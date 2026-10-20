時尚氣場拉滿！7-11長腿KITTY集點超過50款周邊搶，豹紋KITTY、Y2K穿搭風超欠買

編輯 鄭雅之 表示：長腿KITTY就是欠買啊！飲料提袋還附吊飾娃娃要先搶～
KITTY粉絲注意，超高人氣的辣妹風潮再次席捲小七！7-11全店精品集點宣布，攜手經典明星Hello Kitty推出全新一波「長腿KITTY」秋季限定新品。這次設計主打野性俏皮的豹紋元素與復古Y2K風格，一口氣推出超過50款潮流配件與質感生活用品。從10月28日起全台同步開賣，無論是穿搭配件還是實用家電，都能讓忠實粉絲與時尚愛好者輕鬆打造充滿質感的日常生活風格。
長腿KITTY絨毛吊飾與雙件組隨心混搭
這次活動的核心焦點首推造型感十足的吊飾系列。門市除了推出「15cm絨毛吊飾」單入盲盒與4入套組外，更精緻開發出超高CP值的雙件混搭組。例如附帶專屬收納空間的「15cm絨毛吊飾+收集袋組」，方便粉絲隨時秀出戰利品。另外還有「15cm絨毛吊飾+刺繡購物袋」以及「15cm絨毛吊飾+杯袋」，拆卸靈活且好拿好攜帶，讓大家每天出門都能隨心變換心情，展現專屬於個人的酷萌時尚態度。
KITTY豹紋風格家電升級居家質感
為了讓粉絲的辦公與居家空間更有質感，本次活動特別將豹紋圖騰延伸至各類3C與家電用品。包含適合小坪數空間的「infothink除濕機」、支援無線充與照明的「infothink三合一充電座」，以及輕薄便攜的「超薄磁吸行動電源5000mAh」。搭配辦公桌必備的「公仔泡麵陶瓷杯碗」與散發柔和香氣的「公仔香氛蠟燭」，不僅能有效解決日常生活中的各種小痛點，更為空間注入了滿滿的視覺亮點與療癒氛圍。
Y2K時尚服飾與萬用生活小物完整收藏
針對喜愛穿搭的時髦玩家，本次系列獨家推出點綴髮間巧思的「壓克力髮夾組」、MIT在地製造的「長襪2入組」與舒適耐看的「拋袖大學T」系列。喜愛居家放鬆的人也能選擇「長抱枕」來提升睡眠品質。此外，日常外出不可或缺的「雙面翻轉收納包」、「輕量摺疊購物袋」與防燙保溫的「飲料提袋」也全數到位。整套商品兼具實用機能與視覺質感，無疑是今年秋季最不容錯過的潮流生活指南。
7-11長腿KITTY精品集點 活動資訊
- 會員當筆購活動時間：2026年10月28日（三）00：00起至2026年12月31日（四）23：59止
- 門市快閃購活動時間：2026年10月28日（三）15：00起至2026年11月8日（日）23：59止
- 小7集點卡活動時間：2026年11月9日（一）15：00起至2026年12月31日（四）23：59止
7-11長腿KITTY精品集點 周邊商品、價格
- 15cm絨毛吊飾單入盲盒：349元
- 15cm絨毛吊飾4入套組：1399元
- 15cm絨毛吊飾+收集袋組：699元
- 15cm絨毛吊飾+刺繡購物袋（豹紋款／黑款）：699元
- 15cm絨毛吊飾+杯袋（白／咖／粉）：499元
- infothink除濕機：1499元
- infothink三合一充電座：990元
- 超薄磁吸行動電源5000mAh（黑款／豹紋款／灰款）：990元
- 絨毛磁吸手機支架（豹紋款／粉款）：299元
- iPhone金屬流沙防摔殼（洋裝款18pro／18pro max）：799元
- 長抱枕（大衣款／豹紋款）：499元
- 公仔泡麵陶瓷杯碗：399元
- 公仔香氛蠟燭：399元
- 公仔握把保溫杯700ml（粉／黑）：599元
- 豹紋絲巾：399元
- 長襪2入組：299元
- 壓克力髮夾組：399元
- 雙面翻轉收納包：399元
- 拋袖大學T時尚款／豹紋款：590元起
- 拋袖大學帽T時尚款／豹紋款：690元
- 吸水浴巾（Kitty紅／Kitty紫／酷洛米紫／美樂蒂粉）：329元
- 輕量摺疊購物袋（Kitty紅／Kitty紫／酷洛米紫／美樂蒂粉）：169元
- 飲料提袋（Kitty紅／Kitty紫／酷洛米紫／美樂蒂粉）：149元
- 軟式地墊（Kitty紅／Kitty紫／酷洛米紫／美樂蒂粉）：149元
超萌Hello Kitty小物新品都要買！
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