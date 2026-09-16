3天麻古茶坊買一送一！「開心果可可」2大新品濃郁登場，隱藏版買一送一先看

編輯 鄭雅之 表示：不只要喝開心果椰水、開心果可可特調，外送隱藏版買一送一要知道啊！

近期手搖飲界吹起一陣堅果旋風，麻古茶坊看準這波熱潮於9月16號推出了全新開心果系列飲品。這次將醇厚堅果香融合清甜椰子水與濃郁可可，推出兩款風格迥異的夢幻特調。現場還推出兩款獨家配料，並同步針對經典飲品推出外送買一送一活動，徹底擄獲廣大飲料控的胃。



▲麻古茶坊全新推出「開心果椰水」，清甜火烤香水椰子水搭配濃郁開心果芝芝與開心果脆脆，堆疊出多層次風味。

▲麻古茶坊熱門無咖啡因飲品「蕎麥綠寶石」，擁有濃郁穀物香氣與清爽甘甜回甘，成為社群熱議的必喝選項。





開心果飲料特調新推薦

偏好清爽口感的饕客千萬別錯過「開心果椰水」，研發團隊運用火烤香水椰子水打造清涼底蘊，頂層鋪上厚實的「開心果芝芝」奶蓋再灑上香脆的「開心果脆脆」，層次豐富毫無黏膩感。偏愛重口味甜點風味的民眾則推薦「開心果可可」，基底選用帶有苦甜韻味的微苦可可冰沙，交融鹹甜芝芝與酥脆咬勁，讓人一口接一口停不下來。



▲麻古茶坊研發「開心果可可」，香醇微苦的可可冰沙與鹹甜開心果芝芝交融，打造精緻甜點般的濃郁口感。





隨心加料特調自由組合

為了給顧客更多驚喜，麻古茶坊同步把這次的亮點靈魂化為獨立配料，特別推出了「開心果芝芝」與「開心果脆脆」供大家自由加購。不論想在平常喝習慣的鮮奶茶裡注入滑順堅果香，或是想在清爽果茶中增添香脆口感，都能由飲料控發揮創意隨心搭配，打造獨一無二的專屬飲品體驗。



▲麻古茶坊靈魂配料「開心果芝芝」與「開心果脆脆」，濃郁堅果香與酥脆口感可讓飲料控自由加料特調。





外送限定買一送一要喝

除了開心果系列強勢登場之外，麻古茶坊也特別針對人氣飲品推出了外送平台的限時折扣好康。廣受社群平台熱烈討論的無咖啡因飲品「蕎麥綠寶石」，擁有迷人穀物香氣且清爽順口。九月特別和Uber Eats合作，將於9月18日至9月20日祭出買一送一活動，搭配內行網友推薦的一分糖與微冰黃金比例，絕對是秋日裡最划算的消暑首選。



▲麻古茶坊歡慶優惠，於Uber Eats推出「蕎麥綠寶石」限時買一送一活動，推薦搭配一分糖微冰黃金比例。





麻古茶坊 開心果飲料系列

上市日期：9月16日正式開賣。

品項、售價：

開心果椰水售價：北部、中部、東部售價85元，南部售價80元。

開心果可可售價：北部、中部、東部售價85元，南部售價80元。

開心果芝芝單點加購價：35元。

開心果脆脆單點加購價：10元。

不販售門市：麻古新竹園區F12P1門市、F12P7商場門市。





麻古茶坊Uber Eats 買一送一

活動時間：2026年9月18日–9月20日。

優惠品項：於Uber Eats點購麻古茶坊「蕎麥綠寶石」即可享有買一送一優惠。

脆友推薦黃金比例：一分糖、微冰





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