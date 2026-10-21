哥吉拉迷直呼超划！威秀限定「19.5寸超巨哥吉拉爆米花桶」售價、預購辦法攻略，2027年才取貨

編輯 鄭雅之 表示：哥吉拉造型爆米花桶逼近五十公分高，擺在客廳霸氣十足，聽說比國外便宜要搶啊～

哥吉拉鐵粉這回真的要尖叫了！威秀影城這次帶來極具話題性的影城限定周邊，特別把哥吉拉化身為高達19.5吋的「哥吉拉-0.0 3D造型爆米花桶」，不僅尺寸大到令人驚艷，擺在家裡更是一秒提升空間氣場，消息一宣布立刻在社群上引發極高討論度，是今年最值得收藏的怪獸夢幻逸品。



▲威秀影城獨家推出「哥吉拉-0.0」3D造型爆米花桶，高達19.5吋的巨無霸比例展現極致王者氣場，成為怪獸迷必收藏的夢幻逸品。





超狂五十公分細節全還原

實際看到這款周邊會發現製作相當精細，高度換算下來逼近50公分，從哥吉拉銳利凶悍的神情，到全身充滿立體感的粗獷皮膚紋理都細致還原，完全打破傳統爆米花桶的玩具感，品質直逼高階收藏模型，無論是放在書房還是收藏櫃的C位，都能隨時展現出頂級怪獸王者的強大威嚴與魅力。



▲近距離細看哥吉拉粗獷的皮膚紋理與霸氣神情，精細工藝神還原經典魅力，極具收藏價值。





會員限定現場預購搶先拿

想要入手的哥吉拉鐵粉記得先準備好會員身分，這次活動限定「iShow會員」到現場臨櫃預購，每組售價1999元，內容包含預購的「哥吉拉-0.0 3D造型爆米花桶」與現場領取的「中爆米花」。如果不想親自搬回家，威秀貼心提供加價300元運費的「宅配服務」，讓重達數公斤的巨型模型直接安全送到家。



▲近距離細看哥吉拉粗獷的皮膚紋理與霸氣神情，精細工藝神還原經典魅力，極具收藏價值。





預購領取與退貨注意事項

由於這款巨型周邊採限時、不限量販售，購買後需掃描明細上的代碼選擇領取方式，預計將於2027年2月開始配送或開放影城自取，選擇自取的粉絲務必在規定一個月期限內完成領取，若是評估後有退貨需求，記得要於2026年11月13日前持發票回原影城辦理，才能確保自己的消費權益。



▲威秀影城獨家推出「哥吉拉-0.0」3D造型爆米花桶，高達19.5吋的巨無霸比例展現極致王者氣場，成為怪獸迷必收藏的夢幻逸品。

威秀影城哥吉拉-0.0 3D造型爆米花桶 預購辦法

開放預購時間：10月23日（五）各影城營業日起

預購資格：僅限iShow會員於威秀影城現場臨櫃預購，限時不限量

銷售價格：新台幣1999元（包含哥吉拉-0.0 3D造型爆米花桶1個、中爆米花1份，商品售價不含電影票）

宅配服務：加收運費300元可配送至指定地點（每筆訂單限指定一個收貨地址）

預計發貨及取貨時間：預計2027年2月19日起開始宅配配送；指定影城現場取貨期限為2027年2月19日至2027年3月18日止

退貨期限：如需辦理退貨，須於2026年11月13日前憑購買發票或銷售明細至原購買影城辦理





療癒小物周邊新品都要買到！

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