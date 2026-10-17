北投溫泉飯店下殺3.6折！日勝生加賀屋雙人住宿8,999元起，湯屋、岩盤浴限量快閃優惠同步開搶

北投日勝生加賀屋線上旅展開搶，雙人住宿最低3.6折、8,999元起。資深媒體編輯李維唐指出，這波優惠涵蓋住宿、會席料理與雙人泡湯，旅客可依預算及需求挑選適合方案。

秋冬想泡湯放鬆，北投日勝生加賀屋這波住宿優惠可以先收進口袋！日勝生加賀屋國際溫泉飯店推出「2026官網獨家線上旅展」，10月14日至11月13日限時開賣，雙人住宿最低3.6折、8,999元起，還有結合日式會席料理的一泊二食住宿專案。想單純泡湯、不過夜的旅客，也能趁這次搶購聽泉雙人湯屋與北投石檜木雙人岩盤浴快閃優惠，最低5.7折起，而且活動主打即買即用，想安排一趟日式溫泉小旅行，不必等到長假也能出發。



▲走進日勝生加賀屋，彷彿瞬間切換到日本溫泉旅館！層層交錯的木造廊道、溫暖燈光與日式庭園造景，處處充滿和風質感。這次官網線上旅展雙人住宿最低3.6折、8,999元起，想安排一趟北投日式小旅行正是時候。圖／日勝生加賀屋提供；窩客島整理

日勝生加賀屋住宿最低3.6折，雙人入住8,999元起

想在北投住上一晚，享受不用趕行程的溫泉假期，這次旅展最值得關注的就是「平日溫馨標準套房素泊專案」。原價25,300元的雙人住宿，旅展期間優惠價8,999元，約3.6折就能入住。素泊方案不包含餐食，特別適合喜歡自由安排三餐、想把時間留給北投散步與泡湯的旅客，不需要配合飯店用餐時間，也能依照自己的步調規劃假期。

對於平常工作忙碌、想找個地方好好休息的人來說，入住日式溫泉旅館的樂趣，不只是睡上一晚，而是暫時放慢生活節奏。日勝生加賀屋延續日本傳統旅館的空間美學，從木質格柵、層疊屋簷到室內留白設計，都帶著細膩的日式氛圍。即使沒有安排滿滿的觀光行程，也能把住宿本身當成這趟北投小旅行的重點。



日勝生加賀屋一泊一食11,050元，日式早餐與園景套房一次享受

如果喜歡在飯店悠閒吃早餐，可以選擇「平日園景雅緻套房一泊一食」專案。原價29,700元的雙人住宿，這次旅展優惠價11,050元，約3.7折，內容包含雙人日式自助早餐。比起素泊方案，這款專案多了早餐安排，適合不想一早出門找餐廳、希望從起床到用餐都維持度假步調的旅客。

入住園景雅緻套房，隔天不用急著退房後再尋找早餐，直接在飯店享用日式自助餐，讓住宿體驗從夜晚延續到早晨。對於情侶約會、夫妻小旅行，或想替自己安排一趟放鬆假期的人來說，這類結合住宿與早餐的方案，也省去另外規劃晨間用餐地點的麻煩。



▲喜歡日式榻榻米房間的人一定會愛上這種住宿氛圍！日勝生加賀屋園景和室雅緻套房以溫潤木質、日式拉門與榻榻米打造舒適空間，柔軟寢具鋪設在和室裡，窗邊還能欣賞戶外景色。這次旅展一泊一食11,050元起，包含雙人日式自助早餐。圖／日勝生加賀屋提供；窩客島整理

日勝生加賀屋一泊二食16,650元，天翔廳會席料理品嚐日本旬味

想要更完整體驗日式溫泉旅館，則可以考慮「平日園景雅緻套房一泊二食」專案，旅展優惠價16,650元，將住宿、晚餐與早餐安排在同一趟旅程中。其中最吸引美食控的亮點，就是能在飯店天翔廳享用旬節夕膳會席料理，感受日本傳統飲食文化對季節食材與餐桌細節的重視。

日勝生加賀屋的天翔廳以會席料理呈現日本飲食美學，講究當季食材、料理器皿與整體用餐氛圍。比起單純到餐廳吃一頓晚餐，一泊二食更適合想把整個夜晚留給飯店的旅客，晚餐時間好好品嚐日式料理，隔天早晨再享用日式自助早餐，讓美食與住宿成為一段完整的度假體驗。

飯店也提供白磺大眾湯體驗，白磺泉素有「美人湯」之稱，為秋冬北投溫泉旅行增添泡湯樂趣。若想讓住宿更有度假感，一泊二食專案還可加價升等具備景觀陽台的房型，適合希望在房間內多一處欣賞景色、享受悠閒時光的旅客。



▲不用飛日本也能享受精緻日式會席料理！日勝生加賀屋天翔廳將當季食材、細緻擺盤與日式器皿美學融入餐桌，從鮮魚料理到精緻小缽，每一道都充滿視覺驚喜。這次線上旅展一泊二食16,650元起，入住還能享用雙人日式早餐。圖／日勝生加賀屋提供；窩客島整理

