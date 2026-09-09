GD小雛菊麥當勞超狂聯名！台灣9/21公布GD聯名餐、周邊資訊，就算夜排也要搶

編輯 鄭雅之 表示：麥當勞真的太會了！GD聯名周邊我要搶～

GD麥當勞夢幻聯名夜排也要搶到！風靡全世界的韓國頂流GD權志龍，近年以個人品牌「PEACEMINUSONE」的經典小雛菊圖騰襲捲時尚圈，每次跨界聯名都引爆搶購潮，今日韓國、香港與台灣麥當勞無預警釋出13秒預告，連GD本人也親自轉發，瞬間在各大社群掀起超高討論度，這次世紀級夢幻連動，不僅韓國搶先登場，台灣麥當勞也同步預告，除了亞洲限定的「韓式辣醬奶油漢堡」外，還有滿滿小雛菊圖騰的限定潮流周邊，台灣GD粉這次完全不用羨慕國外或找代購，在台灣就能輕鬆搶購。



▲麥當勞無預警釋出最新預告，宣佈將與GD潮牌PEACEMINUSONE展開世紀跨界聯名。





韓式辣醬奶油漢堡台灣也有

這次餐點最大的亮點莫過於韓國團隊精心特調的「韓式辣醬奶油漢堡」，香濃奶油融合微辣韓式醬汁，預計韓國將於9月17日率先開賣，並陸續在亞洲13區開賣。GD本人更在個人社群曬出手拿「韓式辣醬奶油漢堡」的超萌形象照。而台灣麥當勞則是將於9月21日公開台灣麥當勞GD聯名款販售細節。



▲GD親自驚喜曝光官方宣傳照，搶先展示聯名新品「韓式辣醬奶油漢堡」。





小雛菊限量周邊引發搶購潮

除了亞洲限定「韓式辣醬奶油漢堡」，這次最受關注的莫過於9月底即將登場的GD麥當勞限定周邊商品，雖然目前麥當勞官方對於周邊品項細節口風極緊，但光是結合標誌性的缺一片花瓣「小雛菊」圖騰，就已經讓GD粉蓄勢待發，想把整套周邊抱回家的朋友一定要鎖定最新情報，準備開賣首日準時衝門市搶購。



▲GD於個人IG限時動態曬出超萌凱蒂貓濾鏡圖案，手拿麥當勞聯名新品漢堡引爆粉絲熱議。





GD麥當勞聯名 活動資訊

韓國開賣日期：2026年9月17日率先上市

台灣資訊公布：台灣麥當勞預計於2026年9月21日公開相關活動詳情

聯名餐點特色：韓國團隊研發獨家韓式辣醬奶油風味漢堡

限量周邊活動：預計9月底陸續推出聯名潮流限定周邊商品

強強聯名話題要看！

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