玩具迷失心瘋！哈根達斯迪士尼《玩具總動員5》限定冰淇淋月餅，隨盒加贈角色玩偶吊飾盲盒。

今年電影《玩具總動員5》有著鋪天蓋地的宣傳與曝光，哈根達斯的中秋禮盒也來流行一波，推出「迪士尼皮克斯玩具總動員系列冰淇淋月餅」。精選五款招牌冰淇淋口味，搭配玩具總動員角色及吊飾盲盒，保證吸引玩具迷搶一波。

為了追上今夏最火熱的《玩具總動員5》電影趨勢，哈根達斯再出奇招，今年中秋特別重磅打造限定「迪士尼皮克斯玩具總動員系列冰淇淋月餅」，將大家最熟悉的皮克斯角色融入月餅設計中，不僅集結品牌人氣冰淇淋口味，提貨時還能獲得主題保冷袋，更隨盒加贈限量玩偶吊飾盲盒，為今年的中秋團聚增添濃濃的童趣驚喜與收藏樂趣。

▲哈根達斯今年中秋將大家最熟悉的皮克斯玩具總動員的角色融入月餅設計中。





人氣角色躍上冰淇淋月餅

哈根達斯本次推出的《玩具總動員 5》限定禮盒，將可愛的角色與精緻的中秋月餅相結合。外層以精細工藝呈現節慶奢華質感，內餡則嚴選哈根達斯最受歡迎的熱銷經典冰淇淋，帶來極致滑順、冰涼清甜的頂級享受。禮盒包含芒果&香草（大顆核心款）、草莓、夏威夷果仁、淇淋巧酥、藍莓等5款人氣冰淇淋口味，果香濃郁、奶香醇厚。

另外到門市提貨時特別附贈「玩具總動員主題輕便保冷袋」，不僅美觀質感滿分，更能隨時隨地為冰淇淋月餅維持最佳賞味溫度。

▲到門市提貨時特別附贈玩具總動員主題輕便保冷袋，讓大家愛不釋手。





限量加贈玩偶吊飾盲盒

除了來了冰淇淋月餅外，這款禮盒最讓玩具迷瘋狂的亮點就是隨盒加贈的限量「中秋玩偶吊飾盲盒」，吊飾收錄迪士尼皮克斯最受歡迎的胡迪、巴斯光年、三眼怪與叉奇等四大經典角色，採隨機贈送方式（每盒附贈乙隻），在提領月餅的瞬間帶來如抽卡般的驚喜與期待感，不只美味甜在心，更增添了親友間分享與蒐集的童趣對話。

▲迪士尼皮克斯最受歡迎的胡迪變身吊飾盲盒角色。

▲三眼怪也是許多人期待可以抽到的盲盒之一。



▲Ｑ版的巴斯光年圓滾滾的超可愛。



▲玩具總動員4就出現的角色叉奇，今年第五集依舊很受歡迎。





限量預購與商品資訊總整理

這款兼具極致美味、話題性與收藏價值的夢幻節慶獻禮採限量販售，送完為止，想要搶購的玩具迷們記得及早規劃吧！

商品名稱：哈根達斯「迪士尼皮克斯玩具總動員系列冰淇淋月餅禮盒」

商品內容：5 入裝冰淇淋月餅（芒果&香草、草莓、夏威夷果仁、淇淋巧酥、藍莓）

附贈好禮：玩具總動員主題輕便保冷袋乙個、限量中秋玩偶吊飾盲盒乙個（款式隨機：胡迪 / 巴斯光年 / 三眼怪 / 叉奇

商品售價：2,180 元

注意事項：玩偶吊飾盲盒於月餅提領期間隨盒供應，款式隨機，數量有限，贈完為止。





超可愛中秋禮盒

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