北投雙人湯屋2,300元起，聽泉湯屋平假日快閃7.5折

不一定要住宿才能享受日勝生加賀屋的溫泉體驗！這次官網線上旅展同步推出「聽泉雙人湯屋」限量快閃優惠，原價3,080元加10%服務費，活動期間只要2,300元加10%服務費，約7.5折，平日與假日都列入這波快閃優惠範圍。

對於想利用週末安排北投約會，或平日下班後找時間放鬆的人來說，雙人湯屋提供了不必過夜的泡湯選擇。尤其秋冬天氣逐漸轉涼，與另一半安排一段專屬泡湯時光，再搭配北投周邊散步行程，就能把短短半天變成一趟有度假感的小旅行。這次優惠採限量販售，想安排泡湯行程的旅客，可以先確認官網專案內容與可預約時段。

北投石檜木雙人岩盤浴5.7折，指定時段3,200元限量搶

除了傳統溫泉湯屋，日勝生加賀屋這次也將「北投石檜木雙人岩盤浴」納入旅展快閃優惠。原價5,600元加10%服務費，指定時段優惠價3,200元加10%服務費，約5.7折，適合想嘗試不同溫熱放鬆體驗的旅客。

北投石與檜木是這項岩盤浴體驗的特色元素，相較於一般泡湯行程，岩盤浴提供另一種感受溫熱環境的選擇。喜歡日式療癒氛圍、想安排雙人休憩行程的人，可以趁這次優惠把岩盤浴排進秋冬假期。不過這項專案限定指定時段，而且數量有限，售完就會下架，與一般常態販售的體驗方案不同，購買前需要特別留意預約條件。



▲秋冬泡湯就是要有這種放鬆感！日勝生加賀屋聽泉雙人湯屋以深色石材打造獨立泡湯空間，大片窗景還能欣賞戶外綠意，泡在白磺溫泉裡享受悠閒時光。這次旅展平假日快閃優惠2,300元加10%服務費，約7.5折就能安排雙人泡湯約會。圖／日勝生加賀屋提供；窩客島整理

北投日勝生加賀屋，日本百年和倉加賀屋海外唯一分館

日勝生加賀屋國際溫泉飯店位於台北北投溫泉精華區，是日本百年和倉加賀屋的海外唯一分館。飯店承襲日本傳統數寄屋建築精神，以屋中屋構造、木質格柵、層疊簷線與留白設計，營造沉靜雅緻的日式旅館空間，也將日本石川縣的工藝文化融入館內細節。

走進飯店，值得留意的不只是住宿與溫泉，還有藏在建築裡的日本文化元素。館內設有石川縣石浦神社海外唯一分社，將擁有逾2,200年歷史的信仰文化帶入北投。從日式建築、石川縣工藝到天翔廳的會席料理，讓旅客不必搭飛機前往日本，也能在台北安排一趟帶有和風氛圍的溫泉假期。

日勝生加賀屋2026線上旅展10月14日開賣，住宿與湯屋優惠怎麼選

這次日勝生加賀屋線上旅展從10月14日一路販售至11月13日，住宿優惠最低3.6折，雙人湯屋與岩盤浴也有不同折扣。如果主要想控制住宿預算，可以優先考慮8,999元的素泊專案；喜歡早餐與園景套房的旅客，則能選擇11,050元的一泊一食；若想把會席料理與泡湯都安排進假期，16,650元的一泊二食更符合完整日式旅館體驗的需求。

▲不想只泡溫泉，還能試試雙人岩盤浴！日勝生加賀屋北投石檜木雙人岩盤浴以大片檜木打造溫暖空間，兩人可以各自躺在岩盤浴床上，享受悠閒的溫熱休憩時光。這次旅展指定時段快閃價3,200元加10%服務費，約5.7折，限量售完即下架。圖／日勝生加賀屋提供；窩客島整理







日勝生加賀屋2026官網獨家線上旅展

活動期間：2026年10月14日至11月13日

活動地點：日勝生加賀屋國際溫泉飯店

飯店地址：台北市北投區光明路236號

活動優惠：雙人住宿最低3.6折起，雙人湯屋及岩盤浴最低5.7折起。

日勝生加賀屋住宿優惠

平日溫馨標準套房素泊專案：雙人入住8,999元，原價25,300元，約3.6折，不含餐食。

平日園景雅緻套房一泊一食：雙人入住11,050元，原價29,700元，約3.7折，包含雙人日式自助早餐。

平日園景雅緻套房一泊二食：雙人入住16,650元，包含天翔廳旬節夕膳會席料理及日式自助早餐，可加價升等景觀陽台房型。

日勝生加賀屋雙人泡湯優惠

聽泉雙人湯屋：平假日快閃價2,300元加10%服務費，原價3,080元加10%服務費，約7.5折。

北投石檜木雙人岩盤浴：指定時段快閃價3,200元加10%服務費，原價5,600元加10%服務費，約5.7折。

日勝生加賀屋活動注意事項

購買方式：日勝生加賀屋官方網站線上購買。

使用方式：活動主打即買即用，實際使用依各專案預約規定辦理。

限量優惠：雙人湯屋與岩盤浴快閃專案限量販售，售完即下架。

官方網站：https://www.kagaya.com.tw/

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