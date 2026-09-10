新莊人等等我！萬豪集團「新北炎洲喜來登酒店」插旗副都心，高空酒廊與景觀泳池搶先看

新莊副都心天際線即將煥然一新！炎洲集團攜手萬豪國際集團打造樓高20層的「新北炎洲喜來登酒店」，預計於2027年正式亮相，全館規劃146間客房並導入全台首間「&More by Sheraton」咖啡廳與高空行政酒廊。資深編輯 李維唐 表示：「新北炎洲喜來登結合萬豪品質與複合式餐飲空間，為新莊副都心帶來國際級的住宿與頂級餐飲選擇。」

晨光透過高聳建築折射出耀眼光芒，新莊副都心天際線正迎來令人期待的優雅蛻變。炎洲集團攜手全球最大酒店連鎖集團萬豪國際集團，於新莊精華地段重磅引進經典高級酒店品牌「喜來登飯店與度假村」，聯手打造樓高20層的全新國際級地標「新北炎洲喜來登酒店」，並預計於2027年正式亮眼登場。結合高端商務、奢華度假與在地生活樞紐的多重角色，為追求生活品質的現代旅人構築一處兼具品味與溫度的奢華新棲所。

▲炎洲集團攜手萬豪國際集團，於新莊副都心精華地段引進「喜來登飯店與度假村」品牌，打造樓高20層的新北炎洲喜來登酒店，預計2027年正式亮相。圖／新北炎洲喜來登酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



質感生活提案，146間沈浸式光影客房

步入5樓至20樓的客房區域，極致的私密與放鬆感油然而生。新北炎洲喜來登酒店共規劃146間客房，涵蓋標準客房、雅緻客房、豪華客房與6間高樓層行政套房等4款房型。室內設計以當代簡約為基調，巧妙運用淺色線條與多元質感材質區塊，疊加出豐富的空間視覺層次。全幅落地窗將新莊副都心的繁華城景完整攬入眼中，迎來滿室柔和自然光。每間房內皆配備席夢思頂級舒眠床墊、55吋液晶電視與UCC膠囊咖啡機。衛浴空間採乾濕分離設計，均配置獨立浴缸、TOTO免治馬桶與寬敞淋浴空間，讓人在晨昏洗沐間輕鬆釋放疲憊，重拾滿滿活力。

▲客房以當代簡約為設計基調，巧妙運用淺色線條與多元材質區塊堆疊層次，全房型配有席夢思頂級舒眠床墊、55吋液晶電視與UCC膠囊咖啡機。圖／新北炎洲喜來登酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

▲套房擁有寬敞的客廳與衛浴區域，配置獨立浴缸、TOTO免治馬桶與寬敞淋浴空間，為旅人帶來極致舒心的洗沐與放鬆體驗。圖／新北炎洲喜來登酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

複合式奢華享受，百坪專屬會館與高空行政酒廊

極致的放鬆體驗延伸至酒店3樓，百坪規模的專屬會館包含設施完善的24小時健身中心、紓壓三溫暖與戶外景觀游泳池。旅人在暢游之餘，更能居高臨下飽覽城市風光。考量周邊住宅區的家庭需求，3樓更精心打造結合熱氣球美學與安全設施的兒童遊戲室，成為親子共度的歡樂秘境。而位於20樓最高樓層的行政酒廊，則是專為行政樓層賓客與萬豪高卡會員設計的私密社交空間，提供免費精緻早餐、全天候茶點與特調飲品，未來也將設有專屬辦理入住櫃台。此外，酒店設有3間配備先進影音系統的多功能會議空間，由專業宴會團隊提供一站式尊榮服務，流暢對接各類高規格商務需求。

▲三樓公共空間設有專為家庭旅客打造的兒童遊戲室，結合熱氣球美學與安全遊樂設施，提供溫馨的親子共遊環境。圖／新北炎洲喜來登酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

▲三樓會館配備完善的24小時健身中心，提供寬敞明亮的運動空間與多元健身器材。圖／新北炎洲喜來登酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

全台首間全新餐飲品牌，開啟質感極致味蕾時光

餐飲空間更是此次亮點之一，酒店1樓大廳引進喜來登全新餐飲品牌「&More by Sheraton」，打造全台首間「&More」咖啡廳。該品牌以「以及更多」為靈感，將大廳酒吧重塑為連結在地社群與國際商務旅客的全天候樞紐，提供48席座位，營業時間從早晨06:30至夜晚23:00，輕鬆無縫切換咖啡廳與酒吧風情。位於2樓的「Daily Social食光餐廳」則提供196席座位，設計靈感汲取自熱鬧的美食市場，早晨提供自助式客房早餐，午晚餐則以無國界的多元料理風格結合台灣在地飲食文化，推出Semi-Buffet半自助式餐點。餐檯劃分為窯烤、熱菜、冷盤、日料、甜點與酒水飲品等6大區域，呈現充滿驚喜的舌尖饗宴。

▲一樓大廳打造全台首間「&More by Sheraton」咖啡廳，解構重塑大廳酒吧，成為連結商務旅客與在地社群的全天候樞紐。圖／新北炎洲喜來登酒店提供；窩客島編輯李維唐整理









新北炎洲喜來登酒店 籌備亮相

活動時間：預計2027年開幕

亮點搶先看：

萬豪國際集團旗下經典高級品牌「喜來登飯店與度假村」插旗新莊副都心

全館規劃146間客房（標準客房、雅緻客房、豪華客房與6間高樓層行政套房），配備席夢思頂級舒眠床墊、55吋液晶電視、UCC膠囊咖啡機、乾濕分離衛浴（配置獨立浴缸與TOTO免治馬桶）

引進全台首間喜來登全新餐飲品牌「&More by Sheraton」咖啡廳，位於1樓大廳（48席座位，營業時間06:30 AM - 11:00 PM）

2樓設有「Daily Social食光餐廳」全日餐廳（196席座位），早晨提供自助式客房早餐，午晚餐提供Semi-Buffet半自助式餐點，劃分6大餐檯區域（窯烤、熱菜、冷盤、日料、甜點、酒水飲品）

3樓打造百坪會館，包含24小時健身中心、戶外景觀游泳池（07:00 AM - 09:00 PM）、三溫暖（07:00 AM - 09:00 PM）與結合熱氣球美學的兒童遊戲室（07:00 AM - 09:00 PM）

3樓設有3間複合坪數、配置先進影音系統的多功能會議空間

20樓最高樓層設有行政酒廊（50席座位，營業時間07:00 AM - 10:00 PM），專為行政樓層賓客與萬豪高卡會員提供免費精緻早餐、全天候茶點、特調飲品及專屬辦理入住櫃台

新北炎洲喜來登酒店（Sheraton New Taipei Xinzhuang）

地址：新北市新莊區中央路80號





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