頂呱呱光復連假優惠！呱呱包套餐下殺69折，搭青花椒鹹酥雞、呱呱雞脆骨超涮嘴

編輯 鄭雅之 表示：連假就是要吃優惠啊！頂呱呱這次呱呱包套餐超划算的誒～
速食控最愛的台味速食又有新動作！台灣在地老字號頂呱呱這次直接祭出狂歡好康，把大家每次必點的靈魂「呱呱包」拿來當主角，推出三款CP值爆表的新組合。不只可以吃到熱門的「青花椒鹹酥雞」與「呱呱雞脆骨」，甚至還加碼炸雞不限量加購折價，完全是光復連假期間犒賞肚子的最佳選擇。
頂呱呱限時優惠活動登場
頂呱呱這次選在光復連假檔期展開為期5天的快閃折扣，滿足所有熱愛糯米香與炸雞皮的忠實粉絲。這次特別把靈魂「呱呱包」包進套餐裡，不論是一個人想嗑下午茶、兩個人想吃飽飽，還是整群朋友開派對聚餐，通通都有專屬省錢組合，最低139元就能輕鬆開吃。
獨享與雙人重量餐超划算
一個人追劇或是嘴饞想吃點心，點內含「呱呱包」與金黃「地瓜薯條」的組合剛剛好，再搭上「甜甜包」跟「可樂」只要139元就能爽嗑。要是肚子空空想來點大份量，選擇重量餐直接拿兩顆「呱呱包」，搭配椒麻香噴噴的「青花椒鹹酥雞」還有滿滿附餐，直接現省117元吃得超滿足。
雞腿、雞翅加價購優惠不限量
朋友聚會直接選四人分享組最過癮，一次補滿四顆「呱呱包」與香脆的「呱呱雞脆骨」，再配上大瓶「可樂」大家分著吃超嗨。只要有買活動套餐，還能用超便宜加購價繼續追加「辣味雞翅」跟「原味雞腿」，而且數量完全不設限，就是要讓炸雞控依照戰力加碼到爆表。
頂呱呱 光復連假優惠
活動時間：2026年10月22日至2026年10月26日
參與門市：全台頂呱呱門市，桃園機場門市與松山機場門市除外，線上點餐系統同步販售
套餐優惠：
- 呱呱包午茶組：特價139元，原價202元，內含呱呱包1顆、甜甜包1顆、地瓜薯條1份、中杯可樂1杯
- 呱呱包雙入重量餐：特價259元，原價376元，內含呱呱包2顆、青花椒鹹酥雞1份、甜甜包1顆、地瓜薯條1份、中杯可樂1杯
- 呱呱包分享組：特價439元，原價631元，內含呱呱包4顆、呱呱雞脆骨1份、青花椒鹹酥雞1份、甜甜包2顆、地瓜薯條1份、1.25公升可樂1罐
無限量加購優惠：
- 辣味雞翅2入：特價75元，原價118元
- 原味雞腿2入：特價89元，原價120元
注意事項：購買任一活動套餐即可享加購優惠，加購數量不限。
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