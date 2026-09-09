迪士尼《怪獸電力公司》主題園區來了！全球首座懸掛式雲霄飛車重現「傳送門倉庫」經典場景

編輯王瀅瀅表示，身為皮克斯電影的忠實粉絲，這個園區不朝聖說不過去吧！

還記得當年靠小朋友尖叫聲發電、卻被小女孩「阿布」搞得天翻地覆的皮克斯動畫《怪獸電力公司》嗎？奧蘭多迪士尼世界（Walt Disney World）的迪士尼好萊塢影城正式宣布，將打造全球首座「怪獸電力公司主題園區」（Monstropolis 怪獸都市）！這次迪士尼不只把電影裡的經典街景搬進現實，更要帶領全球粉絲踏入由笑聲提供能源的奇妙世界，沉浸式體驗大眼仔與毛怪的怪獸日常生活。

▲皮克斯經典動畫《怪獸電力公司》主題園區即將登陸奧蘭多迪士尼世界，吸引全球粉絲高度關注。

重返怪獸都市！H.U.M.A.N. Day人類專屬狂歡節

這次主題園區的故事背景延續電影結尾，設定在怪獸都市成功轉型為「笑聲能源」之後的時代。為了打破過去怪獸對人類的恐懼與偏見，市府特別成立「人類關係部」，並隆重舉辦名為「H.U.M.A.N. Day」（人類了解怪獸很友善日）的慶典活動。遊客將以獲邀觀光客的身份踏上園區街道，親身感受怪獸與人類和平共處的溫馨氛圍，街頭各處更藏有許多新登場的怪獸居民與趣味細節，讓人彷彿置身於電影場景之中。

▲園區以「H.U.M.A.N. Day」為主題，打造人類與怪獸友好交流的歡樂慶典。

重現經典場面！全球首座「傳送門倉庫」懸掛式雲霄飛車

在遊樂設施方面，最受關注的莫過於迪士尼首座懸掛式雲霄飛車。設施完美還原電影經典高潮戲碼，載著乘客直接衝進怪獸電力公司最核心的「傳送門倉庫」。列車將在垂直升降系統的帶領下瞬間飆升，接著在懸掛成千上萬扇傳送門的龐大庫房裡穿梭飛馳，帶來極具臨場感的刺激體驗。

▲迪士尼首座懸掛式雲霄飛車將帶領乘客衝入巨大的「傳送門倉庫」，體驗極速飛馳的快感。

歡笑升級！大眼仔與毛怪登上環球劇院全新熱演

喜歡看秀的粉絲也絕對不能錯過園區內的全新室內演出。由原劇院改建而成的「環球劇院」將上演名為《Welcome to Monstropolis》的精彩節目，並由毛怪和大眼仔共同擔綱主持。原本毛怪規劃了一場溫馨交流展演，但野心勃勃的大眼仔卻暗中安排了一連串驚喜橋段，準備給現場的人類觀眾帶來連番爆笑。特別的是，迪士尼傳奇配樂家Randy Newman更為此劇創作了全新的主題曲，這也是他職涯中首度為迪士尼主題樂園親自譜曲。

▲環球劇院將推出全新表演《Welcome to Monstropolis》，由毛怪與大眼仔攜手主持。

走進大眼仔浪漫約會地！豪生餐廳重現八爪章魚主廚

享受完精采的設施與表演，園區內的餐飲體驗同樣充滿驚喜。電影中大眼仔與西莉亞約會的傳奇壽司店「豪生餐廳」將被完整還原，店內更設置了栩栩如生的動態電子機械章魚主廚，揮舞著多條觸手現場展現精湛廚藝。如果想來點輕鬆快餐，也可以造訪以怪獸大學熱門吉祥物為主題的「阿奇驚嚇豬披薩」，順道參訪隔壁的「怪獸大學校友俱樂部」，朝聖頂尖驚嚇專員的榮譽殿堂。

▲電影中的傳奇壽司店「豪生餐廳」實體還原，店內設有擬真的章魚主廚表演。

預計2027年分階段登場！雲霄飛車壓軸登場

這座集結了傳送門倉庫懸掛式雲霄飛車、豪生餐廳以及環球劇院的《怪獸電力公司》主題園區，預計將於2027年起在奧蘭多迪士尼世界分階段正式開放。第一階段將率先開放主要街區、主題餐廳與劇院演出，而大家引頸期盼的雲霄飛車則會在後續階段壓軸登場，粉絲們不妨現在就開始規劃未來的迪士尼奇幻之旅吧！

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