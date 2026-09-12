嘉義文青夜遊玩法！嘉義「森林夜遊」3大主題路線，走進嘉義老屋、藝術裝置玩嘉義

嘉義文青夜遊玩法！嘉義「森林夜遊」9/11至9/225登場，編輯鄭亦庭表示：3大主題路線玩嘉義。

嘉義文青夜遊玩法！由嘉義在地創意團隊「諸羅設計塾」發起的《森林夜遊 Moonlit Woods》即將於9月11日至9月25日登場，2026年以「燈火迴響」為主題，延續對嘉義地方脈絡的探索，讓地方故事與當代藝術相互映照，活動規劃三大主題路線，帶來5組裝置、4組表演、2組工作坊，以及3場主題漫遊，帶大家夜遊嘉義。



▲嘉義文青夜遊玩法！嘉義《森林夜遊》9月11日起登場，3大主題路線夜遊嘉義。（圖片提供／諸羅設計塾，平面攝影／蘇玟羽）



▲2026年嘉義夜遊以「燈火迴響」為主題，規劃三大路線、5組裝置與4組表演帶大家探索嘉義。(圖片為2025年活動，圖片提供／諸羅設計塾，平面攝影／蘇玟羽)





嘉義森林夜遊3大主題路線

▲2026嘉義森林夜遊打造「手中有光」、「家中有光」與「城中有光」三大主題路線。(圖片為2025年活動，圖片提供／諸羅設計塾，平面攝影／蘇玟羽)





嘉義森林夜遊活動路線一

▲嘉義森林夜遊路線一！城中有光回望嘉義作為木都的歷程，參加工作坊還能製作廟埕燈籠。(圖片為2025年活動，圖片提供／諸羅設計塾，平面攝影／蘇玟羽)





嘉義森林夜遊活動路線二

▲嘉義森林夜遊路線三！手中有光邀請創作者以嘉義產業空間為創作主軸。(圖片為2025年活動，圖片提供／諸羅設計塾，平面攝影／蘇玟羽)





嘉義森林夜遊活動路線三

▲嘉義森林夜遊路線二！家中有光以在地住家與家族敘事為創作，帶大家認識老屋故事。(圖片為2025年活動，圖片提供／諸羅設計塾，平面攝影／蘇玟羽)





完成任務免費拿小物

▲嘉義《森林夜遊》活動串聯18間在地店家，完成指定任務免費獲得森林夜遊顯影書卡、香氛顯影體驗。





2026森林夜遊「燈火迴響」 活動資訊

2026台北展覽、台北快閃店推薦清單

今年《森林夜遊》以燈火迴響為題，邀請藝術家以舊城區為創作田野，挖掘在地故事，並以「城市是森林」為想像，透過老屋、創作與人的連結探索創意，規劃3大主題路線，包括「手中有光」探索在地老店手藝、「家中有光」打開私人住宅窺見家族記憶、「城中有光」辨識木都紋理，透過動靜態創作讓光充滿嘉義夜晚。「城中有光」路線回望嘉義作為木都的歷程，諸羅設計塾帶來共創裝置《嘉式生活模擬器》，將建築圖紙轉化為大家可以自由選取、拼貼的元素，讓大家拼出專屬「嘉式生活配方」，而馬來西亞創作者楊健生打造裝置《建築皮層-屋瓦》，以馬達驅動連珠摩擦老屋瓦片發聲；張晏慈帶來互動演出《夜間召喚術-噴水池篇》，讓大家吹奏夜鳴笛與夜鷹共鳴，此外，《木都的記憶燈籠– 光影森林共創工作坊》藉由漫遊嘉義街巷觀察木造建築，帶參加者製作成點亮廟埕的燈籠。「家中有光」以在地住家與家族敘事為創作，許志綱作品《家庭相簿》從葉天祐律師宅記憶出發，對影像進行疊加與刮除，使照片成為記憶持續變動的痕跡，劉濬磊作品《地上太陽》於蘭井街楊家木屋，將空襲歷史錄像投射至轟炸機鏡面並播放口述音軌；林修瑜表演《從前這裡有座城堡》則於歇業的滎陽小兒科展出，重新召喚老屋故事記憶。「手中有光」以嘉義產業空間為創作主軸，靖傑《在呼吸與黯光之間》於 coffee PANTRY展出，以蘇聯時期「X光片黑膠唱片」為題材，將烏克麗麗轉化為人體器官呈現醫療理性與療癒溫度，協槓青年創作體戲劇《如果房子會寫筆記》於林信義診所透過小丑、物件欲身體表演穿梭不同樓層，觀看房子如何承載醫療需求、家族生活；胡椒工作室則在慈龍寺帶領《如果十年:煙燻嘉義》工作坊，透過集體煙燻與信件對話探索城市改變的痕跡。嘉義《森林夜遊》開幕遊行「星火行動」將在9/11與嘉義城隍夜巡同天登場，帶大家開啟活動序幕，9/19「滿城月光」將集結最完整的展演作品，並推出套票讓大家一次解鎖，主題漫遊邀請三位專業背景不同的引路人，帶大家走進嘉義，《森林夜遊》更與調香工作室goodnight:LAB合作，串聯18間在地店家，推出「城市氣味顯影」體驗活動，只要完成指定任務，就能免費獲得限定森林夜遊顯影書卡、香氛顯影體驗，活動期間內裝置都免費開放參觀，部分演出與工作坊需事先報名，想要參加的粉絲們記得先到活動粉絲團查看。活動時間：9/11 城隍夜巡-9/25 中秋月圓展演場域：林信義內兒科診所、滎陽小兒科(coffeePANTRY)、葉天祐律師、天空之鏡、蘭井街楊家木屋、安和街陳宅、慈龍寺、嘉義仁武宮、諸羅設計塾、大長新百貨行

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