時尚氣場拉滿！7-11長腿KITTY集點超過50款周邊搶，豹紋KITTY、Y2K穿搭風超欠買

編輯 鄭雅之 表示：長腿KITTY就是欠買啊！飲料提袋還附吊飾娃娃要先搶～

KITTY粉絲注意，超高人氣的辣妹風潮再次席捲小七！7-11全店精品集點宣布，攜手經典明星Hello Kitty推出全新一波「長腿KITTY」秋季限定新品。這次設計主打野性俏皮的豹紋元素與復古Y2K風格，一口氣推出超過50款潮流配件與質感生活用品。從10月28日起全台同步開賣，無論是穿搭配件還是實用家電，都能讓忠實粉絲與時尚愛好者輕鬆打造充滿質感的日常生活風格。



▲時尚穿搭配件「15cm絨毛吊飾+刺繡購物袋」融入經典豹紋與細緻刺繡工藝，手提袋與拆卸式吊飾組合展現滿滿時髦氣場。

▲7-ELEVEN三麗鷗「長腿KITTY」集點活動強勢回歸，全系列推出超過50款豹紋造型配件、實用家電與Y2K穿搭小物。





長腿KITTY絨毛吊飾與雙件組隨心混搭

這次活動的核心焦點首推造型感十足的吊飾系列。門市除了推出「15cm絨毛吊飾」單入盲盒與4入套組外，更精緻開發出超高CP值的雙件混搭組。例如附帶專屬收納空間的「15cm絨毛吊飾+收集袋組」，方便粉絲隨時秀出戰利品。另外還有「15cm絨毛吊飾+刺繡購物袋」以及「15cm絨毛吊飾+杯袋」，拆卸靈活且好拿好攜帶，讓大家每天出門都能隨心變換心情，展現專屬於個人的酷萌時尚態度。



▲粉絲必收高CP值周邊「15cm絨毛吊飾+收集袋組」，粉色可拼接設計收集袋能完美展示戰利品，一次滿足造型吊飾與收納功能。





KITTY豹紋風格家電升級居家質感

為了讓粉絲的辦公與居家空間更有質感，本次活動特別將豹紋圖騰延伸至各類3C與家電用品。包含適合小坪數空間的「infothink除濕機」、支援無線充與照明的「infothink三合一充電座」，以及輕薄便攜的「超薄磁吸行動電源5000mAh」。搭配辦公桌必備的「公仔泡麵陶瓷杯碗」與散發柔和香氣的「公仔香氛蠟燭」，不僅能有效解決日常生活中的各種小痛點，更為空間注入了滿滿的視覺亮點與療癒氛圍。



▲office桌上療癒神器「公仔香氛蠟燭」與「公仔泡麵陶瓷杯碗」，精緻立體公仔上蓋搭配豹紋元素，增添生活質感與趣味。





Y2K時尚服飾與萬用生活小物完整收藏

針對喜愛穿搭的時髦玩家，本次系列獨家推出點綴髮間巧思的「壓克力髮夾組」、MIT在地製造的「長襪2入組」與舒適耐看的「拋袖大學T」系列。喜愛居家放鬆的人也能選擇「長抱枕」來提升睡眠品質。此外，日常外出不可或缺的「雙面翻轉收納包」、「輕量摺疊購物袋」與防燙保溫的「飲料提袋」也全數到位。整套商品兼具實用機能與視覺質感，無疑是今年秋季最不容錯過的潮流生活指南。



▲7-ELEVEN全店精品集點推出「長腿KITTY」軟萌大長抱枕，主打柔軟蓬鬆觸感與可拆洗枕套設計，兼具居家療癒功能與視覺亮點。

▲高實用性「15cm絨毛吊飾+杯袋」兼具便利手提與時尚感，讓Hello Kitty迷出門隨心搭配，輕鬆替換每日好心情。

7-11長腿KITTY精品集點 活動資訊

會員當筆購活動時間：2026年10月28日（三）00：00起至2026年12月31日（四）23：59止

門市快閃購活動時間：2026年10月28日（三）15：00起至2026年11月8日（日）23：59止

小7集點卡活動時間：2026年11月9日（一）15：00起至2026年12月31日（四）23：59止





7-11長腿KITTY精品集點 周邊商品、價格

15cm絨毛吊飾單入盲盒：349元

15cm絨毛吊飾4入套組：1399元

15cm絨毛吊飾+收集袋組：699元

15cm絨毛吊飾+刺繡購物袋（豹紋款／黑款）：699元

15cm絨毛吊飾+杯袋（白／咖／粉）：499元

infothink除濕機：1499元

infothink三合一充電座：990元

超薄磁吸行動電源5000mAh（黑款／豹紋款／灰款）：990元

絨毛磁吸手機支架（豹紋款／粉款）：299元

iPhone金屬流沙防摔殼（洋裝款18pro／18pro max）：799元

長抱枕（大衣款／豹紋款）：499元

公仔泡麵陶瓷杯碗：399元

公仔香氛蠟燭：399元

公仔握把保溫杯700ml（粉／黑）：599元

豹紋絲巾：399元

長襪2入組：299元

壓克力髮夾組：399元

雙面翻轉收納包：399元

拋袖大學T時尚款／豹紋款：590元起

拋袖大學帽T時尚款／豹紋款：690元

吸水浴巾（Kitty紅／Kitty紫／酷洛米紫／美樂蒂粉）：329元

輕量摺疊購物袋（Kitty紅／Kitty紫／酷洛米紫／美樂蒂粉）：169元

飲料提袋（Kitty紅／Kitty紫／酷洛米紫／美樂蒂粉）：149元

軟式地墊（Kitty紅／Kitty紫／酷洛米紫／美樂蒂粉）：149元

超萌Hello Kitty小物新品都要買！

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看更多7-11長腿KITTY精品集點

▲超潮戶外選品「公仔握把保溫杯700ml」具備大容量與萌趣立體公仔杯蓋，搭配便利隨手握把，成為日常飲水的最萌配件。

▲居家療癒好物「雙面翻轉收納包」配合心情自由切換圖樣，精緻小巧可隨身收納各種日常小物。

▲潮流3C迷必備「超薄磁吸行動電源5000mAh」、「絨毛磁吸手機支架」與「長襪2入組」，全面融入經典豹紋與Y2K流行風格。