短袖先別收！中秋連假天氣出爐，專家曝「秋老虎」發威烤肉賞月這些事愛注意

編輯王瀅瀅表示，每年中秋就最怕天公不作美，還好今年看起來能依原計劃烤肉啦。

轉眼間中秋連假下週就要登場，大家最關心烤肉、賞月到底能不能成行？氣象專家賈新興近期在臉書首度公開連假期間的天氣前瞻，預估連假期間全台將被標準的「秋老虎」籠罩，提醒民眾短袖夏衣先別收進衣櫃，準備迎接晴朗穩定又帶有微熱涼意的假期天氣。

▲115年中秋連假即將到來，雙北兩市今年特別開放11處河濱公園供民眾賞月烤肉。

太平洋高壓發威！連假四天晴朗微熱極適合賞月

賈新興分析，這波秋老虎主要受到副熱帶高壓籠罩影響，全台從9月24日起大氣環境就會轉為穩定炎熱，各地白天陽光普照，僅午後有局部短暫陣雨。到了中秋連假期間，日間高溫炎熱、午後偶有陣雨的天氣型態依然持續，走在戶外體感熱度十足，涼爽短袖絕對還是最佳穿搭選擇。

計畫進行戶外烤肉或露營的朋友可以大膽排定行程，連假期間各地入夜後雲量散去、星空清晰，賞月條件極佳；雖然早晚會略帶微涼秋意，不過只要在夜間活動時隨身加件薄外套防風，就能愉快享受浪漫的中秋夜。

▲受到副熱帶高壓籠罩影響，全台自9月24日起大氣環境轉為穩定且白天體感炎熱。(圖：賈新興／FB)

準杜鵑路徑大迴轉！遠離關東海外出遊不干擾

除了國內天氣之外，海外動向也備受關注。賈新興與「台灣颱風論壇｜天氣特急」氣象粉專皆分析了準颱風杜鵑的最新路徑。準颱風杜鵑雖然最快在今（16）日下午增強為輕度颱風，但沿著太平洋高壓邊緣移動下，預計週末將大角度向東北轉向，於21日上午掠過日本東南方海域。

雖然暴風圈仍可能籠罩關東與東北地區12至18小時，提醒當地活動民眾留意交通資訊，但直接侵襲日本陸地的機率已大幅降低；待颱風遠離後，日韓兩地在中秋連假期間都將呈現秋高氣爽的穩定好天氣，非常適合安排海外假期的朋友出遊。

▲準杜鵑颱風預估將大角度向東北轉向，並於21日上午掠過日本東南方海域。(圖：中央氣象署)





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