玩具迷失心瘋！哈根達斯迪士尼《玩具總動員5》限定冰淇淋月餅，隨盒加贈角色玩偶吊飾盲盒。

今年電影《玩具總動員5》有著鋪天蓋地的宣傳與曝光，哈根達斯的中秋禮盒也來流行一波，推出「迪士尼皮克斯玩具總動員系列冰淇淋月餅」。精選五款招牌冰淇淋口味，搭配玩具總動員角色及吊飾盲盒，保證吸引玩具迷搶一波。
為了追上今夏最火熱的《玩具總動員5》電影趨勢，哈根達斯再出奇招，今年中秋特別重磅打造限定「迪士尼皮克斯玩具總動員系列冰淇淋月餅」，將大家最熟悉的皮克斯角色融入月餅設計中，不僅集結品牌人氣冰淇淋口味，提貨時還能獲得主題保冷袋，更隨盒加贈限量玩偶吊飾盲盒，為今年的中秋團聚增添濃濃的童趣驚喜與收藏樂趣。
人氣角色躍上冰淇淋月餅
哈根達斯本次推出的《玩具總動員 5》限定禮盒，將可愛的角色與精緻的中秋月餅相結合。外層以精細工藝呈現節慶奢華質感，內餡則嚴選哈根達斯最受歡迎的熱銷經典冰淇淋，帶來極致滑順、冰涼清甜的頂級享受。禮盒包含芒果&香草（大顆核心款）、草莓、夏威夷果仁、淇淋巧酥、藍莓等5款人氣冰淇淋口味，果香濃郁、奶香醇厚。
另外到門市提貨時特別附贈「玩具總動員主題輕便保冷袋」，不僅美觀質感滿分，更能隨時隨地為冰淇淋月餅維持最佳賞味溫度。
限量加贈玩偶吊飾盲盒
除了來了冰淇淋月餅外，這款禮盒最讓玩具迷瘋狂的亮點就是隨盒加贈的限量「中秋玩偶吊飾盲盒」，吊飾收錄迪士尼皮克斯最受歡迎的胡迪、巴斯光年、三眼怪與叉奇等四大經典角色，採隨機贈送方式（每盒附贈乙隻），在提領月餅的瞬間帶來如抽卡般的驚喜與期待感，不只美味甜在心，更增添了親友間分享與蒐集的童趣對話。
限量預購與商品資訊總整理
這款兼具極致美味、話題性與收藏價值的夢幻節慶獻禮採限量販售，送完為止，想要搶購的玩具迷們記得及早規劃吧！
- 商品名稱：哈根達斯「迪士尼皮克斯玩具總動員系列冰淇淋月餅禮盒」
- 商品內容：5 入裝冰淇淋月餅（芒果&香草、草莓、夏威夷果仁、淇淋巧酥、藍莓）
- 附贈好禮：玩具總動員主題輕便保冷袋乙個、限量中秋玩偶吊飾盲盒乙個（款式隨機：胡迪 / 巴斯光年 / 三眼怪 / 叉奇
- 商品售價：2,180 元
注意事項：玩偶吊飾盲盒於月餅提領期間隨盒供應，款式隨機，數量有限，贈完為止。
超可愛中秋禮盒
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