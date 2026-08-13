7-11爆紅甜點再+1！韓國延世大學聯名敲敲提拉米蘇生乳包，七夕沒買到會哭。

七夕超商甜點爆紅！資深編輯李維唐指出，韓國延世大學聯名敲敲可可提拉米蘇生乳包8月18日登陸全台7-ELEVEN，黑巧克力脆殼搭馬斯卡彭奶霜，儀式感拉滿。

浪漫的七夕佳節即將到來，空氣中彷彿隨之飄散著甜甜的氣息。對於許多甜點控來說，浪漫不一定需要繁複的安排，有時候一份別具心思的甜品就能點亮整個節日氛圍。深受廣大粉絲喜愛的韓國延世生乳包系列，這次特別跨界聯手知名甜點品牌HART TIRAMISU，推出令人驚豔的「敲敲可可提拉米蘇風味生乳包」，用別具一格的敲擊體驗，重新定義節日甜點的儀式感。

▲韓國延世大學與HART TIRAMISU聯名推出的「敲敲可可提拉米蘇風味生乳包」浪漫上市。圖／SUNFRIEND MOUTH提供；窩客島編輯李維唐整理



輕敲脆殼的奇幻樂趣，享受韓系甜點浪漫儀式

這款風靡韓國的甜點巧妙顛覆了傳統生乳包的想像，在外層裹上一層香濃黑巧克力脆殼。享用前拿起小匙輕輕敲開脆殼，伴隨著清脆的破裂聲，宛如打開一份精緻的節日禮物。這股敲擊的趣味感不僅充滿視覺與聽覺的張力，更將韓系甜點獨有的浪漫儀式感帶入生活，讓品嘗甜點的過程變成一場充滿驚喜的情感互動。

▲用小匙輕輕敲開香濃黑巧克力脆殼，即可享受酥脆外層與綿密內餡交織的豐富層次。圖／SUNFRIEND MOUTH提供；窩客島編輯李維唐整理

醇厚奶香與苦甜交織，堆疊出豐富細緻層次

隨著脆殼崩解，豐富的內餡隨之綻放。這款生乳包延續延世生乳包一貫的優質乳源，打造出極致濃郁的奶香基底。核心內餡則由香濃馬斯卡彭起司奶霜與醇厚咖啡奶霜完美交融，精準呈現經典提拉米蘇的風味精髓。微苦的黑巧克力外殼、沉穩的咖啡香氣與滑順奶香相互襯托，在口中化作甜而不膩且苦甜平衡的細緻滋味。

▲生乳包內餡完美融合馬斯卡彭起司奶霜與醇厚咖啡奶霜，呈現苦甜平衡的提拉米蘇風味。圖／SUNFRIEND MOUTH提供；窩客島編輯李維唐整理



走進超商邂逅甜蜜，七夕前夕浪漫登場

這份專屬於七夕的甜美體驗離生活並不遙遠，「敲敲可可提拉米蘇風味生乳包」將於2026年8月18日起在全台7-ELEVEN門市正式上市，單件售價135元。不管是想在七夕佳節與另一半共同分享這份「敲開甜蜜」的樂趣，或是想要在平凡的日子裡為自己安排一場奢華的下午茶時光，都能隨時走進巷口超商，將這份來自韓國的浪漫甜點帶回家。

▲「敲敲可可提拉米蘇風味生乳包」外層包覆黑巧克力脆殼，打造敲開享用的趣味儀式感。圖／SUNFRIEND MOUTH提供；窩客島編輯李維唐整理





韓國延世大學 × HART TIRAMISU 聯名「敲敲可可提拉米蘇風味生乳包」全台浪漫上市

上市時間：2026年8月18日起開賣

新品推薦：

引進韓國爆紅聯名甜點「敲敲可可提拉米蘇風味生乳包」，外層包覆香濃黑巧克力脆殼，打造敲開享用的趣味儀式感。

內餡融合優質乳源濃郁奶香、馬斯卡彭起司奶霜與醇厚咖啡奶霜，呈現苦甜平衡的提拉米蘇風味。

單件售價135元。

獨家限定：全台7-ELEVEN門市





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