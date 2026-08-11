黑白大廚張智善「甜蜜蜜」台灣首店！中山區港點加一，地址、訂位辦法一次看。

編輯 鄭雅之 表示：不用飛韓國就能吃到港點女王的人氣港點，也太幸福！

在韓國實境節目黑白大廚中憑藉拔絲絕技爆紅的韓國港點女王鄭智善，帶領人氣品牌「甜蜜蜜」正式進軍台灣並全面開放線上訂位。這座海外首間分店落腳台北市中山區，由台韓團隊經歷數個月精心籌備，讓台灣饕客不必飛首爾就能輕鬆品嚐結合傳統港點與韓式風味的佳餚，迅速躍升為熱門美食話題。



▲黑白大廚鄭智善「甜蜜蜜」人氣手捏點心與招牌新派韓式中華料理精緻上桌，台北中山區分店海外首店即將盛大開幕。(圖片來源：IG：ianmimi_hongdae__)

▲融合傳統中菜底蘊與新派韓式口味的精緻港點，百坪現代美學場域「甜蜜蜜」營造兼具視覺與味覺的雙重享受。(圖片來源：IG：ianmimi_hongdae__)





跨國培訓零時差接軌

為了完美復刻首爾弘大與江南分店的好味道，台韓雙方自3月起便展開跨國對接。韓國總部團隊特別安排長達1個月的密集培訓與實戰指導，從廚藝調味、料理火候到外場服務細節皆以最高標準落實技術移轉，確保每一道餐點與整體服務品質都能與韓國總部零時差接軌。



▲黑白大廚鄭智善「甜蜜蜜」人氣手捏點心與招牌新派韓式中華料理精緻上桌，台北中山區分店海外首店即將盛大開幕。(圖片來源：IG：ianmimi_hongdae__)





經典港點與限定美味

餐點菜單主打新派韓式中華料理與精緻港點，在保留傳統中菜與港式點心底蘊的基礎上，巧思融入韓國人喜愛的濃郁風味與迷人微辣感。職人團隊手捏製作的點心造型與口感兼具，台北店除了重現韓國本店超人氣招牌菜色之外，主廚團隊更特別推出台灣限定菜色帶來驚喜感。



▲職人團隊嚴格把關造型與口感的手工捏製精緻點心，台北「甜蜜蜜」讓台灣饕客不必飛首爾就能輕鬆品嚐。(圖片來源：IG：ianmimi_hongdae__)





百坪時尚空間數位升級

餐廳空間打造百坪現代美學場域，寬敞舒適的座位規劃能完美滿足朋友聚餐、家庭宴客與商務需求。為了提升消費者的用餐體驗，店內導入智慧數位點餐系統，讓外場服務團隊能省去繁瑣流程，將更多心力投入於桌邊服務與客製化接待，營造兼具視覺與味覺的享受。



▲海外首間分店「甜蜜蜜」落腳台北市中山區，時尚現代風格空間搭配智慧數位點餐系統大幅提升用餐質感。(圖片來源：IG：ianmimi_hongdae__)

▲完美承襲韓國總店料理技術的韓式中華料理，濃郁風味與迷人微辣感兼具，台北「甜蜜蜜」重現首爾本店超人氣招牌菜色。(圖片來源：IG：ianmimi_hongdae__)





甜蜜蜜 台灣首店 店家資訊

開幕日期：2026年8月16日

門市地址：台北市中山區林森北路123號2樓

營業時間：11：00～15：00；17：00～22：00





甜蜜蜜 訂位資訊

訂位網址：reurl.cc





美食新開店加碼看！

推薦閱讀：台北3間新開酸種麵包推薦！搭捷運藍線一次買到，麵包控要先搶預訂。

推薦閱讀：最強肉桂捲Cinnabon開幕菜單！草莓起司肉桂捲限量30顆，赤峰街甜點必排。

推薦閱讀：中和個人火鍋新開店！Shabu家石頭火鍋368元開吃，10元升級和牛肉燥飯。