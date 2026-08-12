8/12鬼門開怕卡到？命理師點名4生肖「這一個小時」防沖煞這樣做，另有4生肖財運開紅盤。

鬼門今晚就要開了！編輯王瀅瀅表示，以下八個生肖的朋友，請筆記以下時間點與特別提醒事項。

2026年農曆七月即將到來，許多民眾關心究竟何時才是真正的「鬼門開」。依照曆法規範，2026年農曆七月初一落在國曆8月13日星期四，但若從民俗傳統的子時算起，其實在8月12日星期三晚間11點前後，相關科儀與氣氛便已展開。清水孟國際塔羅的小孟老師指出，雖然正式時間是午夜12點，但玄學上認為部分表現良好的好兄弟會提早獲釋，因此8月12日深夜11點即進入門開交接時刻。面對這個特殊時間點，小孟老師特別提醒有4個生肖要注意沖煞風險，不過同時也有另外4個生肖能逆風翻盤，迎來令人羨慕的財運爆發。

▲小孟老師提醒八大生肖在農曆七月將面臨截然不同的財運與沖煞運勢。

鬼月財運不降反升？4生肖開門見財運勢旺

誰說鬼月只能戰戰兢兢？小孟老師指出，對部分生肖來說，這段時間反而能獲得財神爺的神隊友助攻。首先是名列第4名的屬雞民眾，這段期間容易遇到貴人指點，順利選中潛力十足的投資標的，讓資產一路飆升；第3名的屬狗朋友則享有極旺的偏財運，很適合買張樂透或刮刮樂小試身手；第2名為屬龍者，過去事業若遇到瓶頸，此時能在理財投資上找到破局關鍵，讓財務狀況出現正面轉機；至於運勢登上第1名榜首的則是屬兔的朋友，若打算爭取加薪，不妨把握8月鬼門開之後找主管談判，極有機會議得滿意薪資，先前套牢的股票或基金也有望觸底反彈。

▲屬雞與屬狗的朋友在鬼門開後財運看漲，適合把握投資與試手氣的時機；屬龍與屬兔民眾榮登財運前兩名，極具理財與談判加薪的極佳優勢。

8/12這一個小時最危險？4生肖防沖煞這樣做

有人歡喜迎財運，自然也有人需要提防運勢震盪。小孟老師提醒，屬鼠、屬豬、屬蛇以及屬猴這4個生肖，在8月12日晚間11點至午夜12點這短短一小時的交接時刻，最容易面臨沖煞威脅。想要平平安安過節，方法其實很簡單，這幾個生肖的人可以在身上隨身帶一片樹葉或些許艾草作為防護罩。若這段時間剛好在外奔波，回到家後將這些隨身植物丟棄即可；倘若行程跨越了午夜12點，則改在隔天將護身物品丟掉，同樣能起到預防煞氣的效果。

▲屬鼠、豬、蛇、猴等4生肖在8月12日深夜交接之際需特別注意防沖煞。

避開醫療院所與山海陰氣，用海鹽與熱水澡淨化磁場

除了特定生肖在交接時刻需要留意，整個農曆七月期間，若必須前往醫療院所，或是深山、海邊等陰氣較重的地方，小孟老師建議大家可以在口袋或包包裡放一包海鹽。利用海鹽本身淨化磁場的特性來中和負面能量，離開該區域後於返家途中順手扔掉，就是相當實用的民間避邪防線。此外，由於鬼月屬於陰氣較重的月份，平時也可以透過多泡熱水澡來補充陽氣，不僅能抵擋陰氣入侵、維持身體健康，更是舒緩身心壓力、平穩過節的日常養生祕訣。

▲前往醫院或深山前口袋預先放置海鹽，可幫忙中和環境中的負面能量。

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