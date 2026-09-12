印尼咖啡獨角獸插旗新竹巨城！綠豆沙拿鐵登場、限時買一送一

來自印尼的餐飲獨角獸 Kenangan Coffee 凱娜克咖啡全台第 4 間門市「新竹巨城時光店」於 9 月 14 日試營運、9 月 16 日盛大開幕！同步推出「綠莎莎拿鐵」、「生椰抹茶綠莎莎」與「西班牙拿鐵」新品。資深編輯李維唐表示：「品牌的台味綠豆沙拿鐵與煉乳香氣西班牙拿鐵話題十足，搭配開幕升級與買一送一優惠，勢必引爆新竹咖啡打卡熱潮。」

走進新竹 Big City 遠東巨城購物中心 4 樓，空氣中飄散著深焙咖啡豆與溫潤奶香交織的溫暖氣息。來自印尼、全球店家數突破 1,000 間的咖啡獨角獸品牌 Kenangan Coffee 凱娜克咖啡，正式插旗素有台灣矽谷之稱的新竹，打造全新新竹巨城時光店。寬敞簡約的店面空間設計，呈現出優雅俐落的生活質感，讓人在忙碌的購物或工作之餘，能夠停下腳步享受一杯極致醇厚的咖啡時光。



▲Kenangan Coffee 推出全新季節限定「綠莎莎拿鐵」與「生椰抹茶綠莎莎」，將傳統綠豆沙牛奶巧妙融入義式濃縮咖啡與優雅抹茶，打造兼具綿密沙沙感與清爽層次的夏日特調飲品。圖／Kenangan Coffee提供；窩客島編輯李維唐整理

新竹巨城限時買一送一，全品項升級優惠連發

為了慶祝全台第 4 間門市落腳新竹，Kenangan Coffee 凱娜克咖啡特別獻上滿滿的開幕誠意。於 9 月 14 日搶先開啟試營運，並於 9 月 16 日盛大開幕。開幕首 3 日 9 月 16 日至 9 月 18 日推出全品項購買大杯免費升級特大杯優惠，讓咖啡愛好者一次喝得滿足。緊接著 9 月 19 日至 9 月 20 日更祭出指定品項同品項 XL 尺寸買一送一驚喜，包含品牌經典的凱娜克拿鐵、白茉輕雪拿鐵、叩叩娜鐵、蜜桃 P 美式以及胭脂春輕乳茶等人氣飲品皆在優惠行列。全台其他分店亦同步推出大杯免費升級特大杯活動，讓全台咖啡迷一起感受這股熱帶咖啡浪潮。



▲來自印尼的餐飲獨角獸 Kenangan Coffee 凱娜克咖啡全台第 4 間門市「新竹巨城時光店」正式進駐 Big City 遠東巨城購物中心 4 樓，以簡約俐落的現代店裝風格搶攻新竹咖啡控的視覺與味蕾。圖／Kenangan Coffee提供；窩客島編輯李維唐整理

綠豆沙碰撞義式濃縮，台味綠莎莎拿鐵翻轉古早味

本次開幕亮點莫過於全台同步登場的限定新品。研發團隊精心挑選代表科技風城意象的綠色作為視覺靈感，將台灣傳統古早味綠豆沙進行當代精緻詮釋。「綠莎莎拿鐵」選用質地細緻綿密的綠豆沙牛奶作為基底，注入帶有些微苦韻與濃純香氣的義式濃縮咖啡，入口綿密滑順，舌尖能感受到細微的沙沙顆粒感，將傳統古早味轉化為極具現代感的輕盈拿鐵。另一款「生椰抹茶綠莎莎」則翻轉海外爆紅的生椰抹茶，將日本抹茶的優雅茶韻、熱帶生椰乳的清爽甘甜與綠豆沙的自然豆香美妙結合，交織出豐富且具個性層次的精緻風味。

引領下波咖啡潮流，西班牙拿鐵醇厚甜香登場

除了綠豆沙系列，繼髒髒拿鐵與澳白咖啡之後，Kenangan Coffee 凱娜克咖啡全台分店同步推出引領下一波時尚飲品風潮的「西班牙拿鐵」。嚴選深焙濃縮咖啡與滑順鮮奶，特別融入質地濃郁的西班牙煉乳，濃醇咖啡香氣與濃郁乳香在口中完美融合。相較於常見的越南咖啡，西班牙拿鐵展現出更為柔順綿密且甜而不膩的精緻質感，呈現令人沉醉的異國風貌，成為日常生活中不可或缺的質感陪伴。



▲全台門市同步登場的全新話題飲品「西班牙拿鐵」（左）與「綠莎莎拿鐵」（右），以深焙濃縮咖啡搭配西班牙煉乳的香醇甜香，以及綠豆沙與濃縮咖啡交織的獨特台味，展現多元精緻的咖啡新風貌。圖／Kenangan Coffee提供；窩客島編輯李維唐整理





新竹巨城時光店 開幕全品項升級優惠

活動時間：9月16日（三）～9月18日（五）

活動內容：

全品項買大杯免費升級特大杯（不限會員）

適用店家：Kenangan COFFEE 凱娜克咖啡 新竹巨城時光

地址：新竹市東區中央路229號4樓（Big City遠東巨城購物中心）

綠莎莎系列上市 會員新品折價券

活動時間：9月16日（三）起，使用期限至10/18(日)止

活動內容：

綠莎莎系列上市，會員享新品折價券NT$29×兩張

適用門市：Kenangan COFFEE 凱娜克咖啡 全台門市

新竹巨城時光店 同品項 XL 買一送一

活動時間：9月19日（六）～9月20日（日）

活動內容（含優惠細節）：

同品項 XL 買一送一（不限會員）

指定品項：凱娜克拿鐵、白茉輕雪拿鐵、叩叩娜鐵、蜜桃P美式、胭脂春輕乳茶

適用店家：Kenangan COFFEE 凱娜克咖啡 新竹巨城時光

地址：新竹市東區中央路229號4樓（Big City遠東巨城購物中心）

他店同步歡慶優惠

活動時間：9月16日（三）～9月20日（日）

活動內容（含優惠細節）：

全品項買大杯免費升級特大杯（不限會員）

適用店家：Kenangan COFFEE 凱娜克咖啡（新光A11時光店、中壢站前時光店、新光桃站時光店）

新光A11時光店：台北市信義區松壽路11號2樓（新光三越 台北信義新天地A11空橋處）

中壢站前時光店：桃園市中壢區石頭里中正路1號

新光桃站時光店：桃園市桃園區中正路19號B1（新光三越 桃園站前店）





咖啡控注意，全台人氣開幕資訊與獨家好康不容錯過，馬上接著看

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