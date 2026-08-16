從拆卡迷弟變品牌大使！邊佑錫代言「寶可夢卡牌」堪稱追星成功典範，網敲碗推男神限定卡。

跟自己的最愛一起工作會不會太快樂！編輯王瀅瀅表示，這絕對是最成功的追星典範之一！

憑藉韓劇《背著善宰跑》風靡全亞洲的南韓大勢演員邊佑錫，近幾年可說是各種代言接到手軟。而近日，邊男神更無預警給了大家一個全新驚喜！韓國寶可夢公司正式宣佈選定邊佑錫為「Pokémon Card Game」全新品牌宣傳大使，消息一出立刻在社群引發熱烈討論。各大平台紛紛被這波消息洗版，不少粉絲與網友興奮留言分享「居然是邊邊，錢包真的要守不住了啦」，另外也有死忠粉絲感到欣慰表示「我的偶像終於與他的偶像合作了！」

▲演員邊佑錫憑藉熱門韓劇爆紅後人氣居高不下，近日獲邀擔任韓國寶可夢卡牌全新品牌大使。

從開箱拆卡到品牌代言，夢幻鐵粉解鎖追星最高境界

其實邊佑錫私下本來就是資深的寶可夢卡牌玩家，過去不只曾在直播中當場興奮開箱拆卡包，更曾透露過自己最喜歡的角色就是「夢幻」。這次能從單純開箱玩卡的忠實粉絲，直接晉升為品牌官方代言人，連韓國媒體與網友都忍不住笑稱，這完全是「성덕」的最高境界！（성덕聖德，意指成功追星的粉絲）。從自掏腰包買卡包到站上官方宣傳舞台，與最心愛的品牌一起工作，這場美夢成真的代言過程，也讓粉絲直呼太勵志。

▲邊佑錫私下曾在直播中開心拆寶可夢卡包，並透露過自己最喜歡的角色就是夢幻。

天選代言人加持！卡牌對戰不只是小孩子的專利

在官方首波釋出的品牌影片中，邊佑錫換上一身俐落黑色西裝，身旁飄浮著精美卡牌，視覺效果十足。廣告中邊佑錫化身為帶領孩子們闖蕩卡牌世界的大哥哥，並巧妙地呈現出卡牌對戰的生活感，傳遞玩卡牌可不只是消遣娛樂，過程中還得冷靜計算數字、靈活應對各種對戰變數，無形中鍛鍊了邏輯與應變思維，也翻轉了「卡牌只是小孩子玩具」的刻板印象，讓不同年齡層都能輕鬆享受對戰樂趣。

▲邊佑錫在宣傳影片中身穿俐落黑色西裝帥氣亮相，展現宛如時尚大片般的精緻視覺。

隨著宣傳影片陸續公開，邊佑錫的超高顏值與極具親和力的形象讓無數粉絲眼睛一亮。除了在社群上反復觀看廣告影片外，廣大粉絲與卡牌收藏家們更集體在網路上敲碗推出「邊佑錫限定卡」。但無論如何，這波網路好評如潮的反應無疑證明了，寶可夢這次真的超會選代言人！









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