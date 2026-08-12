8/12鬼門開怕卡到？命理師點名4生肖「這一個小時」防沖煞這樣做，另有4生肖財運開紅盤。

鬼門今晚就要開了！編輯王瀅瀅表示，以下八個生肖的朋友，請筆記以下時間點與特別提醒事項。
2026年農曆七月即將到來，許多民眾關心究竟何時才是真正的「鬼門開」。依照曆法規範，2026年農曆七月初一落在國曆8月13日星期四，但若從民俗傳統的子時算起，其實在8月12日星期三晚間11點前後，相關科儀與氣氛便已展開。清水孟國際塔羅的小孟老師指出，雖然正式時間是午夜12點，但玄學上認為部分表現良好的好兄弟會提早獲釋，因此8月12日深夜11點即進入門開交接時刻。面對這個特殊時間點，小孟老師特別提醒有4個生肖要注意沖煞風險，不過同時也有另外4個生肖能逆風翻盤，迎來令人羨慕的財運爆發。
鬼月財運不降反升？4生肖開門見財運勢旺
誰說鬼月只能戰戰兢兢？小孟老師指出，對部分生肖來說，這段時間反而能獲得財神爺的神隊友助攻。首先是名列第4名的屬雞民眾，這段期間容易遇到貴人指點，順利選中潛力十足的投資標的，讓資產一路飆升；第3名的屬狗朋友則享有極旺的偏財運，很適合買張樂透或刮刮樂小試身手；第2名為屬龍者，過去事業若遇到瓶頸，此時能在理財投資上找到破局關鍵，讓財務狀況出現正面轉機；至於運勢登上第1名榜首的則是屬兔的朋友，若打算爭取加薪，不妨把握8月鬼門開之後找主管談判，極有機會議得滿意薪資，先前套牢的股票或基金也有望觸底反彈。
8/12這一個小時最危險？4生肖防沖煞這樣做
有人歡喜迎財運，自然也有人需要提防運勢震盪。小孟老師提醒，屬鼠、屬豬、屬蛇以及屬猴這4個生肖，在8月12日晚間11點至午夜12點這短短一小時的交接時刻，最容易面臨沖煞威脅。想要平平安安過節，方法其實很簡單，這幾個生肖的人可以在身上隨身帶一片樹葉或些許艾草作為防護罩。若這段時間剛好在外奔波，回到家後將這些隨身植物丟棄即可；倘若行程跨越了午夜12點，則改在隔天將護身物品丟掉，同樣能起到預防煞氣的效果。
避開醫療院所與山海陰氣，用海鹽與熱水澡淨化磁場
除了特定生肖在交接時刻需要留意，整個農曆七月期間，若必須前往醫療院所，或是深山、海邊等陰氣較重的地方，小孟老師建議大家可以在口袋或包包裡放一包海鹽。利用海鹽本身淨化磁場的特性來中和負面能量，離開該區域後於返家途中順手扔掉，就是相當實用的民間避邪防線。此外，由於鬼月屬於陰氣較重的月份，平時也可以透過多泡熱水澡來補充陽氣，不僅能抵擋陰氣入侵、維持身體健康，更是舒緩身心壓力、平穩過節的日常養生祕訣。
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