賣場搶菜就能就近便利採買。

全家生鮮蔬菜與居家備糧優惠

全家這次帶來超狂的生鮮抗漲優惠，指定有機葉菜享3件100元，生鮮雞蛋與鮮乳也有折扣。颱風天不想開火的話，囤貨必備的「好媽媽指定罐頭」直接享有買一送一，搭配常溫白飯就能快速搞定一餐。此外，大容量礦泉水單件特價49元，也是家家戶戶防颱必備的飲水選擇。





全家薔琵颱風防颱 優惠資訊

FamiCollection雪山天然深層礦泉水6300mL：特價49元（即日起至10/27）

FamiCollection大容量飲用水系列：任選2件8折、3件77折（即日起至10/27）

FamiSuper有機葉菜：任選3件100元（即日起至12/31）

指定生鮮雞蛋：任選第2件6折（即日起至10/27）

指定品牌鮮乳：任選2件169元（即日起至10/27）

匠土司家庭號＋義美無加糖厚濃豆奶936ml：超值合購價89元（即日起至10/27）

味味一品指定碗麵：任選2件106元（即日起至10/27）

Cosmos指定即食湯品：單件特價49元（即日起至10/27）

味王指定調理包＋常溫白飯：合購特價100元（即日起至10/27）

媽媽煮藝指定袋裝＋搭配指定泡麵：合購現省10元（即日起至10/27）

好媽媽指定罐頭：任選買1送1（即日起至10/27）

韓國東遠超級鮪魚辣味罐頭：單件特價79元（即日起至10/27）

uno pasta冷凍義大利麵系列：會員專屬任選2件88折（即日起至10/27）

▲全家便利商店推出防颱優惠專區，味味一品指定碗麵任選2件106元，FamiSuper有機葉菜任選3件100元，輕鬆補給防颱物資。





萊爾富衛生紙與咖啡買一送一

萊爾富這次祭出「HL抽取式衛生紙」2串179元與「舒潔濕紙巾」買一送一，飲品部分「海洋深層水」也有買一送一優惠，還特別開賣單人獨享的「富紐翠加拿大A級冷凍藍莓」特價69元。因應連假更推出「Hi café」買一送一好康，陪伴大家在家安心度過颱風天。





萊爾富薔琵颱風防颱 優惠資訊

味味A排骨雞湯碗麵：2件42元（即日起至11/10）

東南亞杯麵系列：任選2件65元（即日起至11/10）

金牌ONE台灣啤酒：2件59元（即日起至11/10）

Hilife Original海洋深層水2000ml：買1送1（即日起至11/10）

礦沛氣泡水：買2送1（即日起至11/10）

HL抽取式衛生紙：1串109元、2串179元（即日起至11/10）

舒潔濕紙巾系列：任選買1送1（即日起至11/10）

卡迪那洋芋片：2件59元（即日起至11/10）

chizzpa洋芋片系列：任2件99元（即日起至11/10）

富紐翠加拿大A級冷凍藍莓：嚐鮮價69元（即日起至11/10）

Hi café特大美式/特大特濃美式/特大重乳拿鐵/大燕麥奶拿鐵：同品項買1送1（即日起至11/10）

Hi café大杯特濃美式/拿鐵：同品項買30送30（即日起至11/10）

▲萊爾富防颱優惠加碼祭出Hi café特大美式與重乳拿鐵同品項買1送1，陪伴大家安心居家防颱提神。





OK超商泡麵與咖啡限時優惠

OKmart針對颱風天特別祭出限時優惠，主打「隨緣麻辣燙湯麵」第2件10元，以及「味丹雙響泡系列」任2件62元，讓大家隨時隨地都能享受熱呼呼的泡麵。沖泡飲品方面則推出「西雅圖極品綜合濾掛咖啡」與「西雅圖即品拿鐵咖啡」買一送一，在家也能輕鬆享受濃郁咖啡香。





OKmart薔琵颱風防颱 優惠資訊

隨緣麻辣燙湯麵：第2件10元（10/23至10/25）

味丹雙響泡系列：任2件62元（10/23至10/25）

西雅圖極品綜合濾掛咖啡8g*5入：買1送1（10/23至10/25）

西雅圖即品拿鐵咖啡21g*8入：買1送1（10/23至10/25）

▲OK超商推出週週超值選防颱優惠，隨緣麻辣燙湯麵享第2件10元，西雅圖極品綜合濾掛咖啡及即品拿鐵咖啡皆享買1送1折扣。

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