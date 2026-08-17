百年老店不老派！犁記中秋禮盒搭配插畫童趣包裝，搶攻文青的心。

今年犁記大玩童心。印象中犁記是百年老字號漢餅品牌，招牌綠豆椪、蛋黃酥、咖哩酥等都相當有名，今年為了讓品牌更有活力，搭配插畫家在禮盒包裝加入充滿童趣的插畫，經典口味與活力包裝，發揮出最大的創造力和藝術感。

中秋佳節總要來點節慶儀式感，老字號餅店「犁記」傳承多年的經典漢餅，今年中秋再度以招牌綠豆椪、蛋黃酥與咖哩酥推出中秋禮盒。但這一次在外包裝上讓人眼睛一亮，結合優雅花卉與可愛童趣插畫，為傳統漢餅注入滿滿的現代質感，百年老店的玩傳統滋味與新穎包裝打造出最不一樣的中秋味。

▲老字號餅店犁記今年中秋在外包裝上讓人眼睛一亮，結合優雅花卉與可愛童趣插畫。





綠豆椪、蛋黃酥與咖哩酥一次品嚐

講到犁記，大家最念念不忘的就是絕妙的製餅工藝與極致口感，今年中秋系列禮盒同樣集結了多款人氣明星商品，讓大家能在月圓時刻一飽口福。

招牌綠豆椪

綠豆椪絕對是經典中的經典，嚴選特級綠豆經過繁複工序揉煮成細緻綿密的綠豆沙內餡，搭配層層鬆軟的特製餅皮，入口即化、甜而不膩，完美展現百年老店的紮實功夫。

經典蛋黃酥

金黃酥脆的餅皮包裹溫潤豆沙與嚴選鹹蛋黃，一口咬下鹹甜交融、香氣四溢，每一口都吃得出老字號的頂級品質。

特色咖哩酥

除了綠豆椪與蛋黃酥外，也別忘了還有香氣濃郁的咖哩酥，多樣化的口味滿足每個人不同的偏愛與喜好

▲犁記今年中秋禮盒有這些口味的漢餅在其中，因不同的禮盒有不同的組合。





古典花卉遇上童趣繪本質感大爆棚

除了舌尖上的美味外，犁記今年在禮盒包裝設計上同樣用心十足，推出以花卉與童趣插畫兩大主題的多款風格禮盒，滿足多種送禮情境。

古典典雅風

以牡丹及經典紅金配色為主視覺，展現氣派、高雅的東方美學，更有老字號的點文化感，非常適合商務贈送或長輩祝賀。

童趣插畫風

邀請插畫家合作，將小兔、企鵝等可愛動物元素和月亮融入盒面設計，活潑溫馨的色彩讓傳統禮盒瞬間變得年輕有活力，是深受年輕族群與家庭喜愛。

▲犁記今年在禮盒包裝設計用心十足，推出以花卉與童趣插畫兩大主題的多款風格禮盒。





訂購資訊總整理

每逢中秋前夕，犁記的禮盒總是一盒難求。若想要確保能在佳節前順利拿到這份經典美味，別忘了提早訂購。

禮盒種類與價格

幸運鳥禮盒810元：經典綠豆椪、綠豆小月餅、綠豆蛋黃酥、酥皮紅豆蛋黃酥，共10入。

皆大歡喜禮630元：經典綠豆椪、綠豆小月餅、綠豆蛋黃酥、酥皮紅豆蛋黃酥，共8入。

平安禮盒650元：綠豆小月餅、棗泥松子酥、綠豆蛋黃酥、酥皮紅豆蛋黃酥，共9入。

事事如意禮盒810元：綠豆小月餅、綠豆蛋黃酥、酥皮紅豆蛋黃酥、香芋酥，共12入。

訂購網站

▲平安禮盒（左）/精選綠豆小月餅、棗泥松子酥、綠豆蛋黃酥及酥皮紅豆蛋黃酥，口味豐富。事事如意禮盒（右）/綠豆小月餅、綠豆蛋黃酥、酥皮紅豆蛋黃酥及香芋酥四款人氣糕餅，以事事如意、萬事順遂為祝福意涵。

▲幸運鳥禮盒（左）/以藝術聯名為特色，集結綠豆椪、綠豆蛋黃酥、酥皮紅豆蛋黃酥及綠豆小月餅四款糕餅。皆大歡喜禮盒（右）/四款招牌糕餅，兼顧經典口味與分享需求，是許多老顧客年年指定回購的熱門禮盒。





2026中秋創意禮盒

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