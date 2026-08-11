天官賜福信義區快閃店！3大系列周邊台灣首次登場，獨家百款天官賜福周邊要收。

天官賜福信義區快閃店！DREAM PLAZA天官賜福快閃店推出百款獨家周邊，編輯鄭亦庭表示：天官賜福3大系列台灣首次開賣。
天官賜福信義區快閃店！由墨香銅臭同名小說改編的超人氣動畫《天官賜福》，即日起至9月9日於台北信義區DREAM PLAZA B2連通道推出期間限定主題快閃店，現場集結覓星社「四靈韻章」系列、包包的谷「歲和紙影」系列與「與君共千秋」系列等三大系列天官賜福周邊在台灣首次亮相，搭配大型唯美沉浸式打卡區，粉絲快衝信義區。
天官賜福信義區快閃店沈浸式打卡區超唯美天官賜福信義區快閃店特別打造大型沉浸式拍照空間，運用「歲和紙影」系列兩幅大型主視覺打造L形沉浸式打卡區，環繞式畫面呈現天官賜福的唯美氛圍，讓粉絲彷彿走入花城與謝憐的故事場景，現場甚至有展示楓葉祈願樹，並提供花城紅傘、厄命彎刀及面具等經典道具，讓粉絲免費借用拍照，重現天官賜福作品角色氛圍。
天官賜福信義區快閃店限定周邊與君共千秋系列IKAIKA 主辦單位本次特別取得授權，專為台灣粉絲推出「與君共千秋」限定系列周邊，現場推出上百款獨家限定限量商品，包含壓克力書立、鏡面壓克力收藏板、側吸式冰箱貼等周邊，「與君共千秋」全系列商品都是本次天官賜福信義區快閃店現場獨家限定販售，限量開賣，鐵粉們一定要衝現場收藏。
四靈韻章、歲和紙影系列周邊台灣首發覓星社全新《天官賜福》動畫授權的「四靈韻章」首度在台灣亮相，以青龍、白虎、朱雀、玄武四大神獸為靈感，推出徽章、典藏卡片、壓克力立牌等周邊商品；包包的谷超人氣「歲和紙影」最新現貨也首次登台，以精緻紙藝、燙金工藝與特殊紙材，推出燙金金屬明信片，完美重新詮釋花城與謝憐的經典時刻。
天官賜福快閃店滿額贈為回饋來天官賜福快閃店現場的粉絲，活動推出消費滿額贈與IG粉絲限定禮活動，只要在8月20日前單筆消費滿2000元，就能任選限定透扇2款擇一；8月21日起搭配新品推出單筆滿2000元贈限定紙袋，另外，只要符合指定IG粉絲資格，活動期間不限消費金額，憑當日發票就能免費兌換限定明信片，每人限換一次，贈品數量有限，粉絲們快衝天官賜福快閃店。
《天官賜福》主題快閃店 活動資訊活動日期：即日起至9月9日(三)
營業時間：週日至週四11：00－21：30
週五、週六及例假日前夕11：00－22：00
活動地點：DREAM PLAZA B2連通道
活動地址：台北市信義區松高路11號
入場方式：免費入場
《天官賜福》主題快閃店 滿額贈與IG粉絲好禮贈送活動1、8月20日前單筆消費滿2000元，可任選限定透扇兩款擇一，消費金額可累計兌換。
2、8月21日起單筆消費滿2000元贈送限定紙袋，消費金額可累計兌換。
3、只要符合指定IG粉絲資格者，活動期間不限消費金額，憑當日發票即可免費兌換限定明信片乙張，每人限兌換一次。
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