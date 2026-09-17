少爺大耳狗太萌！韓EDIYA COFFEE × 三麗鷗秋季聯名，限量韓服娃、公仔磁鐵加價購搶

酷洛米變道使、帕恰狗變暗行御史太萌！編輯王瀅瀅表示，韓服版三麗鷗真的沒有不收的理由。

韓國連鎖咖啡廳密度極高，各大品牌為了吸引消費者，聯名企劃總是推陳出新。近日EDIYA COFFEE攜手三麗鷗推出第4波合作，以傳統韓屋與傳統韓服為靈感，讓四大明星角色穿上傳統服飾郊遊。最引人注目的莫過於化身為官員使道的酷洛米與暗行御史帕恰狗，換上傳統裝束的萌樣簡直心臟暴擊，絕對是三麗鷗粉今年秋天去韓國必造訪的熱點。

▲EDIYA COFFEE攜手三麗鷗推出第4波秋季聯名，四大明星角色換上韓服新裝，可愛造型讓粉絲直呼必須收藏。

暗行御史帕恰狗出巡！三麗鷗明星角色集體穿越變身

這次聯名將四大角色賦予朝鮮時代職位，包含小姐美樂蒂、使道酷洛米、少爺大耳狗喜拿與暗行御史帕恰狗，整體質感好到讓人想全套打包。實用度極高的盲盒公仔磁鐵共8款，還隨附精緻的傳統福袋包裝，無論貼在冰箱或辦公桌櫃子上都超療癒。

▲盲盒公仔磁鐵特別採用傳統福袋包裝，打開瞬間驚喜感十足。

另外還有可以自由幫角色穿脫韓服的DIY韓服玩偶吊飾、能輕鬆收納AirPods或護唇膏的毛絨吊飾收納包，以及長達25公分、融入經典結藝與流蘇的韓服髮帶佩飾，掛在包包上出門隨手一拍都是焦點。

▲長達25公分的髮帶佩飾結合流蘇與傳統結藝，掛在隨身包包上質感滿分。

3無咖啡因特調超欠點！買飲料還送可愛杯套跟吸管裝飾

配合濃濃秋意與中秋佳節，EDIYA COFFEE同步推出了3款無咖啡因特調飲品與1款精緻點心，滿足不喝咖啡的族群。飲品包含酸甜解膩的美樂蒂洛神花青柑茶、香氣濃郁的酷洛米黑芝麻拿鐵，以及口感溫潤香甜的帕恰狗栗子鮮鮮拿鐵。點心則是外層裹著酥脆巧克力、內餡夾有Q彈草莓醬的大耳狗喜拿草莓巧克力脆片。購買聯名飲品還會隨機附贈造型杯套、韓屋風格吸管裝飾與角色貼紙，從視覺到味覺都充滿儀式感。

這波聯名活動於2026年9月3日起在韓國全台EDIYA COFFEE門市正式登場，週邊採消費指定金額加購制，數量有限售完為止。官方Instagram同步舉辦社群抽獎活動，只要追蹤官方帳號並在貼文下方留言對聯名的期待或標記想一起去的朋友，就有機會抽中商品券或隨機聯名週邊。今年秋天有計畫到韓國旅遊的朋友，不妨踏進EDIYA COFFEE喝一杯特調，把身穿韓服的可愛角色們帶回家吧！

▲買飲品就隨機贈送韓屋吸管裝飾、造型杯套與盲盒貼紙，拿在手上拍照打卡超級吸睛。



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