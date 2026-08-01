TEA TOP西瓜系列單日狂賣千杯！限定組合111元再加碼送西瓜造型風扇。

炎夏手搖飲市場掀起紅肉清甜風暴，TEA TOP西瓜系列創下單日熱銷破千杯佳績。資深編輯李維唐表示，這類融合在地水果與百年茶韻的限定飲品，正是今夏最受矚目的消暑首選。

高溫不退的盛夏午後，街道漫著沉悶熱氣，街角手搖飲店門口卻早已排起長龍，大家等待的正是水果攤上最具代表性的夏日要角西瓜。TEA TOP第一味在這個季節將台灣在地西瓜化為杯中主角，推出全新西瓜系列飲品，上市後迅速在全台各地引爆購買熱潮。許多飲料控天天到門市點名購買，不僅寫下單日熱銷突破千杯的驚人紀錄，熱門門市更是一早就被搶購一空。面對這股無可阻擋的夏日消費熱情，品牌總部隨即展開緊急備貨，要讓每位在酷暑中尋求解壓的消費者，都能順利喝到這杯專屬夏天的限定滋味。

▲TEATOP四款以台灣西瓜為基底的夏日限定飲品。圖／TEA TOP提供；窩客島編輯李維唐整理。



百年茶韻碰撞在地水果的風味故事

這杯在街頭巷尾掀起話題的夏日飲品，背後藏著對在地食材與傳統茶藝的精緻講究。研發團隊選用台灣在地西瓜原汁，打造出西瓜綠茶，西瓜烏龍，奶蓋西瓜綠茶以及奶蓋西瓜烏龍四款限定作品。西瓜綠茶以輕盈無負擔的綠茶為基底，完美襯托出西瓜天然的鮮甜，每一口都帶走滿身暑氣。西瓜烏龍則選擇歷經108小時慢火焙製的經典烏龍茶，濃郁的蜜蔗糖香與厚實茶韻，讓原本清甜的水果香氣呈現出圓潤豐富的滋味。當綿密微鹹的奶蓋覆蓋其上，鹹甜交織的滑順口感，同時滿足了追求清爽與喜愛濃郁風味的挑剔嘴饞。

▲手握清爽漸層西瓜飲品與可愛透明西瓜迷你扇。圖／TEA TOP第提供；窩客島編輯李維唐整理。

把夏天的可愛與清涼一起打包帶回家

享受清涼茶飲之餘，生活裡的儀式感同樣不可或缺。為了感謝廣大消費者的熱情支持，門市自8月12日至8月31日推出西瓜沁涼雙享組回饋活動。只要以111元優惠價格，就能同時品嚐西瓜綠茶與奶蓋西瓜綠茶兩款人氣飲品，還能把限量西瓜造型迷你風扇帶回家。這款小巧可愛的風扇配有透明扇葉，迅速成為社群平台上最吸睛的拍照配件，在炎熱日子裡帶來體感與心靈的雙重療癒。門市同步推出西瓜限定杯架組，購買兩杯西瓜系列搭配杯架只要249元，購買其他飲品亦能以149元加購，讓這份限定周邊成為陪伴整個夏季的質感小物。

▲撞色設計的限定提架輕鬆收納兩杯夏日茶飲。圖／TEA TOP提供；窩客島編輯李維唐整理。

日常解渴的銅板價小確幸與線上驚喜

除了門市裡熱絡的盛夏活動，線上的甜甜優惠同樣貼心陪伴大家的日常生活。品牌於你訂線上平台自8月3日至8月30日推出限定折扣，購買人氣飲品粉粿奶茶，搭配招牌高山青，日月潭紅茶，108茶王，茉莉綠茶等好茶四選一，雙杯組合優惠價只要99元。想要獨享個人清涼時刻的消費者，也能以25元銅板價享用解渴消暑的冬瓜青茶。無論是獨自享用還是與好友分享，都能用最輕鬆無負擔的價格，感受茶香與果香交織的盛夏微甜日常。

▲香醇奶茶鋪滿 Q彈黃色粉粿展現豐富咀嚼口感。圖／TEA TOP提供；窩客島編輯李維唐整理。





西瓜沁涼雙享組與限定周邊加購

活動時間： 8月12日至8月31日

活動內容：

西瓜沁涼雙享組： 凡至門市購買西瓜綠茶與奶蓋西瓜綠茶雙杯組合，即可享限定優惠價111元，並免費獲贈限量西瓜造型迷你風扇乙個。

西瓜限定杯架組： 凡購買兩杯西瓜系列飲品，加購限量杯架只需249元；購買門市其他任意飲品，亦可以149元優惠價加購限量杯架。

你訂平台獨享與組合優惠

活動時間： 8月3日至8月30日

活動內容：

雙杯99元自由配： 於你訂線上平台購買指定飲品粉粿奶茶，搭配好茶四選一（招牌高山青、日月潭紅茶、108茶王、茉莉綠茶），享組合優惠價99元。

獨享爽爽喝： 於你訂線上平台購買消暑飲品冬瓜青茶，可享單杯銅板優惠價25元。

除了這款熱銷爆棚的台灣西瓜新品外，近期還有哪些話題度極高的夏日手搖選擇，馬上帶你一探究竟

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