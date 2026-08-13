宜蘭親子渡假首選「綠舞中秋住房專案」12歲以下免費住！早鳥再送下午茶與日式小火鍋。

秋意漸濃，宜蘭綠舞飯店推出「月下小旅行」中秋住房專案，祭出12歲以下免費住與早鳥旺日不加價等高CP值好康。美食旅遊資深編輯李維唐表示，這次專案巧妙結合日式庭園體驗與在地金棗糕點，能同時滿足親子同樂與佳節送禮需求，是中秋連假不容錯過的宜蘭渡假首選。

每到秋意漸濃、月圓人團圓的中秋季節，正是安排一趟放鬆身心的小旅行、陪伴家人共享溫馨時光的好時機。深受親子與度假族群喜愛的宜蘭綠舞國際觀光飯店，即日起至9月30日推出「月下小旅行」住房專案，把悠閒的住宿時光與園區熱門體驗、療癒下午茶巧妙串聯。最吸引人的是，每房能免費招待一位未滿12歲孩童入住，讓爸爸媽媽輕鬆打造全家人的美好假期。只要在8月31日前提前預訂並於9月30日前入住，還能獨享早鳥好禮，包含週一至週四旺日入住免收加價，平日與旺日入住送黑RURU CAFE下午茶，如果安排三天兩夜深度遊，飯店更額外加碼贈送日式味噌小火鍋午餐，讓這趟蘭陽之旅更添豐盛美味。

▲宜蘭綠舞飯店推出「月下小旅行」中秋專案，享12歲以下孩童免費住。8/31前預訂再享早鳥好康：週一至週四旺日不加價、平日旺日送黑RURU CAFE下午茶，三天兩夜加碼送日式小火鍋。 圖／綠舞國際觀光飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



景觀客房搭配多元體驗，自由調配最放鬆的假期節奏

想要開窗就擁抱蘭陽平原的美景，首推能夠遠眺龜山島並飽覽田園風光的「玥雙人房」，每房6290元起。若是三五好友相聚或是帶著長輩、孩子一同出遊，空間寬敞的「嵐四人房」則是絕佳選擇，每房8990元起，輕鬆滿足不同旅客的渡假需求。入住期間除了能親身體驗飛越湖面、俯瞰整座園區風光的卡比巴拉躍湖號滑索外，還能依據喜好選擇熱門活動四選一，不管是換上日式經典浴衣漫步在漫漫庭園中、造訪人氣黑RURU CAFÉ享用雙人下午茶並與可愛的笑笑羊近距離互動、前往擼LALA Sweets品嚐精緻茶點感受貓咪圍繞的療癒時光，還是選擇在Sasa Play灑畫自由揮灑色彩與創意，都能隨心調配專屬於自己的假期步調。

▲房型首推可遠眺龜山島與平原風光的「玥雙人房」，每房6290元起；家族親友同遊推薦「嵐四人房」，每房8990元起，輕鬆滿足不同旅客的渡假需求。 圖／綠舞國際觀光飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

教師節與縣民限定好康，體驗化身嫦娥飛向月宮

除了住房優惠外，園區在整個9月份也準備了滿滿的佳節驚喜。從9月1日至9月30日止，辛苦的老師們只要出示識別證件，就能以250元優待票入園並獲贈牧草一把，購買卡比巴拉冒險套票還可享有第二套85折優惠，親自感受體驗化身嫦娥飛向月宮的刺激快感。中秋當月壽星與教師至遊客中心，更能享有柚子茶買一送一的貼心好康。此外，在9月25日至9月28日中秋連假期間，園區特別為宜蘭在地鄉親送上專屬福利，純遊園門票只需150元，非常適合在地朋友帶家人一起走進園區漫步，度過悠閒的佳節時光。

▲全長85公尺的「卡比巴拉躍湖號」滑索可俯瞰日式園區與湖光山色。9/1至9/30購買「卡比巴拉冒險套票」即享第二套85折優惠。 圖／綠舞國際觀光飯店提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲9月教師憑證享250元優待票與牧草一把，壽星與教師享柚子茶買一送一。9/25至9/28連假期間宜蘭縣民純遊園只需150元。 圖／綠舞國際觀光飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

職人手藝融和在地風味，將蘭陽酸甜記憶揉進金棗酥

佳節臨近，少不了送上誠意滿滿的伴手禮。飯店今年特別推出宜蘭藏味系列NO.2經典金棗酥禮盒，每盒10入售價880元，於8月17日起開賣。這款糕點嚴選宜蘭在地新鮮金棗，透過職人細火慢熬出濃郁的酸甜果香，再巧妙揉合杜拜絲的細緻酥香，堆疊出豐富且具層次的口感。將蘭陽平原的在地風味融入傳統糕點中，不僅是親友送禮的優質選擇，也讓每一口品嚐都成為記住宜蘭的美好方式。

▲綠舞推出「經典金棗酥禮盒」每盒10入售價880元，8/17正式開賣。嚴選宜蘭金棗細火慢熬，揉合杜拜絲細緻酥香，以職人手藝融合在地風味。 圖／綠舞國際觀光飯店提供；窩客島編輯李維唐整理







綠舞國際觀光飯店「月下小旅行」中秋住房專案

活動時間：即日起至2026年9月30日（早鳥預訂至2026年8月31日止）

活動內容：

每房贈1位未滿12歲孩童免費入住（不佔床）。

房型選擇：「玥雙人房」每房6290元起、「嵐四人房」每房8990元起。

早鳥優惠：8/31前預訂，週一至週四旺日入住免加價；平日或旺日入住贈黑RURU CAFE下午茶；三天兩夜加碼贈日式味噌小火鍋午餐。

入住體驗：園區滑索體驗（卡比巴拉躍湖號）、活動四選一（經典浴衣體驗、黑RURU CAFE或擼LALA Sweets雙人下午茶、Sasa Play灑畫體驗）。

教師節與宜蘭縣民秋季特別優惠

活動時間：2026年9月1日至9月30日（縣民優惠為9月25日至9月28日）

活動內容：

教師優惠：憑識別證享250元優待票並贈牧草一把；購買卡比巴拉冒險套票享第二套85折。

縣民優惠：9/25至9/28連假期間，宜蘭縣民純遊園只需150元。

壽星與教師加碼：9月份壽星與教師至遊客中心享柚子茶買一送一。

宜蘭藏味系列NO.2經典金棗酥禮盒

活動時間：2026年8月17日起開賣

活動內容：嚴選宜蘭在地金棗細火慢熬，結合杜拜絲細緻酥香，每盒10入售價880元。





宜蘭綠舞國際觀光飯店

服務專線：03-9603-808

官方網站：www.dwsresort.com.tw









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