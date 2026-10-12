Hello Kitty變積木誰能抗拒！樂高首度夢幻聯名三麗鷗，大耳狗、布丁狗盒組2027開箱預備

編輯王瀅瀅表示，光是預告就萌成這樣了，實在無法想像真變成積木會有多欠買啊！

樂高（LEGO）積木的魅力無遠弗屆，從兒童玩具到大人收藏都讓人深陷其中。近年樂高推出無數熱門聯名系列，這次更震撼宣布與日本三麗鷗（Sanrio）展開多年期合作！當樂高積木遇上Hello Kitty、酷洛米與大耳狗等超人氣角色，最療癒的可愛宇宙即將正式登陸積木世界。這場全球粉絲引頸期盼的「樂高三麗鷗」夢幻跨界連動，預計將於2027年推出首波實體盒組，消息一出便在社群引發強烈關注！

▲樂高集團宣布與日本三麗鷗展開多年期合作，消息一出便吸引全球積木玩家與角色迷的熱烈關注。

兩大巨頭夢幻連動！官網粉紅月曆藏夢幻彩蛋

這次的重磅合作可說是兩大巨頭的強強聯手。擁有近百年歷史的樂高集團，向來擅長用一顆顆小積木拼砌出無限想像，而自1974年問世的Hello Kitty（凱蒂貓）更是風靡全球逾五十年的超級明星。而本次聯名也是這家丹麥玩具巨頭首次設計並生產Hello Kitty的拼裝積木玩具，並將以Hello Kitty以及她世界中豐富多彩的角色陣容為核心特色。兩大陪伴無數人長大的經典品牌首度破天荒合作，光是想像將三麗鷗特有的Kawaii可愛美學融入樂高豐富的堆疊玩樂中，就足以讓人對這場橫跨世代的創意火花充滿期待。





雖然這系列商品預計要等到2027年才會正式發售，但樂高官方官網特設頁面上曝光的粉紅十月日曆圖早就暗藏許多精緻彩蛋。仔細一看可以發現，日曆上的特定日期放上了代表Hello Kitty生日月的可愛圖案：10月2日是Hello Kitty的頭像、6號是一塊粉藍色的樂高積木、14號有布丁與甜甜圈、16號是足球、21號標示著兩顆紅蘋果，到了萬聖節31號則出現了戴著派對帽的酷洛米。

▲樂高官網特設頁面公開的十月日曆暗藏巧思，在2號、6號與31號等日期分別有Hello Kitty、樂高積木與戴著派對帽的酷洛米。

不止凱蒂貓！大耳狗、布丁狗也將驚喜變身積木

除了這張細節滿滿的月曆外，官方也透露除了絕對少不了的大主角Hello Kitty之外，包含酷洛米、美樂蒂、大耳狗喜拿、布丁狗以及蛋黃哥等當家超人氣角色，甚至是咪咪、酷企鵝、帕恰狗與雙星仙子等好朋友們，都有機會陸續化身積木造型亮相，一次滿足所有角色迷的蒐集慾望。

▲除了Hello Kitty之外，酷洛米、美樂蒂、布丁狗和大耳狗喜拿等眾多超人氣角色也預計將陸續驚喜登場。

雖然距離正式開賣還有段等待期，具體盒組細節、產品售價與精準發售日期也仍待官方進一步揭曉，但這場夢幻連動早已在社群上引爆熱烈討論。對於看著Hello Kitty長大、又熱愛樂高手作樂趣的玩家來說，這絕對是未來幾年最值得鎖定的收藏清單。有興趣的粉絲不妨持續密切關注樂高與三麗鷗官方發布的最新消息，準備好在2027年一起開箱這份跨越世代的可愛大禮！

▲樂高三麗鷗系列預計於2027年正式發售，首波盒組細節與具體售價將於後續陸續公開。

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