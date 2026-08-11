天官賜福信義區快閃店！3大系列周邊台灣首次登場，獨家百款天官賜福周邊要收。

天官賜福信義區快閃店！DREAM PLAZA天官賜福快閃店推出百款獨家周邊，編輯鄭亦庭表示：天官賜福3大系列台灣首次開賣。

天官賜福信義區快閃店！由墨香銅臭同名小說改編的超人氣動畫《天官賜福》，即日起至9月9日於台北信義區DREAM PLAZA B2連通道推出期間限定主題快閃店，現場集結覓星社「四靈韻章」系列、包包的谷「歲和紙影」系列與「與君共千秋」系列等三大系列天官賜福周邊在台灣首次亮相，搭配大型唯美沉浸式打卡區，粉絲快衝信義區。



▲天官賜福信義區快閃店！天官賜福主題快閃店即日起於台北信義區DREAM PLAZA B2連通道登場。



▲信義區天官賜福快閃店集結四靈韻章、歲和紙影等三大系列台灣首發周邊，粉絲們快衝信義區。





天官賜福信義區快閃店沈浸式打卡區超唯美

▲天官賜福信義區快閃店打卡區現場展示楓葉祈願樹，並開放粉絲免費借用花城紅傘與厄命彎刀等經典道具合影。





天官賜福信義區快閃店限定周邊與君共千秋系列

▲天官賜福信義區快閃店限定周邊！與君共千秋系列壓克力書立、鏡面壓克力收藏板等周邊新品。





四靈韻章、歲和紙影系列周邊台灣首發

▲天官賜福信義區快閃店周邊！四靈韻章系列周邊首度在台灣亮相。



▲天官賜福信義區快閃店周邊！歲和紙影系列周邊最新現貨首次登台，燙金金屬明信片、發光立牌要收。





天官賜福快閃店滿額贈

▲天官賜福快閃店滿額贈！只要符合指定IG粉絲資格，活動期間不限消費金額免費兌換限定明信。



▲信義區天官賜福快閃店集結四靈韻章、與君共千秋等三大系列台灣首發周邊，粉絲們快衝信義區。





《天官賜福》主題快閃店 活動資訊

《天官賜福》主題快閃店 滿額贈與IG粉絲好禮贈送活動

人氣IP台北快閃店一次看

天官賜福信義區快閃店特別打造大型沉浸式拍照空間，運用「歲和紙影」系列兩幅大型主視覺打造L形沉浸式打卡區，環繞式畫面呈現天官賜福的唯美氛圍，讓粉絲彷彿走入花城與謝憐的故事場景，現場甚至有展示楓葉祈願樹，並提供花城紅傘、厄命彎刀及面具等經典道具，讓粉絲免費借用拍照，重現天官賜福作品角色氛圍。IKAIKA 主辦單位本次特別取得授權，專為台灣粉絲推出「與君共千秋」限定系列周邊，現場推出上百款獨家限定限量商品，包含壓克力書立、鏡面壓克力收藏板、側吸式冰箱貼等周邊，「與君共千秋」全系列商品都是本次天官賜福信義區快閃店現場獨家限定販售，限量開賣，鐵粉們一定要衝現場收藏。覓星社全新《天官賜福》動畫授權的「四靈韻章」首度在台灣亮相，以青龍、白虎、朱雀、玄武四大神獸為靈感，推出徽章、典藏卡片、壓克力立牌等周邊商品；包包的谷超人氣「歲和紙影」最新現貨也首次登台，以精緻紙藝、燙金工藝與特殊紙材，推出燙金金屬明信片，完美重新詮釋花城與謝憐的經典時刻。為回饋來天官賜福快閃店現場的粉絲，活動推出消費滿額贈與IG粉絲限定禮活動，只要在8月20日前單筆消費滿2000元，就能任選限定透扇2款擇一；8月21日起搭配新品推出單筆滿2000元贈限定紙袋，另外，只要符合指定IG粉絲資格，活動期間不限消費金額，憑當日發票就能免費兌換限定明信片，每人限換一次，贈品數量有限，粉絲們快衝天官賜福快閃店。活動日期：即日起至9月9日(三)營業時間：週日至週四11：00－21：30週五、週六及例假日前夕11：00－22：00活動地點：DREAM PLAZA B2連通道活動地址：台北市信義區松高路11號入場方式：免費入場1、8月20日前單筆消費滿2000元，可任選限定透扇兩款擇一，消費金額可累計兌換。2、8月21日起單筆消費滿2000元贈送限定紙袋，消費金額可累計兌換。3、只要符合指定IG粉絲資格者，活動期間不限消費金額，憑當日發票即可免費兌換限定明信片乙張，每人限兌換一次。

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